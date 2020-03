Додано: Вів 24 бер, 2020 00:05

proftpd66 написав: Moneta написав:

НБУ специально держит ставку по 9% чтобы курс улетел и дает нерезам уйти? Если ставка будет 20-30%, но нерезы уже не уйдут. СБУ/НАБУ може это расследовать, если курс улетит?



в 2014 держали специально ставку 14% чтобы курс ушел на 40грн



достаточно было просто не сливать 2 ярда из ЗВР, курс был бы уже 40.



я 10 раз повторяю, зачем ставку деражть 9%? кто-то знает?



чтобы воплотить мечту - кредитовать население в ближайшем будущем по 5-7% годовых.

