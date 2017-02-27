Стабилизационный фонд Украины составит 200 миллиардов, – ШмыгальПремьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что стабилизационный фонд государства будет составлять около 200 млрд грн.Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор."Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.Премьер подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.Среди прочего, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет создан экспертный стратегический совет, для наработки решений, которые позволить наиболее мягко пройти этап кризиса, и начать развиваться после его завершения.Премьер отметил, что на данный момент к возможному кризису Украина подходит более подготовленной, чем в 2008 году.