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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:42
Investor_33 написав: dir написав: Striker написав:
Взял по 28, теперь только сидеть и наблюдать.
Всё верно-нервы дороже.
От жеж доброжелатели ... засадили человека на панике в бакс, теперь он выдохнул, сидит и наблюдает как дешевеет его инвестиция... а эти еще и про "нервы дороже" вещают
Та ладно - по 28 - це курс річної давності . Насправді багато хто і не рухався нікуди за весь чей час . Середню вартість хіба зменшував .
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:44
Кокс вчера слился, а сегодня вниз зелень улетела
Востаннє редагувалось Oleg_Sa
в Вів 24 бер, 2020 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:45
somilitark написав: Pupsik написав:
Зараз навпаки, МБ і нал злилися в екстазі! На налі Олені видохлись - на МБ спекулів Смолій Я.В. трішки заспокоїв (слава Богу)
Смолий трошки 2 ярда денег слил,кторые бенианы уже считали своими,успокоил он дорого,очень дорого.
Вы часом не за одним столом с Алексом сидите?
Уж больно сленг стал похож,ведь оленями оказались 90% торговли в стране,которых сделали вместе и умножили на ноль,как бы мультипликатор сжатия экономики будет не кислый,думаю 5% падения ВВП от придворных аналитиков это разговоры о халве во рту,не больше,реальность будет совсем другая.
Мне кажется что эта волна стабилизации устроена специально для вывода бабла жирными котами из банков первой десятки,пусть получат свои валютные вклады не папиром по драконовскому и заниженому курсу приёма,а валютой откупленой у настоящих оленей,которые радостно сольют по 25.90 всю котлетку и будут ждать у моря погоды,а кукловоды в это время решатся на дефолт и слитие в экстазе с рашей.
Многоходовочка,но а адекватным надо сделать правильные выводы и задраить люки перед большими изменениями и решительным ходам бенефициаров с переворотом шахматной доски в том числе((///
Думаю, вы можете быть правы. НБУ и около него вполне могут катать население и бизнес на таких курсовых качелях, лучше всех понимая сколько и у кого в системе топлива, и каковой величины зубья пилы, которой подравняют кубышки пересичных. На даже НБУ может управлять качелями только в краткосрочной перспективе и только в ограниченном диапазоне. Последствия глобального спада могут легко сорвать эти качели в космос, к сожалению вместе с пассажирами.
Наличная валютная кубышка - конечно наш ответ Чемберлену, но боюсь уже через несколько лет стремительное обесценивание доллара будет очевидно даже самым консервативным матрасникам.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:53
hamster bear написав:
Наличная валютная кубышка - конечно наш ответ Чемберлену, но боюсь уже через несколько лет стремительное обесценивание доллара будет очевидно даже самым консервативным матрасникам.
Ну і тоді що ? Золото ? Так його ще й купити виявляється не так просто - фізичне ...
Нерухомість - ага - лендлорди вже чухаються . Гривня на дапозиті - наше все ? Є тут і такі ... Всілякі папери - це вже точно не у нас переважно , та й не для невеликих сум у більшості ...
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:55
hamster bear написав: somilitark написав: Pupsik написав:
Зараз навпаки, МБ і нал злилися в екстазі! На налі Олені видохлись - на МБ спекулів Смолій Я.В. трішки заспокоїв (слава Богу)
Смолий трошки 2 ярда денег слил,кторые бенианы уже считали своими,успокоил он дорого,очень дорого.
Вы часом не за одним столом с Алексом сидите?
Уж больно сленг стал похож,ведь оленями оказались 90% торговли в стране,которых сделали вместе и умножили на ноль,как бы мультипликатор сжатия экономики будет не кислый,думаю 5% падения ВВП от придворных аналитиков это разговоры о халве во рту,не больше,реальность будет совсем другая.
Мне кажется что эта волна стабилизации устроена специально для вывода бабла жирными котами из банков первой десятки,пусть получат свои валютные вклады не папиром по драконовскому и заниженому курсу приёма,а валютой откупленой у настоящих оленей,которые радостно сольют по 25.90 всю котлетку и будут ждать у моря погоды,а кукловоды в это время решатся на дефолт и слитие в экстазе с рашей.
Многоходовочка,но а адекватным надо сделать правильные выводы и задраить люки перед большими изменениями и решительным ходам бенефициаров с переворотом шахматной доски в том числе((///
Думаю, вы можете быть правы. НБУ и около него вполне могут катать население и бизнес на таких курсовых качелях, лучше всех понимая сколько и у кого в системе топлива, и каковой величины зубья пилы, которой подравняют кубышки пересичных. На даже НБУ может управлять качелями только в краткосрочной перспективе и только в ограниченном диапазоне. Последствия глобального спада могут легко сорвать эти качели в космос, к сожалению вместе с пассажирами.
