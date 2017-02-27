-как забрать валюту -как забрать гривну и купить валюту
вы имели в виду забрать гривну на долгосрочных?
Некоторые банки в регионах даже гривну зажимают с закончевшихся депо.
Ihor Pavlovycz написав:Сьогодні відмовилися повернути депозит 10 000 грн. Львів, відділення Наукова 96
MrDime написав:Сегодня попытался снять деньги с зарплатной карты, всего лишь 6 тыс., выдало, что лимит превышен. Опытным путем удалось установить, что могу снять только 3 тыс. Кто знает, что это за "новости" от Привата???
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.
Частина взяла приклад з Єрмака і пішла з ними в автосалони))
"Продажі нових легкових автомобілів за перший тиждень карантину в Україні (16-22 березня), в середньому виросли на 74% в порівнянні з “докарантинним” тижнем (9-15 березня). В цілому за березень зростання склало 36%."
Искатель написав:Что он несет... На наличке спроса нет, да так, что Приват уже даже прекратил заявки на выдачу валютного нала принимать. Наверно, потому, что спроса нет. А у самого валютные депозиты, а он сливает "полпачки" в 1500 долларов. Клоун, честное слово, клоун. Ну да ничего, кто решил, что в прошлом году ухватил Бога за бороду, сейчас сильно удивится. Вон, читали бы Сомилитарка, явно неглупый парень, хоть и мотает его из стороны в сторону...
Спрос на наличке по 28 и спрос на валютный нал с депозитов - это немного разные вещи.
zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.
Частина взяла приклад з Єрмака і пішла з ними в автосалони))
"Продажі нових легкових автомобілів за перший тиждень карантину в Україні (16-22 березня), в середньому виросли на 74% в порівнянні з “докарантинним” тижнем (9-15 березня). В цілому за березень зростання склало 36%."
Нет. То что ермак даже если наличкой отнес в салон, опять вернется в банк только на счета автосалона.