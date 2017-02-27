От жеж доброжелатели ... засадили человека на панике в бакс, теперь он выдохнул, сидит и наблюдает как дешевеет его инвестиция... а эти еще и про "нервы дороже" вещают
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:16
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:17
Очевидно арбитражные деньги НАКа, плюс то, что ожидается от МВФ (часть EFF будут просить на поддержку бюджета), скорее всего НБУ досрочно потрусят, плюс может что-то по межгосударственным соглашениям будет. Будет ли это на 200 млрд? По курсу 40 вполне )) А так в ближайшей перспективе - 3 млрд у НАКа, 1 условный бюджетный ярд от МВФ, 0.5 ярда макрофин от ЕС. Вполне реально.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:19
Золото выкупили пролив и опять достигли сопротивления 1700.
Вероятно на днях будет пробой
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:22
сірий
Вітаю, сірий.
Сірий він і є сірий.
Бо навіть не вміє вирізати с попереднього посилання те, на що він звернув увагу.
ВО
PS
Мастіфи, вони такі слюняві. Фу... Я на тебе вже когті наточив. Бійся.
Мяу...
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:24
Смолий трошки 2 ярда денег слил,кторые бенианы уже считали своими,успокоил он дорого,очень дорого.
Вы часом не за одним столом с Алексом сидите?
Уж больно сленг стал похож,ведь оленями оказались 90% торговли в стране,которых сделали вместе и умножили на ноль,как бы мультипликатор сжатия экономики будет не кислый,думаю 5% падения ВВП от придворных аналитиков это разговоры о халве во рту,не больше,реальность будет совсем другая.
Мне кажется что эта волна стабилизации устроена специально для вывода бабла жирными котами из банков первой десятки,пусть получат свои валютные вклады не папиром по драконовскому и заниженому курсу приёма,а валютой откупленой у настоящих оленей,которые радостно сольют по 25.90 всю котлетку и будут ждать у моря погоды,а кукловоды в это время решатся на дефолт и слитие в экстазе с рашей.
Многоходовочка,но а адекватным надо сделать правильные выводы и задраить люки перед большими изменениями и решительным ходам бенефициаров с переворотом шахматной доски в том числе((///
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/46761 ... yly-detali
У них:
у сусідній Польщі на заходи стимулювання економіки передбачається витратити 212 млрд злотих (1,37 трлн грн). Україна не має достатніх фінансових резервів і тому, якщо буде впроваджено додатковий комплекс карантинних обмежень і зупинено велику кількість підприємств без відповідної програми підтримки економіки, це призведе до глибокої економічної кризи та важких соціальних наслідків, які складно передбачити. Провідні експерти говорять, що у разі продовження карантину на кілька місяців внутрішній валовий продукт України у 2020 р. зменшиться на 9%, а курс гривні може сягнути 35 грн/дол. США. Так, для розуміння, якщо залишаться працювати лише стратегічні підприємства, наслідки можуть стати ще критичнішими. Безумовно, для їх детальної оцінки потрібно більше часу, але орієнтиром фактичних втрат може слугувати оцінка зниження внутрішнього валового продукту Китаю в І кв. 2020 р. на 40% у порівнянні з попереднім кварталом, яку наводить американський інвестиційний банк JPMorgan Chase & Co.
В Китае прозвучала цифра - до 40% ВВП в 1 квартале.
Возможно цифры по Украине в 4-9% минуса ВВП Драгон Капитал - занижены ?
И соответственно занижен их курс 30-35 в перспективе ?
У нас :
Рожкова:
Ми підготували цілу низку кроків, які допоможуть мінімізувати податковий тиск на бізнес. Я говорю про пільговий режим обслуговування кредитів або так звані кредитні канікули…
ці принципи носять рекомендаційний характер для банків, однак такими діями регулятор дає можливість зберегти клієнта, не втративши власний капітал.
Обращаем внимание на слова - это
р е к о м е н д а ц и я всего лишь.
Подтверждение второй волны ?
Когда дым от 10 млрд.дол. МВФ развеется и деньги будут успешно освоены, а апетит будет только расти
36.6 градусов на валютном рынке может превратиться в 39 градусов.
Пока что доктор вместо антибиотиков выдает мышьяк (имеюся ввиду такие меры по карантину) для экономики и курса нац.валюты в будущем.
Тем кто убежден, что самая красивая в мире будет стабильна :
Не время сейчас для второй волны, на какие бабки ее крутить?
Депо многие не окончились, депо-люди на низком старте, то же с ОВГЗ,
а бизнес - в коме
Нулевая аренда, нулевые прибыли за какие бабки покупать валюту ?
Население?
Многие уже утратили работу, многие ее утратят в будущем,
а доходы у большинства упадут.
Опять вопрос- на какой фиг покупать валюту.
Жирные коты:уже нажрались,а вторую порцию только высматривают.
Все может измениться - когдла дым развеется и долбанный карантин начнут сокращать потихоньку.
Те же ,что на коне и косят суперприбыли - Ашаны,АТБ,Сельпо и т.п. пока что на супер-прибыли закупают новые партии продуктов и товаров первой необходимости.
Есть ли выход ?
Да есть.
Перестать позорно выпрашивать у крупного бизнеса пару масок ,пару систем ИВЛ , и пару скорых помощей -
надо заставить их платить налоги как это принято в ЕС и во всем мире.
Много раз буду писать об этом выходе тут на форуме неединожды - поскольку это единственный свет в конце тунеля.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 24 бер, 2020 13:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:35
дивно, да?
гривна стабілізувалася, а валюти в банках нема,
совпадєніє?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:37
Якийсь ви дивний Investor. Бакси то є гроші, а інвестиції - це те, що з грошима роблять. Вкладають у об'єкти інвестування. В гривню, зокрема...
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Главное в этом не рекомендация, а разрешение. Навязывать такие решения банкам НБУ не может, но банки сами в этом заинтересованы. НБУ дал банкам возможность переждать проблемы клиентов, не относя их кредиты к классу проблемных и не замораживая средства на резервирование по ним.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:41
Многоходовочка,голодные рабы несут сдавать работающим банкам и обменникам кровную валюту,ещё и с гриппом типа боремся,хотя эпицентры работают,короче красотища как всегда
п.с. думал худшего и циничного зла чем шоколад не бывает,но мне открывают по новой глаза
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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