Наличная валютная кубышка - конечно наш ответ Чемберлену, но боюсь уже через несколько лет стремительное обесценивание доллара будет очевидно даже самым консервативным матрасникам.
Я би не розраховував на "стремітєльне обєсценіваніє долара", так як комодіс улетіли вниз і пробили дно. І це при зеро ставці ФРС.
Що буде якщо ФРС почне через рік-два піднімати її і пилососити бакси в трежеріс
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:55
hamster bear написав: somilitark написав: Pupsik написав:
Зараз навпаки, МБ і нал злилися в екстазі! На налі Олені видохлись - на МБ спекулів Смолій Я.В. трішки заспокоїв (слава Богу)
Смолий трошки 2 ярда денег слил,кторые бенианы уже считали своими,успокоил он дорого,очень дорого.
Вы часом не за одним столом с Алексом сидите?
Уж больно сленг стал похож,ведь оленями оказались 90% торговли в стране,которых сделали вместе и умножили на ноль,как бы мультипликатор сжатия экономики будет не кислый,думаю 5% падения ВВП от придворных аналитиков это разговоры о халве во рту,не больше,реальность будет совсем другая.
Мне кажется что эта волна стабилизации устроена специально для вывода бабла жирными котами из банков первой десятки,пусть получат свои валютные вклады не папиром по драконовскому и заниженому курсу приёма,а валютой откупленой у настоящих оленей,которые радостно сольют по 25.90 всю котлетку и будут ждать у моря погоды,а кукловоды в это время решатся на дефолт и слитие в экстазе с рашей.
Многоходовочка,но а адекватным надо сделать правильные выводы и задраить люки перед большими изменениями и решительным ходам бенефициаров с переворотом шахматной доски в том числе((///
Думаю, вы можете быть правы. НБУ и около него вполне могут катать население и бизнес на таких курсовых качелях, лучше всех понимая сколько и у кого в системе топлива, и каковой величины зубья пилы, которой подравняют кубышки пересичных. На даже НБУ может управлять качелями только в краткосрочной перспективе и только в ограниченном диапазоне. Последствия глобального спада могут легко сорвать эти качели в космос, к сожалению вместе с пассажирами.
Наличная валютная кубышка - конечно наш ответ Чемберлену, но боюсь уже через несколько лет стремительное обесценивание доллара будет очевидно даже самым консервативным матрасникам.
лучше посоветоваться с картелем узнать их мнение на эту писанину, у них там люди поумнее работают
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:56
Автор77
Наверно, я не настоящий гуру
Я этим механизмом не пользуюсь. Стараюсь просматривать все. Иногда информация оказывается ценной, даже если сопровождается лишней паникой или выводами, с которыми я не согласен.
Иногда возникает желание что-то прояснить.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:59
обороты на МБ нулёвые
12:08 Торговля очень вялая, сделок мало. На текущий момент в Bloomberg наторговали всего 36 млн. долларов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:00
hamster bear написав:
Последствия глобального спада могут легко сорвать эти качели в космос, к сожалению вместе с пассажирами.
Наличная валютная кубышка - конечно наш ответ Чемберлену, но боюсь уже через несколько лет стремительное обесценивание доллара будет очевидно даже самым консервативным матрасникам.
Думаю капитально нас сорвать в космос может только политика,поссориться с дядей Сэмом и лечь под мацкву,это уравнение вообще с очень многими неизвестными,вплоть до полного отсутствия такой страны Украина и денежной единицы гривна,курса просто никакого не будет,не понятно куда Киев отойдёт,может будет как Тирасполь или Луганск?(((
Инфляция доллара конечно на бумаге есть,но думаю чтобы её капитально ощутить на себе это надо постараться,по-большому счёту с 2006-го всё дешевеет в долларах,а вот зарабатывать зелень всё сложнее.
Тем более знаю людей,которые до 13-го года колотили понты,молодые любовницы,острова регулярно,авто с салона и это не Рено в кредит,дом маме за 300 000 евро,бах и махнули на футбол в Барселону самолётом на выходные,а теперь мягко говоря на подсосе,проедают остатки роскоши,бизнес схлопнулся по многим причинам и вчерашние "новые русские" с ужасом ждут настоящей пенсии.
Так что доллар это конечно сила,надо очень с ним внимательно и на Вы,инфляция его очень относительна,жизни человека точно не хватит это обесценивание проверить,а вот взлёт доступности это очень даже ДА
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:07
Moneta написав:
обороты на МБ нулёвые12:08 Торговля очень вялая, сделок мало. На текущий момент в Bloomberg наторговали всего 36 млн. долларов.
НБУ не хочет заливать долларом,вот и нет объёмов?
Буйные и страждущие валюты не хотят задирать котировки и нарваться на бейсбольную биту от НБУ?
Хотят подождать Пупсиков и Пересов на МБ,пусть принесут свои котлетки?
Многоходовочка короче,но форум гомосапиенсам даст возможность разобраться в этой всей вакханалии \\\\
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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