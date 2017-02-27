Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:11
Уважаемые, пока нету торгов на МБ.
Давайте обсудим как сохранить деньги в 2020-2025 пятилетка? Как выполнить пятилетку? ФРС печатает и весь Ваш матрас обесценился! Если НБУ меньше печатает, то гривна может ревальвировать, если ФРС будет печатать, например, в 5-10 раз больше чем в 2008-2009 году. Аналогично и ЕЦБ. Единственный варик чтобы сохранить это купить на взлете SP-500, DAX, NASDAQ и т.д.? а платина или золото? может быть японская иена?? Смотрел акции индексы Китая. Они не растут вообще стабильные как вкопанные. Если Китай выиграет, то сомневаюсь что индексы улетят, так как, они стоят вкопанные всегда. Кирпич сейчас дорогой. Недвига смысла нету.
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Вів 24 бер, 2020 14:14, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
Повідомлень: 2410
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 131 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:12
somilitark написав:
Многоходовочка,но а адекватным надо сделать правильные выводы и задраить люки перед большими изменениями и решительным ходам бенефициаров с переворотом шахматной доски в том числе((///
Прогнозу не хватает сроков. Хотя бы ориентировочных.
lrs7719
Повідомлень: 1820
З нами з: 13.07.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 376 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:13
proftpd66 Найти бизнес и попытаться его раскрутить,пусть даже это будет пошив масок.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Повідомлень: 11101
З нами з: 30.12.09
Подякував: 328 раз.
Подякували: 2415 раз.
Профіль
4
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:16
proftpd66 написав:
Уважаемые, пока нету торгов на МБ.
Давайте обсудим как сохранить деньги в
2020-2025
пятилетка? Как выполнить пятилетку?
ФРС печатает и весь Ваш матрас обесценился!
Если НБУ меньше печатает, то гривна может ревальвировать, если ФРС будет печатать, например, в 5-10 раз больше чем в 2008-2009 году.
Аналогично и ЕЦБ.
Единственный варик чтобы сохранить это купить на взлете SP-500, DAX, NASDAQ и т.д.? а платина или золото?
может быть японская иена??
Смотрел акции индексы Китая. Они не растут вообще стабильные как вкопанные. Если Китай выиграет, то сомневаюсь что индексы улетят, так как, они стоят вкопанные всегда.
Кирпич сейчас дорогой. Недвига смысла нету.
Биткоин через 5 лет будет стоить значительно дороже.
Zebra
Повідомлень: 7858
З нами з: 21.09.12
Подякував: 736 раз.
Подякували: 1249 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18
lrs7719 написав: somilitark написав:
Многоходовочка,но а адекватным надо сделать правильные выводы и задраить люки перед большими изменениями и решительным ходам бенефициаров с переворотом шахматной доски в том числе((///
Прогнозу не хватает сроков. Хотя бы ориентировочных.
25-го марта будут подписание в Минске капитуляции,какие ещё сроки будут вам нужны?
Ну и надо уже ясность от МВФ,если будут ложиться под мацкву,то экономический ответ дяди Сэма последует незамедлительно,плюс президент сказал,что война закончится в течении года,мол он дал год путину ,я думаю их договорённости с кураторами и вписываются в эти сливы "всё порешаем за год".
Так что год,будет много интересного,не переключайтесь
Экономика раши летит в пропасть,думаю на той стороне противника тоже "подгорает",цена на нефть и газ просто удушительная для сепаров,это сподвигнет их на "прорывы".
п.с. надеюсь Киев отойдёт к Западу,тогда есть шанс,в тюрьму народов не хочется,задумаюсь переехать западнее
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Повідомлень: 11101
З нами з: 30.12.09
Подякував: 328 раз.
Подякували: 2415 раз.
Профіль
4
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:26
somilitark написав: proftpd66
Найти бизнес и попытаться его раскрутить,пусть даже это будет пошив масок.
Если будет кризис, то восстановление будет 1-3 года, для Украины это 2-3 года. Бизнес есть, но есть бизнес-конкуренты. В большой спрос он дает 7-17% годовых в долларах. В кризис даст 2%. или
минус
- 5-10% годовых. Если Вы не сможете продать.
Востаннє редагувалось
proftpd66
в Вів 24 бер, 2020 14:27, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
Повідомлень: 2410
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 131 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:27
proftpd66 написав:
Уважаемые, пока нету торгов на МБ.
Давайте обсудим как сохранить деньги в
2020-2025
пятилетка? Как выполнить пятилетку?
ФРС печатает и весь Ваш матрас обесценился!
Если НБУ меньше печатает, то гривна может ревальвировать, если ФРС будет печатать, например, в 5-10 раз больше чем в 2008-2009 году.
Аналогично и ЕЦБ.
Единственный варик чтобы сохранить это купить на взлете SP-500, DAX, NASDAQ и т.д.? а платина или золото?
может быть японская иена??
Смотрел акции индексы Китая. Они не растут вообще стабильные как вкопанные. Если Китай выиграет, то сомневаюсь что индексы улетят, так как, они стоят вкопанные всегда.
Кирпич сейчас дорогой. Недвига смысла нету.
В этот раз получилось так, что защитным активом оказался доллар, все остальное падало.
Американский фондовый рынок вроде бы и интересно, но смущает тот факт, что если он уже доступен даже нам, не начало ли это затяжного медвежьего тренда.
Electron
Повідомлень: 230
З нами з: 01.04.14
Подякував: 87 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:28
Electron написав: proftpd66 написав:
Уважаемые, пока нету торгов на МБ.
Давайте обсудим как сохранить деньги в
2020-2025
пятилетка? Как выполнить пятилетку?
ФРС печатает и весь Ваш матрас обесценился!
Если НБУ меньше печатает, то гривна может ревальвировать, если ФРС будет печатать, например, в 5-10 раз больше чем в 2008-2009 году.
Аналогично и ЕЦБ.
Единственный варик чтобы сохранить это купить на взлете SP-500, DAX, NASDAQ и т.д.? а платина или золото?
может быть японская иена??
Смотрел акции индексы Китая. Они не растут вообще стабильные как вкопанные. Если Китай выиграет, то сомневаюсь что индексы улетят, так как, они стоят вкопанные всегда.
Кирпич сейчас дорогой. Недвига смысла нету.
В этот раз получилось так, что защитным активом оказался доллар, все остальное падало.
Американский фондовый рынок вроде бы и интересно, но смущает тот факт, что если он уже доступен даже нам, не начало ли это затяжного медвежьего тренда.
Это временно, потому что ФРС еще не напечатал много. Как наснет печатать и раздавать, то сразу может упасть по отношению к другим валюта.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
Повідомлень: 2410
З нами з: 22.12.16
Подякував: 175 раз.
Подякували: 131 раз.
Профіль
1
Додано: Вів 24 бер, 2020 14:29
somilitark написав:
Прогнозу не хватает сроков. Хотя бы ориентировочных.
25-го марта будут подписание в Минске капитуляции,какие ещё сроки будут вам нужны?
[/quote]
Мне? Я себе на все вопросы ответил ещё 11 месяцев назад. Вот у Вас позиция ещё квартал назад была несколько иной. Ну ок.
lrs7719
Повідомлень: 1820
З нами з: 13.07.16
Подякував: 319 раз.
Подякували: 376 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6861
1530513
Вів 24 бер, 2020 13:26 ЛОБ
17260
2171157
Вів 24 бер, 2020 13:24 Frant
389
75390