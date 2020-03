Додано: Пон 23 бер, 2020 23:44

Expert100500 написав: zzzzzz написав: За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.

Це лише кілька відсотків всього депозитного портфелю банків. У наріда стальні яйця Це лише кілька відсотків всього депозитного портфелю банків. У наріда стальні яйця

поки облікова ставка НБУ 9% можна гратися з вогнем, а потім скігліти про рехвінанс поки облікова ставка НБУ 9% можна гратися з вогнем, а потім скігліти про рехвінанс

