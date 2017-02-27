Додано: Вів 24 бер, 2020 02:00

Dimar написав: Shustoff

Честно говоря, не уверен, что нужно заниматься ликбезом.

Ну да ладно. Есть время, есть «натхнення».

Просто Вы пишете ерун…. не очень верные мысли. А другие читают. И вдруг примут за чистую монету? А не стоит. Итак.

1. В 2015 году не было никакого дефолта! Ни технического ни какого-бы то ни было другого. НЕ БЫЛО!!! Запомните это раз и навсегда и не парьте эту чушь. Любая реструктуризация не является дефолтом. Мало того – кредиторы тогда получили весьма неплохие условия ДОБРОВОЛЬНОЙ реструктуризации. Единственный кредитор, который не пошел на сделку – РФ. Но там вполне юридически обоснованно этот займ будет признан ОДИОЗНЫМ долгом. И это не эмоциональное – это ЮРИДИЧЕСКОЕ понятие. Ищите понятие «одиозный долг» в инете – там все описано.



2. МВФ не может дефолтнуться никак. АБСОЛЮТНО. Это невозможно. Мало того, что МВФ – некоммерческая организация, не ставящая перед собой зарабатывать прибыль (именно поэтому и кредиты раздает под крайне низкие проценты, но в обмен на проведение реформ), МВФ еще и никому ничего не должен. Поэтому «дефолт МВФ» - это классический оксюморон – сочетание несочетаемого. «Оригинальная копия», «Неподдельная подделка», «Горячий лед» и прочие оксюмороны в помощь. «Дефолт МВФ» тут же. Честно говоря, не уверен, что нужно заниматься ликбезом.Ну да ладно. Есть время, есть «натхнення».Просто Вы пишете ерун…. не очень верные мысли. А другие читают. И вдруг примут за чистую монету? А не стоит. Итак.1. В 2015 году не было никакого дефолта! Ни технического ни какого-бы то ни было другого. НЕ БЫЛО!!! Запомните это раз и навсегда и не парьте эту чушь. Любая реструктуризация не является дефолтом. Мало того – кредиторы тогда получили весьма неплохие условия ДОБРОВОЛЬНОЙ реструктуризации. Единственный кредитор, который не пошел на сделку – РФ. Но там вполне юридически обоснованно этот займ будет признан ОДИОЗНЫМ долгом. И это не эмоциональное – это ЮРИДИЧЕСКОЕ понятие. Ищите понятие «одиозный долг» в инете – там все описано.2. МВФ не может дефолтнуться никак. АБСОЛЮТНО. Это невозможно. Мало того, что МВФ – некоммерческая организация, не ставящая перед собой зарабатывать прибыль (именно поэтому и кредиты раздает под крайне низкие проценты, но в обмен на проведение реформ), МВФ еще и никому ничего не должен. Поэтому «дефолт МВФ» - это классический оксюморон – сочетание несочетаемого. «Оригинальная копия», «Неподдельная подделка», «Горячий лед» и прочие оксюмороны в помощь. «Дефолт МВФ» тут же.

А я на экспертность не претендую, но знаю, что был период, когда у МВФ кредиты никто не брал и само существование организации было под вопросом.Но вы же не будете спорить, что череда дефолтов разных стран мало кому нужна и ни к чему хорошему не приведёт?Насчёт того, что в 2015 дефолта не было. Был мораторий на выплату внешних долгов? Был. Была ли на тот момент договорённость о реструктуризации? Нет, не было. Технически это дефолт, но необъявленный. Или я что-то не так понимаю.Мой пост был о том, что не одни мы столкнулись с этими проблемами, потому больше вероятности, что МВФ всё же бабки даст, нежели наоборот. Вопрос в объёмах и сроках.psЕсли я что-то не так и написал, то это уж точно меньшая глупость, чем иной раз пишут в этой ветке. Одни вечно бакс по 50 ждут, другие паникуют и рисуют апокалиптическое будущее с обвалами, дефолтами и прочими атаками инопланетян, третьи тут летом предлагали читать коллективную мантру "баксик расти", потому что затарились по 28, ожидая слить по 35, а получили 23.