Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что стабилизационный фонд государства будет составлять около 200 млрд грн.

"Мы создаем стабилизационный фонд государства, его размер будет около 200 млрд гривен. Этого будет абсолютно достаточно, чтобы обеспечить пенсионеров, обеспечить тех, кто сегодня будет нуждаться в помощи из-за потери работы", - сказал Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.



Премьер подчеркнул, что у государства есть ресурс на такие расходы.



Среди прочего, Шмыгаль отметил, что в ближайшее время будет создан экспертный стратегический совет, для наработки решений, которые позволить наиболее мягко пройти этап кризиса, и начать развиваться после его завершения.



Премьер отметил, что на данный момент к возможному кризису Украина подходит более подготовленной, чем в 2008 году.



И ни единого слова о том, откуда 200 млрд возьмутся, у кого-то еще есть вопросы о дальнейшем курсе гривны ?????? И ни единого слова о том, откуда 200 млрд возьмутся, у кого-то еще есть вопросы о дальнейшем курсе гривны ??????



Очевидно арбитражные деньги НАКа, плюс то, что ожидается от МВФ (часть EFF будут просить на поддержку бюджета), скорее всего НБУ досрочно потрусят, плюс может что-то по межгосударственным соглашениям будет. Будет ли это на 200 млрд? По курсу 40 вполне )) А так в ближайшей перспективе - 3 млрд у НАКа, 1 условный бюджетный ярд от МВФ, 0.5 ярда макрофин от ЕС. Вполне реально. Очевидно арбитражные деньги НАКа, плюс то, что ожидается от МВФ (часть EFF будут просить на поддержку бюджета), скорее всего НБУ досрочно потрусят, плюс может что-то по межгосударственным соглашениям будет. Будет ли это на 200 млрд? По курсу 40 вполне )) А так в ближайшей перспективе - 3 млрд у НАКа, 1 условный бюджетный ярд от МВФ, 0.5 ярда макрофин от ЕС. Вполне реально.

