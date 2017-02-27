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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4726472747284729>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 365
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
12%
44
выше 28
46%
167
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:56

  flyman написав:
  Shustoff написав:Читаю тут апокалиптические прогнозы про дефолты и прочее.
На самом деле, как не парадоксально, пандемия сыграла тут в нашу пользу. Вспоминаем 2015 год, когда наложили мораторий на выплату долгов. Технически это был необъявленный дефолт. Но тогда кредиторы вошли в положение и решили считать, что дефолта не было. Это если простым языком.
Сейчас ситуация такова, что тьма стран может столкнуться с проблемой выплаты внешних займов. Если страны пачками начнут дефолтиться - то рано или поздно дефолтнется сам МВФ. А это, поверьте, никому не надо. Так что в каком-либо виде ситуация скорее всего решится. А вот не было бы пандемии - тогда да, вполне могло бы быть.
Ситуация такова, что даже Бене сейчас дефолт не очень-то выгоден. в 2014 году ж*** была только у нас. Сейчас ж*** везде. Дефолт и их всех утащит туда же, куда и нас. По их меркам, разумеется. Потому не думаю, что до этого дойдёт.
Поводов для оптимизма немного, это правда. Но именно дефолт - это очень вряд ли. ИМХО

Від боргів ми не відмажемся, як колись СРСР від боргів РІ, а репутацію підпортимо. Всі розмови про дефолт я розцінюю як капітуляцію перед РФ, так як відомова співраці із МВФ означатиме не що інше, а саме "дружбу з мижебратьями"

У мышебратьев сейчас у самих проблемы. Даже если бы кто-то и захотел бы у них что-то взять - они б не дали. Так что МВФ безальтернативен, это у Зеленского все прекрасно понимают. Просто не знают как выкрутиться так, чтоб и с Коломойским открыто не воевать, и МВФ угодить. Потому и тянется это всё.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Libo написав:Ну собираюсь, когда эта вся х. закончится. Я приехал из Африки и клетка сразу захлопнулась. :?

Висилаємо рятувальний рейс. Заодно хоч пару центнерів валюти захватіть для НБУ
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:05

  proftpd66 написав:
  Moneta написав:
  proftpd66 написав:
НБУ специально держит ставку по 9% чтобы курс улетел и дает нерезам уйти? Если ставка будет 20-30%, но нерезы уже не уйдут. СБУ/НАБУ может это расследовать, если курс улетит?

в 2014 держали специально ставку 14% чтобы курс ушел на 40грн


достаточно было просто не сливать 2 ярда из ЗВР, курс был бы уже 40.


я 10 раз повторяю, зачем ставку деражть 9%? кто-то знает?


чтобы воплотить мечту - кредитовать население в ближайшем будущем по 5-7% годовых.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:24

  stryzhko написав:
zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.

Частина взяла приклад з Єрмака і пішла з ними в автосалони))

"Продажі нових легкових автомобілів за перший тиждень карантину в Україні (16-22 березня), в середньому виросли на 74% в порівнянні з “докарантинним” тижнем (9-15 березня). В цілому за березень зростання склало 36%."

Ну так метро закрыли! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:46

Опять на Свободе свой популистсвкий бред несет капительманша, которая всей фракцией голоснула за пенсии на оккупированных территориях, вопреки Женевской конвенции, по которой оккупированные территории содержит оккупант, и солидарной системе, когда они платят налоги путлеру. Сама 120 ярдов за это платить собиралась? Кстати, при власти сейчас ее министр уманский, который уже устроил жеппу в экономике в 2008-2009-м.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:53

  edvardd написав:МВФ: Инвесторы уже сняли $83 млрд с развивающихся рынков с начала кризиса, что является крупнейшим когда-либо зафиксированным оттоком капитала. Мы особенно обеспокоены тем, что страны с низким уровнем дохода находятся в бедственном положении.

Не хотят наши власти опцией пользоваться. Сказано же, МВФ даст 10 ярдов. А потом и остальные. При том на борьбу с вирусом, возможно, вообще, безвозмездно. Денежный потоп в мире, а они предлагают отстранить Украину от этого потопа еще и в такой ситуации. Талантище? Не, нам не надо, коррупция и беня важнее. Диверсия, по-другому не назову.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:57

  Expert100500 написав:
  zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.


Це лише кілька відсотків всього депозитного портфелю банків. У наріда стальні яйця

Так сейчас же большинство вкладов без возможности досрочного снятия.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 01:00

  budivelnik написав:
  sequence написав:
  Grey001 написав:..
Разница ещё и в том, что бюджет можно пересмотреть и секвестировать, а себестоимость добычи - нет...
Ага. Секвестируйте семейный бюджет в 5 раз и попробуйте не развестись
Якісь Ви смішні
В росії - 570 млрд ЗВР і 160 млн населення
В Саудівській Аравії - 600 млрд ЗВР і 33 млн населення
Сауди продаючи 10 млн барелів в день по 25 доларів - заробляють 65,7 млрд в рік
росіяни продаючи нехай навіть 5 млн барелів в день по 25 - втрачають 50 млрд в рік
Хто довше протримається?

Треба ще додати зовнішній борг (не тільки державний, а й корпоративний).
Там у московії теж на порядок більша сума.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 01:04

  hxbbgaf написав:
  Expert100500 написав:
  zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.


Це лише кілька відсотків всього депозитного портфелю банків. У наріда стальні яйця

Так сейчас же большинство вкладов без возможности досрочного снятия.

судя по таблице, еще в феврале начались процессы. я и сам вынес из 4-х банков за 26.02-02.03 все. под 2% пусть их НБУ кредитирует. :arrow:

ну, а как пошли проблемы с задержкой депо - так тем более, только дурак сейчас продлится.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 01:15

Shustoff
Честно говоря, не уверен, что нужно заниматься ликбезом.
Ну да ладно. Есть время, есть «натхнення».
Просто Вы пишете ерун…. не очень верные мысли. А другие читают. И вдруг примут за чистую монету? А не стоит. Итак.
1. В 2015 году не было никакого дефолта! Ни технического ни какого-бы то ни было другого. НЕ БЫЛО!!! Запомните это раз и навсегда и не парьте эту чушь. Любая реструктуризация не является дефолтом. Мало того – кредиторы тогда получили весьма неплохие условия ДОБРОВОЛЬНОЙ реструктуризации. Единственный кредитор, который не пошел на сделку – РФ. Но там вполне юридически обоснованно этот займ будет признан ОДИОЗНЫМ долгом. И это не эмоциональное – это ЮРИДИЧЕСКОЕ понятие. Ищите понятие «одиозный долг» в инете – там все описано.

2. МВФ не может дефолтнуться никак. АБСОЛЮТНО. Это невозможно. Мало того, что МВФ – некоммерческая организация, не ставящая перед собой зарабатывать прибыль (именно поэтому и кредиты раздает под крайне низкие проценты, но в обмен на проведение реформ), МВФ еще и никому ничего не должен. Поэтому «дефолт МВФ» - это классический оксюморон – сочетание несочетаемого. «Оригинальная копия», «Неподдельная подделка», «Горячий лед» и прочие оксюмороны в помощь. «Дефолт МВФ» тут же.
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