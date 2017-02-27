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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 473047314732473347344735>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 367
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
58
27.01-27.5
11%
42
27.51-28.0
12%
44
выше 28
46%
167
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:15

Ключові речі, які необхідно розуміти про дефолт
При оголошенні дефолту борг нікуди не зникає.
Дефолт політично неможливо оголосити за всіма зовнішніми зобов'язаннями.
Дефолт не "вивільнить гроші" в бюджеті на інші цілі.
Дефолт пригальмує відновлення економіки.

Уряду рекомендується відновити співпрацю з МВФ та всі можливі програми роботи з офіційними міжнародними кредиторами. Це єдиний дешевий фінансовий ресурс, який Україна може залучити та використати для боротьби з коронавірусом, виплати пенсій та зарплат в умовах жорсткої економічної кризи, яка розгортається у світі.

Залучити ці кошти буде неможливо, якщо Україна оголосить дефолт.

У випадку дефолту Україна залишиться наодинці з кризою, можливі втрати від такого становища важко переоцінити. Тому державі потрібно виконувати всі взяті на себе зобов'язання та використати всі можливості міжнародної співпраці.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/658151/
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:15

  Pupsik написав:
Ви освічена, розсудлива людина, дуже дохідливо розповідаєте про несправедливості в нашому світі. Впевнений - Ви прекрасно розумієте, що за дефолту ми побачимо курс 40, а не 25

50-60
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27.60-28.10 чернівці
витя
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:18

  kmm3 написав:Pupsik
Насправді припускаю, що коли оголосити дефолт саме зараз, то ніякої девальвації не відбудеться. Курс гривні залежить більше від психології, ніж економіки. Тому якщо правильно висвітлити плюси такого рішення, то нічого страшного не відбудеться


Ви знову праві. За довгі роки випробувань у наших людей виробився рефлекс, який з часом став безумовним - коли від влади хтось, щось висвітлює плюси рішень - купуй долар :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Pupsik написав:
  freeze написав:Курс сейчас для страны не самая приоритетная вещь.
Есть гораздо более важные вещи, коронавирус, миллионы людей одномоментно оказавшиеся без работы, полуумерший бюджет из которого надо платить пенсии, армии, бюджетникам.


Відмова від зовнішніх зобов'язань не додасть людям робочих місць, не наповнить бюджет. Потрібно шукати спільної мови зі структурами в яких ми позичали кошти.


Как это не наполнит бюджет ?
По моему огромная часть бюджета это выплаты по долгам.
Сейчас многие арендодатели в стране резко уменьшают аппетиты, потому что понимают глубину проблем арендаторов.
Инвесторы тоже наверняка не дураки, поймут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:20

  Pupsik написав:
  freeze написав:Курс сейчас для страны не самая приоритетная вещь.
Есть гораздо более важные вещи, коронавирус, миллионы людей одномоментно оказавшиеся без работы, полуумерший бюджет из которого надо платить пенсии, армии, бюджетникам.


Відмова від зовнішніх зобов'язань не додасть людям робочих місць, не наповнить бюджет. Потрібно шукати спільної мови зі структурами в яких ми позичали кошти.


А наші олігархи виявляються ні на що не здатні - як тільки доходить до форсмажорів ? От вони зараз всі тут фактично в тому ж човні - що й усі - в плані коронавірусу . І не можуть і не хочуть нічого зробити ? Чи не збираються в принципі ? Пожертвують 10 апаратів для вентиляції та ще пару мільйонів на матеріали - і це все ? Свої зобов"язання виконали ? Вони ж податки заплатили ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:21

  UA написав:
  Pupsik написав:
Ви освічена, розсудлива людина, дуже дохідливо розповідаєте про несправедливості в нашому світі. Впевнений - Ви прекрасно розумієте, що за дефолту ми побачимо курс 40, а не 25

50-60


Это при условии что не начнут с вертолета посыпать резаной бумагой.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мб 27,68/27,76
priluki1986
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:24

  Puente написав:А наші олігархи виявляються ні на що не здатні - як тільки доходить до форсмажорів ? От вони зараз всі тут фактично в тому ж човні - що й усі - в плані коронавірусу . І не можуть і не хочуть нічого зробити ? Чи не збираються в принципі ? Пожертвують 10 апаратів для вентиляції та ще пару мільйонів на матеріали - і це все ? Свої зобов"язання виконали ? Вони ж податки заплатили ...


Ви помиляєтесь, у нас вже немає олігархів. 21 квітня 2019 було переможено останнього
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:По моему огромная часть бюджета это выплаты по долгам.

Один Коломойський, якщо б заплатив принаймні свої борги за Приват і Укрнафту + Центренерго, то на 10 млрд доларів в бюджеті було більше.
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