Додано: Вів 24 бер, 2020 13:29

У них:у сусідній Польщі на заходи стимулювання економіки передбачається витратити 212 млрд злотих (1,37 трлн грн). Україна не має достатніх фінансових резервів і тому, якщо буде впроваджено додатковий комплекс карантинних обмежень і зупинено велику кількість підприємств без відповідної програми підтримки економіки, це призведе до глибокої економічної кризи та важких соціальних наслідків, які складно передбачити. Провідні експерти говорять, що у разі продовження карантину на кілька місяців внутрішній валовий продукт України у 2020 р. зменшиться на 9%, а курс гривні може сягнути 35 грн/дол. США. Так, для розуміння, якщо залишаться працювати лише стратегічні підприємства, наслідки можуть стати ще критичнішими. Безумовно, для їх детальної оцінки потрібно більше часу, але орієнтиром фактичних втрат може слугувати оцінка зниження внутрішнього валового продукту Китаю в І кв. 2020 р. на 40% у порівнянні з попереднім кварталом, яку наводить американський інвестиційний банк JPMorgan Chase & Co.В Китае прозвучала цифра - до 40% ВВП в 1 квартале.Возможно цифры по Украине в 4-9% минуса ВВП Драгон Капитал - занижены ?И соответственно занижен их курс 30-35 в перспективе ?У нас :Рожкова:Ми підготували цілу низку кроків, які допоможуть мінімізувати податковий тиск на бізнес. Я говорю про пільговий режим обслуговування кредитів або так звані кредитні канікули…ці принципи носять рекомендаційний характер для банків, однак такими діями регулятор дає можливість зберегти клієнта, не втративши власний капітал.Обращаем внимание на слова - этор е к о м е н д а ц и я всего лишь.Подтверждение второй волны ?Когда дым от 10 млрд.дол. МВФ развеется и деньги будут успешно освоены, а апетит будет только расти36.6 градусов на валютном рынке может превратиться в 39 градусов.Пока что доктор вместо антибиотиков выдает мышьяк (имеюся ввиду такие меры по карантину) для экономики и курса нац.валюты в будущем.Тем кто убежден, что самая красивая в мире будет стабильна :Не время сейчас для второй волны, на какие бабки ее крутить?Депо многие не окончились, депо-люди на низком старте, то же с ОВГЗ,а бизнес - в комеНулевая аренда, нулевые прибыли за какие бабки покупать валюту ?Население?Многие уже утратили работу, многие ее утратят в будущем,а доходы у большинства упадут.Опять вопрос- на какой фиг покупать валюту.Жирные коты:уже нажрались,а вторую порцию только высматривают.Все может измениться - когдла дым развеется и долбанный карантин начнут сокращать потихоньку.Те же ,что на коне и косят суперприбыли - Ашаны,АТБ,Сельпо и т.п. пока что на супер-прибыли закупают новые партии продуктов и товаров первой необходимости.Есть ли выход ?Да есть.Перестать позорно выпрашивать у крупного бизнеса пару масок ,пару систем ИВЛ , и пару скорых помощей -надо заставить их платить налоги как это принято в ЕС и во всем мире.Много раз буду писать об этом выходе тут на форуме неединожды - поскольку это единственный свет в конце тунеля.