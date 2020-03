Додано: Вів 24 бер, 2020 13:55

hamster bear написав: somilitark написав: Pupsik написав:

Зараз навпаки, МБ і нал злилися в екстазі! На налі Олені видохлись - на МБ спекулів Смолій Я.В. трішки заспокоїв (слава Богу) Зараз навпаки, МБ і нал злилися в екстазі! На налі Олені видохлись - на МБ спекулів Смолій Я.В. трішки заспокоїв (слава Богу)



Смолий трошки 2 ярда денег слил,кторые бенианы уже считали своими,успокоил он дорого,очень дорого.

Вы часом не за одним столом с Алексом сидите?

Уж больно сленг стал похож,ведь оленями оказались 90% торговли в стране,которых сделали вместе и умножили на ноль,как бы мультипликатор сжатия экономики будет не кислый,думаю 5% падения ВВП от придворных аналитиков это разговоры о халве во рту,не больше,реальность будет совсем другая.



Мне кажется что эта волна стабилизации устроена специально для вывода бабла жирными котами из банков первой десятки,пусть получат свои валютные вклады не папиром по драконовскому и заниженому курсу приёма,а валютой откупленой у настоящих оленей,которые радостно сольют по 25.90 всю котлетку и будут ждать у моря погоды,а кукловоды в это время решатся на дефолт и слитие в экстазе с рашей.

Думаю, вы можете быть правы. НБУ и около него вполне могут катать население и бизнес на таких курсовых качелях, лучше всех понимая сколько и у кого в системе топлива, и каковой величины зубья пилы, которой подравняют кубышки пересичных. На даже НБУ может управлять качелями только в краткосрочной перспективе и только в ограниченном диапазоне. Последствия глобального спада могут легко сорвать эти качели в космос, к сожалению вместе с пассажирами.



Наличная валютная кубышка - конечно наш ответ Чемберлену, но боюсь уже через несколько лет стремительное обесценивание доллара будет очевидно даже самым консервативным матрасникам.

лучше посоветоваться с картелем узнать их мнение на эту писанину, у них там люди поумнее работают лучше посоветоваться с картелем узнать их мнение на эту писанину, у них там люди поумнее работают

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.