freeze написав:По моему огромная часть бюджета это выплаты по долгам.
Один Коломойський, якщо б заплатив принаймні свої борги за Приват і Укрнафту + Центренерго, то на 10 млрд доларів в бюджеті було більше.
А скільки влада віддала Коломойському через суди, там десятки виграних позовів на десятки мільярдів гривень. Плюс втрати бюджету через всілякі преференції його заводам. Може б і не потрібен був дефолт, якби не дали Бені залізти в бюджет руками і ногами?
Стоп - а хто йому давав залазити ? І в які роки ? Ніхто не бачив ? Не розумів ?
Стабилизационный фонд Украины составит 200 миллиардов, – Шмыгаль Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что стабилизационный фонд государства будет составлять около 200 млрд грн. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
Премьер подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.
Среди прочего, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет создан экспертный стратегический совет, для наработки решений, которые позволить наиболее мягко пройти этап кризиса, и начать развиваться после его завершения.
Премьер отметил, что на данный момент к возможному кризису Украина подходит более подготовленной, чем в 2008 году.
Expert100500 написав: А скільки влада віддала Коломойському через суди, там десятки виграних позовів на десятки мільярдів гривень. Плюс втрати бюджету через всілякі преференції його заводам. Може б і не потрібен був дефолт, якби не дали Бені залізти в бюджет руками і ногами?
Стоп - а хто йому давав залазити ? І в які роки ? Ніхто не бачив ? Не розумів ?
Філ написав:Ключові речі, які необхідно розуміти про дефолт При оголошенні дефолту борг нікуди не зникає. Дефолт політично неможливо оголосити за всіма зовнішніми зобов'язаннями. Дефолт не "вивільнить гроші" в бюджеті на інші цілі. Дефолт пригальмує відновлення економіки.
Уряду рекомендується відновити співпрацю з МВФ та всі можливі програми роботи з офіційними міжнародними кредиторами. Це єдиний дешевий фінансовий ресурс, який Україна може залучити та використати для боротьби з коронавірусом, виплати пенсій та зарплат в умовах жорсткої економічної кризи, яка розгортається у світі.
Залучити ці кошти буде неможливо, якщо Україна оголосить дефолт.
У випадку дефолту Україна залишиться наодинці з кризою, можливі втрати від такого становища важко переоцінити. Тому державі потрібно виконувати всі взяті на себе зобов'язання та використати всі можливості міжнародної співпраці. https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/658151/
Борг не зникає, але його вартість котиться до нуля, оскільки ми відмовляємося його виплачувати у зв'язку з форс-мажорними обставинами. Яким чином дефолт пригальмує відновлення економіки? Нам не даватимуть у борг, щоб ми купляли їхні товари? Може врешті самі щось почнемо робити. МВФ і міжнародні спекулянти рекомендують відновити співпрацю з МВФ? Чомусь я не здивований. У боротьбі з коронавірусом нам не потрібна жодна іноземна допомога, все в наших руках. Для критичних закупівель імпорту можна примусово конвертувати валютні депозити і заморозити обмін валют на кілька тижнів. Кому потрібно, хай ганяє по чорному ринку. Через місяць, коли вірус буде приборкано, всі звикнуть до нових реалій і курс стабілізується. Навряд чи влада на таке піде, бо постраждали б інтереси "еліти", але для держави однозначно це шанс стати сильнішою. П.С. Сам теж маю невеликі валютні заощадження в українських банках, для блага держави згоден ними ризикнути