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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4726472747284729

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 365
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
12%
44
выше 28
46%
167
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 01:49

  zzzzzz написав:
  edvardd написав:
  zzzzzz написав:Вчера винчестер на компе полетел, вся инфа накрылась медным тазом, теперь как без рук ((((

если стучит, то полетел, если не стучит, возможны варианты...

Именно так и было как в первом варианте.


не делать резервирование рабочей информации - то тоже самое, что сейчас сидеть не на зеленом заборе ;-)
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 02:00

  Dimar написав:Shustoff
Честно говоря, не уверен, что нужно заниматься ликбезом.
Ну да ладно. Есть время, есть «натхнення».
Просто Вы пишете ерун…. не очень верные мысли. А другие читают. И вдруг примут за чистую монету? А не стоит. Итак.
1. В 2015 году не было никакого дефолта! Ни технического ни какого-бы то ни было другого. НЕ БЫЛО!!! Запомните это раз и навсегда и не парьте эту чушь. Любая реструктуризация не является дефолтом. Мало того – кредиторы тогда получили весьма неплохие условия ДОБРОВОЛЬНОЙ реструктуризации. Единственный кредитор, который не пошел на сделку – РФ. Но там вполне юридически обоснованно этот займ будет признан ОДИОЗНЫМ долгом. И это не эмоциональное – это ЮРИДИЧЕСКОЕ понятие. Ищите понятие «одиозный долг» в инете – там все описано.

2. МВФ не может дефолтнуться никак. АБСОЛЮТНО. Это невозможно. Мало того, что МВФ – некоммерческая организация, не ставящая перед собой зарабатывать прибыль (именно поэтому и кредиты раздает под крайне низкие проценты, но в обмен на проведение реформ), МВФ еще и никому ничего не должен. Поэтому «дефолт МВФ» - это классический оксюморон – сочетание несочетаемого. «Оригинальная копия», «Неподдельная подделка», «Горячий лед» и прочие оксюмороны в помощь. «Дефолт МВФ» тут же.

А я на экспертность не претендую, но знаю, что был период, когда у МВФ кредиты никто не брал и само существование организации было под вопросом.

Но вы же не будете спорить, что череда дефолтов разных стран мало кому нужна и ни к чему хорошему не приведёт?

Насчёт того, что в 2015 дефолта не было. Был мораторий на выплату внешних долгов? Был. Была ли на тот момент договорённость о реструктуризации? Нет, не было. Технически это дефолт, но необъявленный. Или я что-то не так понимаю.

Мой пост был о том, что не одни мы столкнулись с этими проблемами, потому больше вероятности, что МВФ всё же бабки даст, нежели наоборот. Вопрос в объёмах и сроках.

ps
Если я что-то не так и написал, то это уж точно меньшая глупость, чем иной раз пишут в этой ветке. Одни вечно бакс по 50 ждут, другие паникуют и рисуют апокалиптическое будущее с обвалами, дефолтами и прочими атаками инопланетян, третьи тут летом предлагали читать коллективную мантру "баксик расти", потому что затарились по 28, ожидая слить по 35, а получили 23.
Востаннє редагувалось Shustoff в Вів 24 бер, 2020 02:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 04:26

  stryzhko написав:
Libo написав:Ну собираюсь, когда эта вся х. закончится. Я приехал из Африки и клетка сразу захлопнулась. :?

Висилаємо рятувальний рейс. Заодно хоч пару центнерів валюти захватіть для НБУ
Зображення


Спасибо. Проверяю. Если американцы пустят этот рейс, а вы его примите. Небось посадите на карантин? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 06:01

  komp написав:
  fin написав:
  Surfer написав: о том что поступления от заробитчан прямо на порядок упадут - ага, сразу на два порядка. Сколько вернулось - тысячи , десятки тысяч, тогда как общее число заробитчан исчисляется миллионами. Остальные остались на своих местах, а значит продолжают работать и поступления продолжат поступать.
Поддерживаю! Из всех заробитчан в Украину изьявили желание вернуться примерно 4%. Была такая официальная инфа.

Что это любители заниженного курса гривны так охочи до чужих денег?
Кто то должен вкалывать на чужбине чтоб они подешевле могли купить импортные товары или подешевле в Турцию слетать?


Это называется на воре шапка горит. На импорт и поездки мы сами заработаем , чужих денег нам не надо. А до чужих денег охочи как раз упыри, которые напаковали баксовых матрацев и ждут когда состоится полет ракеты на трехзначные орбиты. Национальная валюта Украины - гривна. Большинство украинцев получают зарплаты именно в гривне. Обвал валюты которого так жаждят упыри - это значит обнищание подавляющего большинства украинцев - в первую очередь от пенсионеров, до работников социальной сферы , врачей и так далее. Вот эти злокачественные наросты напакованные баксами только лишь спят и видят как нифига не делая, за счет обвала нац валюты, - которую только истинный враг может пожелать, они озолотятся за счет всех остальных. Совершенно не случаянно эти упыри прислуживают олигархам - пятым резидентам порошенкам , которые "мыслят" точно так же - обвалить кратно нацвалюту, сделав свою раб силу еще беднее, а натыренный зеленый - вывести в свои панамские офшоры или вложить в виллу где нибудь в европе, подальше от Украины. Натуральные злокачественные образования , строящие из себя при этом великих поцреотов !
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 07:07

1. Украина ожидает решения МВФ о выделении средств в течение двух недель, - ОП!
2. Зараз немає потреби у введенні надзвичайного стану в Україні - Шмигаль!

П.С. Сьогодні будемо спостерігати за тим, чи виправдається прогноз Кокса - 27 на МБ :lol:
Востаннє редагувалось Pupsik в Вів 24 бер, 2020 07:18, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 07:13

  Shustoff написав:
  flyman написав:
  Shustoff написав:Читаю тут апокалиптические прогнозы про дефолты и прочее.
На самом деле, как не парадоксально, пандемия сыграла тут в нашу пользу. Вспоминаем 2015 год, когда наложили мораторий на выплату долгов. Технически это был необъявленный дефолт. Но тогда кредиторы вошли в положение и решили считать, что дефолта не было. Это если простым языком.
Сейчас ситуация такова, что тьма стран может столкнуться с проблемой выплаты внешних займов. Если страны пачками начнут дефолтиться - то рано или поздно дефолтнется сам МВФ. А это, поверьте, никому не надо. Так что в каком-либо виде ситуация скорее всего решится. А вот не было бы пандемии - тогда да, вполне могло бы быть.
Ситуация такова, что даже Бене сейчас дефолт не очень-то выгоден. в 2014 году ж*** была только у нас. Сейчас ж*** везде. Дефолт и их всех утащит туда же, куда и нас. По их меркам, разумеется. Потому не думаю, что до этого дойдёт.
Поводов для оптимизма немного, это правда. Но именно дефолт - это очень вряд ли. ИМХО

Від боргів ми не відмажемся, як колись СРСР від боргів РІ, а репутацію підпортимо. Всі розмови про дефолт я розцінюю як капітуляцію перед РФ, так як відомова співраці із МВФ означатиме не що інше, а саме "дружбу з мижебратьями"

У мышебратьев сейчас у самих проблемы. Даже если бы кто-то и захотел бы у них что-то взять - они б не дали. Так что МВФ безальтернативен, это у Зеленского все прекрасно понимают. Просто не знают как выкрутиться так, чтоб и с Коломойским открыто не воевать, и МВФ угодить. Потому и тянется это всё.

Бабки в мордора є, за воду в крим, за статус ордло, за зняття санкцій точно знайдуть
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