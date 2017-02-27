Dimar написав:Shustoff Честно говоря, не уверен, что нужно заниматься ликбезом. Ну да ладно. Есть время, есть «натхнення». Просто Вы пишете ерун…. не очень верные мысли. А другие читают. И вдруг примут за чистую монету? А не стоит. Итак. 1. В 2015 году не было никакого дефолта! Ни технического ни какого-бы то ни было другого. НЕ БЫЛО!!! Запомните это раз и навсегда и не парьте эту чушь. Любая реструктуризация не является дефолтом. Мало того – кредиторы тогда получили весьма неплохие условия ДОБРОВОЛЬНОЙ реструктуризации. Единственный кредитор, который не пошел на сделку – РФ. Но там вполне юридически обоснованно этот займ будет признан ОДИОЗНЫМ долгом. И это не эмоциональное – это ЮРИДИЧЕСКОЕ понятие. Ищите понятие «одиозный долг» в инете – там все описано.
2. МВФ не может дефолтнуться никак. АБСОЛЮТНО. Это невозможно. Мало того, что МВФ – некоммерческая организация, не ставящая перед собой зарабатывать прибыль (именно поэтому и кредиты раздает под крайне низкие проценты, но в обмен на проведение реформ), МВФ еще и никому ничего не должен. Поэтому «дефолт МВФ» - это классический оксюморон – сочетание несочетаемого. «Оригинальная копия», «Неподдельная подделка», «Горячий лед» и прочие оксюмороны в помощь. «Дефолт МВФ» тут же.
А я на экспертность не претендую, но знаю, что был период, когда у МВФ кредиты никто не брал и само существование организации было под вопросом.
Но вы же не будете спорить, что череда дефолтов разных стран мало кому нужна и ни к чему хорошему не приведёт?
Насчёт того, что в 2015 дефолта не было. Был мораторий на выплату внешних долгов? Был. Была ли на тот момент договорённость о реструктуризации? Нет, не было. Технически это дефолт, но необъявленный. Или я что-то не так понимаю.
Мой пост был о том, что не одни мы столкнулись с этими проблемами, потому больше вероятности, что МВФ всё же бабки даст, нежели наоборот. Вопрос в объёмах и сроках.
ps Если я что-то не так и написал, то это уж точно меньшая глупость, чем иной раз пишут в этой ветке. Одни вечно бакс по 50 ждут, другие паникуют и рисуют апокалиптическое будущее с обвалами, дефолтами и прочими атаками инопланетян, третьи тут летом предлагали читать коллективную мантру "баксик расти", потому что затарились по 28, ожидая слить по 35, а получили 23.
Востаннє редагувалось Shustoff в Вів 24 бер, 2020 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Surfer написав: о том что поступления от заробитчан прямо на порядок упадут - ага, сразу на два порядка. Сколько вернулось - тысячи , десятки тысяч, тогда как общее число заробитчан исчисляется миллионами. Остальные остались на своих местах, а значит продолжают работать и поступления продолжат поступать.
Поддерживаю! Из всех заробитчан в Украину изьявили желание вернуться примерно 4%. Была такая официальная инфа.
Что это любители заниженного курса гривны так охочи до чужих денег? Кто то должен вкалывать на чужбине чтоб они подешевле могли купить импортные товары или подешевле в Турцию слетать?
Это называется на воре шапка горит. На импорт и поездки мы сами заработаем , чужих денег нам не надо. А до чужих денег охочи как раз упыри, которые напаковали баксовых матрацев и ждут когда состоится полет ракеты на трехзначные орбиты. Национальная валюта Украины - гривна. Большинство украинцев получают зарплаты именно в гривне. Обвал валюты которого так жаждят упыри - это значит обнищание подавляющего большинства украинцев - в первую очередь от пенсионеров, до работников социальной сферы , врачей и так далее. Вот эти злокачественные наросты напакованные баксами только лишь спят и видят как нифига не делая, за счет обвала нац валюты, - которую только истинный враг может пожелать, они озолотятся за счет всех остальных. Совершенно не случаянно эти упыри прислуживают олигархам - пятым резидентам порошенкам , которые "мыслят" точно так же - обвалить кратно нацвалюту, сделав свою раб силу еще беднее, а натыренный зеленый - вывести в свои панамские офшоры или вложить в виллу где нибудь в европе, подальше от Украины. Натуральные злокачественные образования , строящие из себя при этом великих поцреотов !
Shustoff написав:Читаю тут апокалиптические прогнозы про дефолты и прочее. На самом деле, как не парадоксально, пандемия сыграла тут в нашу пользу. Вспоминаем 2015 год, когда наложили мораторий на выплату долгов. Технически это был необъявленный дефолт. Но тогда кредиторы вошли в положение и решили считать, что дефолта не было. Это если простым языком. Сейчас ситуация такова, что тьма стран может столкнуться с проблемой выплаты внешних займов. Если страны пачками начнут дефолтиться - то рано или поздно дефолтнется сам МВФ. А это, поверьте, никому не надо. Так что в каком-либо виде ситуация скорее всего решится. А вот не было бы пандемии - тогда да, вполне могло бы быть. Ситуация такова, что даже Бене сейчас дефолт не очень-то выгоден. в 2014 году ж*** была только у нас. Сейчас ж*** везде. Дефолт и их всех утащит туда же, куда и нас. По их меркам, разумеется. Потому не думаю, что до этого дойдёт. Поводов для оптимизма немного, это правда. Но именно дефолт - это очень вряд ли. ИМХО
Від боргів ми не відмажемся, як колись СРСР від боргів РІ, а репутацію підпортимо. Всі розмови про дефолт я розцінюю як капітуляцію перед РФ, так як відомова співраці із МВФ означатиме не що інше, а саме "дружбу з мижебратьями"
У мышебратьев сейчас у самих проблемы. Даже если бы кто-то и захотел бы у них что-то взять - они б не дали. Так что МВФ безальтернативен, это у Зеленского все прекрасно понимают. Просто не знают как выкрутиться так, чтоб и с Коломойским открыто не воевать, и МВФ угодить. Потому и тянется это всё.
Бабки в мордора є, за воду в крим, за статус ордло, за зняття санкцій точно знайдуть