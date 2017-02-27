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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47254726472747284729>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 365
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
12%
44
выше 28
46%
167
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:у деполюдей 2 проблемы:

-как забрать валюту
-как забрать гривну и купить валюту
вы имели в виду забрать гривну на долгосрочных?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:31

  Proofy написав:
  Moneta написав:у деполюдей 2 проблемы:

-как забрать валюту
-как забрать гривну и купить валюту
вы имели в виду забрать гривну на долгосрочных?


Некоторые банки в регионах даже гривну зажимают с закончевшихся депо.

  Ihor Pavlovycz написав:Сьогодні відмовилися повернути депозит 10 000 грн. Львів, відділення Наукова 96


  MrDime написав:Сегодня попытался снять деньги с зарплатной карты, всего лишь 6 тыс., выдало, что лимит превышен.:) Опытным путем удалось установить, что могу снять только 3 тыс.
Кто знает, что это за "новости" от Привата???
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:37

Змина обсягу готивки.


За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:43

  zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.


Це лише кілька відсотків всього депозитного портфелю банків. У наріда стальні яйця
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:44

  Expert100500 написав:
  zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.


Це лише кілька відсотків всього депозитного портфелю банків. У наріда стальні яйця


Ну так пока же курс не 30 )))))

Ближе к 30 процесс пойдет веселее)))
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:44

  Expert100500 написав:
  zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.


Це лише кілька відсотків всього депозитного портфелю банків. У наріда стальні яйця

поки облікова ставка НБУ 9% можна гратися з вогнем, а потім скігліти про рехвінанс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:поки облікова ставка НБУ 9%


ви вже знаєте наступне рішення НБУ? :)

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/

10% на моменті
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.

Частина взяла приклад з Єрмака і пішла з ними в автосалони))

"Продажі нових легкових автомобілів за перший тиждень карантину в Україні (16-22 березня), в середньому виросли на 74% в порівнянні з “докарантинним” тижнем (9-15 березня). В цілому за березень зростання склало 36%."
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:53

  Искатель написав:Что он несет... На наличке спроса нет, да так, что Приват уже даже прекратил заявки на выдачу валютного нала принимать. Наверно, потому, что спроса нет.
А у самого валютные депозиты, а он сливает "полпачки" в 1500 долларов.
Клоун, честное слово, клоун.
Ну да ничего, кто решил, что в прошлом году ухватил Бога за бороду, сейчас сильно удивится. Вон, читали бы Сомилитарка, явно неглупый парень, хоть и мотает его из стороны в сторону...

Спрос на наличке по 28 и спрос на валютный нал с депозитов - это немного разные вещи.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:56

  stryzhko написав:
zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.

Частина взяла приклад з Єрмака і пішла з ними в автосалони))

"Продажі нових легкових автомобілів за перший тиждень карантину в Україні (16-22 березня), в середньому виросли на 74% в порівнянні з “докарантинним” тижнем (9-15 березня). В цілому за березень зростання склало 36%."



Нет. То что ермак даже если наличкой отнес в салон, опять вернется в банк только на счета автосалона.
Живите своим умом!
zzzzzz
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