Ключові речі, які необхідно розуміти про дефолт При оголошенні дефолту борг нікуди не зникає. Дефолт політично неможливо оголосити за всіма зовнішніми зобов'язаннями. Дефолт не "вивільнить гроші" в бюджеті на інші цілі. Дефолт пригальмує відновлення економіки.
Уряду рекомендується відновити співпрацю з МВФ та всі можливі програми роботи з офіційними міжнародними кредиторами. Це єдиний дешевий фінансовий ресурс, який Україна може залучити та використати для боротьби з коронавірусом, виплати пенсій та зарплат в умовах жорсткої економічної кризи, яка розгортається у світі.
Залучити ці кошти буде неможливо, якщо Україна оголосить дефолт.
У випадку дефолту Україна залишиться наодинці з кризою, можливі втрати від такого становища важко переоцінити. Тому державі потрібно виконувати всі взяті на себе зобов'язання та використати всі можливості міжнародної співпраці. https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/658151/
kmm3 написав:Pupsik Насправді припускаю, що коли оголосити дефолт саме зараз, то ніякої девальвації не відбудеться. Курс гривні залежить більше від психології, ніж економіки. Тому якщо правильно висвітлити плюси такого рішення, то нічого страшного не відбудеться
Ви знову праві. За довгі роки випробувань у наших людей виробився рефлекс, який з часом став безумовним - коли від влади хтось, щось висвітлює плюси рішень - купуй долар
freeze написав:Курс сейчас для страны не самая приоритетная вещь. Есть гораздо более важные вещи, коронавирус, миллионы людей одномоментно оказавшиеся без работы, полуумерший бюджет из которого надо платить пенсии, армии, бюджетникам.
Відмова від зовнішніх зобов'язань не додасть людям робочих місць, не наповнить бюджет. Потрібно шукати спільної мови зі структурами в яких ми позичали кошти.
Как это не наполнит бюджет ? По моему огромная часть бюджета это выплаты по долгам. Сейчас многие арендодатели в стране резко уменьшают аппетиты, потому что понимают глубину проблем арендаторов. Инвесторы тоже наверняка не дураки, поймут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Курс сейчас для страны не самая приоритетная вещь. Есть гораздо более важные вещи, коронавирус, миллионы людей одномоментно оказавшиеся без работы, полуумерший бюджет из которого надо платить пенсии, армии, бюджетникам.
Відмова від зовнішніх зобов'язань не додасть людям робочих місць, не наповнить бюджет. Потрібно шукати спільної мови зі структурами в яких ми позичали кошти.
А наші олігархи виявляються ні на що не здатні - як тільки доходить до форсмажорів ? От вони зараз всі тут фактично в тому ж човні - що й усі - в плані коронавірусу . І не можуть і не хочуть нічого зробити ? Чи не збираються в принципі ? Пожертвують 10 апаратів для вентиляції та ще пару мільйонів на матеріали - і це все ? Свої зобов"язання виконали ? Вони ж податки заплатили ...
Puente написав:А наші олігархи виявляються ні на що не здатні - як тільки доходить до форсмажорів ? От вони зараз всі тут фактично в тому ж човні - що й усі - в плані коронавірусу . І не можуть і не хочуть нічого зробити ? Чи не збираються в принципі ? Пожертвують 10 апаратів для вентиляції та ще пару мільйонів на матеріали - і це все ? Свої зобов"язання виконали ? Вони ж податки заплатили ...
Ви помиляєтесь, у нас вже немає олігархів. 21 квітня 2019 було переможено останнього