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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4732473347344735>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 367
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
58
27.01-27.5
11%
42
27.51-28.0
12%
44
выше 28
46%
167
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:49

  сірий написав:
  ihorsic написав:Укргаз на себя по 28 берет

27.70 00 28.70 00
Укргазбанк

КИЕВ
044 239 2842 :mrgreen:


На сайте 28....прием
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:51

  Expert100500 написав:
  Філ написав:
  freeze написав:По моему огромная часть бюджета это выплаты по долгам.

Один Коломойський, якщо б заплатив принаймні свої борги за Приват і Укрнафту + Центренерго, то на 10 млрд доларів в бюджеті було більше.


А скільки влада віддала Коломойському через суди, там десятки виграних позовів на десятки мільярдів гривень. Плюс втрати бюджету через всілякі преференції його заводам. Може б і не потрібен був дефолт, якби не дали Бені залізти в бюджет руками і ногами?


Стоп - а хто йому давав залазити ? І в які роки ? Ніхто не бачив ? Не розумів ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на мб мёртво, 27.75
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:52

  Vitalych-new написав:Финансы – тоже на карантине. Украине срочно нужны миллиарды долларов. Где их взять?
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... e-ih-vzyat

Можно сказать, что "самальоты" с деньгами для кредиторов не могут вылететь из-за короны
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:53

  zzzzzz написав:
Стабилизационный фонд Украины составит 200 миллиардов, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что стабилизационный фонд государства будет составлять около 200 млрд грн.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Премьер подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.

Среди прочего, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет создан экспертный стратегический совет, для наработки решений, которые позволить наиболее мягко пройти этап кризиса, и начать развиваться после его завершения.

Премьер отметил, что на данный момент к возможному кризису Украина подходит более подготовленной, чем в 2008 году.

https://biz.censor.net.ua/news/3183777/ ... ov_shmygal



И ни единого слова о том, откуда 200 млрд возьмутся, у кого-то еще есть вопросы о дальнейшем курсе гривны ??????

Это похоже на "кредиторскую часть" в бюджете, не? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:55

  Puente написав:
  Expert100500 написав:
А скільки влада віддала Коломойському через суди, там десятки виграних позовів на десятки мільярдів гривень. Плюс втрати бюджету через всілякі преференції його заводам. Може б і не потрібен був дефолт, якби не дали Бені залізти в бюджет руками і ногами?


Стоп - а хто йому давав залазити ? І в які роки ? Ніхто не бачив ? Не розумів ?


Всі суди він виграв починаючи з весни 2019
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:56

  KOKS написав:на мб мёртво, 27.75

На МБ нема ракети! Добрі новини! Будемо чекати на інформацію про те, скільки сьогодні спустить НБУ...так хочеться, щоби менше 50 млн...
Слава Україні! /читаю усіх/
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://tables.finance.ua/ru/currency/c ... /03/24#2:0
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:00

  KOKS написав:на мб мёртво, 27.75



Здравствуйте .
На Мб 27,85/27,92.
Подсмотрено у соседей .

Окна 27.60-28.20.
Работают 27,87-28.10

Мб 27,78/27,85 на сейчас
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:06

  Філ написав:Ключові речі, які необхідно розуміти про дефолт
При оголошенні дефолту борг нікуди не зникає.
Дефолт політично неможливо оголосити за всіма зовнішніми зобов'язаннями.
Дефолт не "вивільнить гроші" в бюджеті на інші цілі.
Дефолт пригальмує відновлення економіки.

Уряду рекомендується відновити співпрацю з МВФ та всі можливі програми роботи з офіційними міжнародними кредиторами. Це єдиний дешевий фінансовий ресурс, який Україна може залучити та використати для боротьби з коронавірусом, виплати пенсій та зарплат в умовах жорсткої економічної кризи, яка розгортається у світі.

Залучити ці кошти буде неможливо, якщо Україна оголосить дефолт.

У випадку дефолту Україна залишиться наодинці з кризою, можливі втрати від такого становища важко переоцінити. Тому державі потрібно виконувати всі взяті на себе зобов'язання та використати всі можливості міжнародної співпраці.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 17/658151/


Борг не зникає, але його вартість котиться до нуля, оскільки ми відмовляємося його виплачувати у зв'язку з форс-мажорними обставинами. Яким чином дефолт пригальмує відновлення економіки? Нам не даватимуть у борг, щоб ми купляли їхні товари? Може врешті самі щось почнемо робити.
МВФ і міжнародні спекулянти рекомендують відновити співпрацю з МВФ? Чомусь я не здивований. У боротьбі з коронавірусом нам не потрібна жодна іноземна допомога, все в наших руках. Для критичних закупівель імпорту можна примусово конвертувати валютні депозити і заморозити обмін валют на кілька тижнів. Кому потрібно, хай ганяє по чорному ринку. Через місяць, коли вірус буде приборкано, всі звикнуть до нових реалій і курс стабілізується. Навряд чи влада на таке піде, бо постраждали б інтереси "еліти", але для держави однозначно це шанс стати сильнішою.
П.С. Сам теж маю невеликі валютні заощадження в українських банках, для блага держави згоден ними ризикнути
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