Shustoff написав:Читаю тут апокалиптические прогнозы про дефолты и прочее. На самом деле, как не парадоксально, пандемия сыграла тут в нашу пользу. Вспоминаем 2015 год, когда наложили мораторий на выплату долгов. Технически это был необъявленный дефолт. Но тогда кредиторы вошли в положение и решили считать, что дефолта не было. Это если простым языком. Сейчас ситуация такова, что тьма стран может столкнуться с проблемой выплаты внешних займов. Если страны пачками начнут дефолтиться - то рано или поздно дефолтнется сам МВФ. А это, поверьте, никому не надо. Так что в каком-либо виде ситуация скорее всего решится. А вот не было бы пандемии - тогда да, вполне могло бы быть. Ситуация такова, что даже Бене сейчас дефолт не очень-то выгоден. в 2014 году ж*** была только у нас. Сейчас ж*** везде. Дефолт и их всех утащит туда же, куда и нас. По их меркам, разумеется. Потому не думаю, что до этого дойдёт. Поводов для оптимизма немного, это правда. Но именно дефолт - это очень вряд ли. ИМХО
Від боргів ми не відмажемся, як колись СРСР від боргів РІ, а репутацію підпортимо. Всі розмови про дефолт я розцінюю як капітуляцію перед РФ, так як відомова співраці із МВФ означатиме не що інше, а саме "дружбу з мижебратьями"
У мышебратьев сейчас у самих проблемы. Даже если бы кто-то и захотел бы у них что-то взять - они б не дали. Так что МВФ безальтернативен, это у Зеленского все прекрасно понимают. Просто не знают как выкрутиться так, чтоб и с Коломойским открыто не воевать, и МВФ угодить. Потому и тянется это всё.
zzzzzz написав:За 20 дней марта, из банков вынесли 18 млрд.грн налички.
Частина взяла приклад з Єрмака і пішла з ними в автосалони))
"Продажі нових легкових автомобілів за перший тиждень карантину в Україні (16-22 березня), в середньому виросли на 74% в порівнянні з “докарантинним” тижнем (9-15 березня). В цілому за березень зростання склало 36%."
Опять на Свободе свой популистсвкий бред несет капительманша, которая всей фракцией голоснула за пенсии на оккупированных территориях, вопреки Женевской конвенции, по которой оккупированные территории содержит оккупант, и солидарной системе, когда они платят налоги путлеру. Сама 120 ярдов за это платить собиралась? Кстати, при власти сейчас ее министр уманский, который уже устроил жеппу в экономике в 2008-2009-м.
edvardd написав:МВФ: Инвесторы уже сняли $83 млрд с развивающихся рынков с начала кризиса, что является крупнейшим когда-либо зафиксированным оттоком капитала. Мы особенно обеспокоены тем, что страны с низким уровнем дохода находятся в бедственном положении.
Не хотят наши власти опцией пользоваться. Сказано же, МВФ даст 10 ярдов. А потом и остальные. При том на борьбу с вирусом, возможно, вообще, безвозмездно. Денежный потоп в мире, а они предлагают отстранить Украину от этого потопа еще и в такой ситуации. Талантище? Не, нам не надо, коррупция и беня важнее. Диверсия, по-другому не назову.
Grey001 написав:.. Разница ещё и в том, что бюджет можно пересмотреть и секвестировать, а себестоимость добычи - нет...
Ага. Секвестируйте семейный бюджет в 5 раз и попробуйте не развестись
Якісь Ви смішні В росії - 570 млрд ЗВР і 160 млн населення В Саудівській Аравії - 600 млрд ЗВР і 33 млн населення Сауди продаючи 10 млн барелів в день по 25 доларів - заробляють 65,7 млрд в рік росіяни продаючи нехай навіть 5 млн барелів в день по 25 - втрачають 50 млрд в рік Хто довше протримається?
Треба ще додати зовнішній борг (не тільки державний, а й корпоративний). Там у московії теж на порядок більша сума.
Shustoff Честно говоря, не уверен, что нужно заниматься ликбезом. Ну да ладно. Есть время, есть «натхнення». Просто Вы пишете ерун…. не очень верные мысли. А другие читают. И вдруг примут за чистую монету? А не стоит. Итак. 1. В 2015 году не было никакого дефолта! Ни технического ни какого-бы то ни было другого. НЕ БЫЛО!!! Запомните это раз и навсегда и не парьте эту чушь. Любая реструктуризация не является дефолтом. Мало того – кредиторы тогда получили весьма неплохие условия ДОБРОВОЛЬНОЙ реструктуризации. Единственный кредитор, который не пошел на сделку – РФ. Но там вполне юридически обоснованно этот займ будет признан ОДИОЗНЫМ долгом. И это не эмоциональное – это ЮРИДИЧЕСКОЕ понятие. Ищите понятие «одиозный долг» в инете – там все описано.
2. МВФ не может дефолтнуться никак. АБСОЛЮТНО. Это невозможно. Мало того, что МВФ – некоммерческая организация, не ставящая перед собой зарабатывать прибыль (именно поэтому и кредиты раздает под крайне низкие проценты, но в обмен на проведение реформ), МВФ еще и никому ничего не должен. Поэтому «дефолт МВФ» - это классический оксюморон – сочетание несочетаемого. «Оригинальная копия», «Неподдельная подделка», «Горячий лед» и прочие оксюмороны в помощь. «Дефолт МВФ» тут же.