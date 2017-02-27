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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47314732473347344735>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 367
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
58
27.01-27.5
11%
42
27.51-28.0
12%
44
выше 28
46%
167
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:28

  Moneta написав:
  UA написав:
  Pupsik написав:
Ви освічена, розсудлива людина, дуже дохідливо розповідаєте про несправедливості в нашому світі. Впевнений - Ви прекрасно розумієте, що за дефолту ми побачимо курс 40, а не 25

50-60


Это при условии что не начнут с вертолета посыпать резаной бумагой.

Согласен. Это консервативный сценарий.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:30

Финансы – тоже на карантине. Украине срочно нужны миллиарды долларов. Где их взять?
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... e-ih-vzyat
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:31

  Філ написав:
  freeze написав:По моему огромная часть бюджета это выплаты по долгам.

Один Коломойський, якщо б заплатив принаймні свої борги за Приват і Укрнафту + Центренерго, то на 10 млрд доларів в бюджеті було більше.


А скільки влада віддала Коломойському через суди, там десятки виграних позовів на десятки мільярдів гривень. Плюс втрати бюджету через всілякі преференції його заводам. Може б і не потрібен був дефолт, якби не дали Бені залізти в бюджет руками і ногами?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:35

  Філ написав:
  freeze написав:По моему огромная часть бюджета это выплаты по долгам.

Один Коломойський, якщо б заплатив принаймні свої борги за Приват і Укрнафту + Центренерго, то на 10 млрд доларів в бюджеті було більше.


Ви що таке говорите?! Навпаки, в угоду йому треба оголосити дефолт, а те, що долар буде по 50, то люду м'яко пояснити , що винні піндоси з гейропейцями :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:41

Стабилизационный фонд Украины составит 200 миллиардов, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что стабилизационный фонд государства будет составлять около 200 млрд грн.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Премьер подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.

Среди прочего, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет создан экспертный стратегический совет, для наработки решений, которые позволить наиболее мягко пройти этап кризиса, и начать развиваться после его завершения.

Премьер отметил, что на данный момент к возможному кризису Украина подходит более подготовленной, чем в 2008 году.

https://biz.censor.net.ua/news/3183777/ ... ov_shmygal



И ни единого слова о том, откуда 200 млрд возьмутся, у кого-то еще есть вопросы о дальнейшем курсе гривны ??????
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:42

  Vitalych-new написав:Финансы – тоже на карантине. Украине срочно нужны миллиарды долларов. Где их взять?
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... e-ih-vzyat
а как же 8 млрд долларов, которые купили в прошлом году, разве ими нельзя рассчитаться? 6 ещё осталось!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Укргаз на себя по 28 берет
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ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

За даними “НВ Бізнес”, в кінці минулого тижня МВФ погодив фінальну версію законопроекту №2571, який має унеможливити повернення виведених з ринку банків їх колишнім власникам.

Як зазначається, вчора документ був затверджений Кабміном. Надалі за нього має проголосувати Верховна Рада.

Розробка документу проходила під керівництвом міністра юстиції Дениса Малюськи, який також вів переговори з МВФ з цього питання.

Прийняття вказаного документа є основною попередньою умовою МВФ для затвердження нової програми фінансування для України.
http://финбаланс.ком.юа/news/zmi-mvf-p ... i-bankruti
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:44

  ihorsic написав:Укргаз на себя по 28 берет

27.70 00 28.70 00
Укргазбанк

КИЕВ
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сірий
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так всё же что там на межбанке, господа?
Captain Obvious
 
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