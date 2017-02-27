Додано: Вів 24 бер, 2020 14:11

Уважаемые, пока нету торгов на МБ.



Давайте обсудим как сохранить деньги в 2020-2025 пятилетка? Как выполнить пятилетку?



ФРС печатает и весь Ваш матрас обесценился! Если НБУ меньше печатает, то гривна может ревальвировать, если ФРС будет печатать, например, в 5-10 раз больше чем в 2008-2009 году.



Аналогично и ЕЦБ.



Единственный варик чтобы сохранить это купить на взлете SP-500, DAX, NASDAQ и т.д.?



а платина или золото?



может быть японская иена??



Смотрел акции индексы Китая. Они не растут вообще стабильные как вкопанные. Если Китай выиграет, то сомневаюсь что индексы улетят, так как, они стоят вкопанные всегда.



Кирпич сейчас дорогой. Недвига смысла нету.

Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 24 бер, 2020 14:14, всього редагувалось 2 разів.