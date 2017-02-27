Додано: Вів 24 бер, 2020 13:59

обороты на МБ нулёвые



12:08 Торговля очень вялая, сделок мало. На текущий момент в Bloomberg наторговали всего 36 млн. долларов.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.