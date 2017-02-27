Ну от реально - хтось вірить , що наші олігархи домовляться про мирне співіснування з Путіним ? А якщо ні - то нічого принципово не зміниться - вони багатіють , народ бідніє ... Схема Латинської Америки ...
Вполне допускаю подобное.Что там беня про 100 ярдов от кремля рассказывал?Почему нет?Если им это будет выгодно или жизненно необходимо,они не только с путлером-с самим шайтаном договорятся.
Да ладно, они не идиоты, чтобы не понимать, чо Путин съест их и не подавится... И неважно, о чем с ним будут договариваться и что он кому пообещает.
Наши олигархи, в отличии от предидента действительно не лохи.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................24.03.2020.............25.03.2020 дата розрахунку................23.03.2020.............24.03.2020 Євро...................................30,2463...................30,1057 Долар США........................28,1126...................27,7728 После полудня гривна укрепилась еще на 4 копейки. Открылись на 22 копейки выше вчерашнего закрытия. Сначала решили сходить вниз, до 11 опустились на 15 копеек, расширив спред до 10 копеек. Потом развернулись и ушли вверх на 14 копеек, по дороге сузили спред до вполне рабочих 4 копеек. Незадолго до полудня откатились на 3 копейки вниз. Похоже, что до 11 оборотов вообще не было, а потом появилась хоть какая-то активность. Ощущение тонкости рынка сохраняется. После 12 опустились на 13 копеек, снова расширив спред до 10 копеек. Сегодня, похоже, можно говорить о настоящем обеденном перерыве, весь обед простояли очень широко, что намекает на отсутствие оборотов. Пообедав, снова сузили спред до 4 копеек и начали по мелочи торговать. И снова со сменой направления - до момента фиксации официального курса практически без оборотов выросли на 20 копеек. Судя по наметившемуся после этого новому расширению спреда, этот момент можно считать реальным окончанием сессии. Официальный курс встретили котировками 27.8300 - 27.8800. За день прибавили 3 копейки относительно открытия и 25 копеек относительно вчерашнего закрытия.
НБУ вчера продал 50 млн. Остатки на коррсчетах сократились - банки разместили излишки на суточных сертификатах. Немножко гривны изъял НБУ за счет интервенции. Автономные факторы оказались совсем слабенькими.
Этот день в истории: 2019 - 26.9609 (-29) +81 2018 - 26.2655 (+1) +151
hamster bear написав:Наличная валютная кубышка - конечно наш ответ Чемберлену, но боюсь уже через несколько лет стремительное обесценивание доллара будет очевидно даже самым консервативным матрасникам.
Ну і тоді що ? Золото ? Так його ще й купити виявляється не так просто - фізичне ... Нерухомість - ага - лендлорди вже чухаються . Гривня на дапозиті - наше все ? Є тут і такі ... Всілякі папери - це вже точно не у нас переважно , та й не для невеликих сум у більшості ...
Не даю відповідей та пророцтв. Намагаюсь лише сформулювати проблему і питання для спільного пошуку відповідей.
Золото - це такий собі біткойн з минулого, який в ціні, поки в нього вірять як в безпечний актив. Гривня на депозиті? - Ніколи не мав депо в грн. У валюті не більше місяця. Куплені грн ОВДП продавав через один-три місяці, аби зайти у валюту по "міцному" курсу.
А моє питання ширше нашої української фінансової калюжки. Як зберегти заощадження/інвестиції на горизонті 10-20-30 років? Чи варто взагалі заощаджувати в традиційному розумінні? Що і скільки людині і його родині потрібно для того, аби більш-менш впевнено дивитися в майбутнє?
Сьогодні долар - це відповідь. завтра, можливо, вже ні.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear написав:А моє питання ширше нашої української фінансової калюжки. Як зберегти заощадження/інвестиції на горизонті 10-20-30 років?
Гарантовано - ніяк. Якби така відповідь існувала, то, хоч потрошку, люди би перетворювалися на рантьє. А якщо всі будуть рантьє, то не буде, кому працювати.
hamster bear написав:Чи варто взагалі заощаджувати в традиційному розумінні? Що і скільки людині і його родині потрібно для того, аби більш-менш впевнено дивитися в майбутнє? Сьогодні долар - це відповідь. завтра, можливо, вже ні.
Вочевидь, варто. Бо, якщо не мати заощаджень зовсім - можна жахливо влетіти. Ось, наприклад, як зараз - Хтось, можливо, роботу 1) втратив, 2) не зможе знайти, бо решта теж втратили, 3) не може поїхати, бо нікуди не пустять. І все, залишається жити на велфер, якщо дадуть, і скільки дадуть.
Для впевненості потрібна лише впевненість Чим більше ти маєш, тим повільніше воно буде знецінюватись в абсолютному значенні. Ну і диверсифікація допоможе "зберегти хоч щось".
Середня зарплатня в США подвоюється десь кожні 15 років. Це еквівалент 4-5% річних у долярі.
Тобто, якщо ви маєте суму, на яку ЗАРАЗ можна собі щось дозволити, то за умови стабільних інвестицій під 5% річних ви збережете свої можливості.