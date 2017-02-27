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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47434744474547464747>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 371
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
42
27.51-28.0
12%
45
выше 28
46%
169
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:08

  goldfinger написав:
  Puente написав:
  goldfinger написав:Не все,далеко не все люди в этой стране понимают,что за государство здесь построено,в чьих интересах оно действует,наверное таких большинство,гг:) https://minfin.com.ua/2020/03/24/42348452/


Ну от реально - хтось вірить , що наші олігархи домовляться про мирне співіснування з Путіним ? А якщо ні - то нічого принципово не зміниться - вони багатіють , народ бідніє ... Схема Латинської Америки ...

Вполне допускаю подобное.Что там беня про 100 ярдов от кремля рассказывал?Почему нет?Если им это будет выгодно или жизненно необходимо,они не только с путлером-с самим шайтаном договорятся.


Да ладно, они не идиоты, чтобы не понимать, чо Путин съест их и не подавится...
И неважно, о чем с ним будут договариваться и что он кому пообещает.

Наши олигархи, в отличии от предидента действительно не лохи.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:11

  Yuri_T написав:
  Moneta написав:мб 27.94

что-то давно не было переклички пациентов.
привязанный: - падает мб.
зафиксированный: - домкратом.

сегодня новое отделение больнички подключилось, что на том же этаже. пациенты считают, что беня всех спасёт.

Нє, він як сливка при запорі
Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 бер, 2020 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:12

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................24.03.2020.............25.03.2020
дата розрахунку................23.03.2020.............24.03.2020
Євро...................................30,2463...................30,1057
Долар США........................28,1126...................27,7728
После полудня гривна укрепилась еще на 4 копейки.
Открылись на 22 копейки выше вчерашнего закрытия. Сначала решили сходить вниз, до 11 опустились на 15 копеек, расширив спред до 10 копеек. Потом развернулись и ушли вверх на 14 копеек, по дороге сузили спред до вполне рабочих 4 копеек. Незадолго до полудня откатились на 3 копейки вниз. Похоже, что до 11 оборотов вообще не было, а потом появилась хоть какая-то активность. Ощущение тонкости рынка сохраняется.
После 12 опустились на 13 копеек, снова расширив спред до 10 копеек. Сегодня, похоже, можно говорить о настоящем обеденном перерыве, весь обед простояли очень широко, что намекает на отсутствие оборотов. Пообедав, снова сузили спред до 4 копеек и начали по мелочи торговать. И снова со сменой направления - до момента фиксации официального курса практически без оборотов выросли на 20 копеек. Судя по наметившемуся после этого новому расширению спреда, этот момент можно считать реальным окончанием сессии.
Официальный курс встретили котировками 27.8300 - 27.8800. За день прибавили 3 копейки относительно открытия и 25 копеек относительно вчерашнего закрытия.

НБУ вчера продал 50 млн.
Остатки на коррсчетах сократились - банки разместили излишки на суточных сертификатах. Немножко гривны изъял НБУ за счет интервенции. Автономные факторы оказались совсем слабенькими.

Этот день в истории:
2019 - 26.9609 (-29) +81
2018 - 26.2655 (+1) +151

2017 - 27.1246 (+7)
2016 - 26.2522 (+24)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:16

  Puente написав:
  hamster bear написав:Наличная валютная кубышка - конечно наш ответ Чемберлену, но боюсь уже через несколько лет стремительное обесценивание доллара будет очевидно даже самым консервативным матрасникам.


Ну і тоді що ? Золото ? Так його ще й купити виявляється не так просто - фізичне ...
Нерухомість - ага - лендлорди вже чухаються . Гривня на дапозиті - наше все ? Є тут і такі ... Всілякі папери - це вже точно не у нас переважно , та й не для невеликих сум у більшості ...


Не даю відповідей та пророцтв. Намагаюсь лише сформулювати проблему і питання для спільного пошуку відповідей.

Золото - це такий собі біткойн з минулого, який в ціні, поки в нього вірять як в безпечний актив. Гривня на депозиті? - Ніколи не мав депо в грн. У валюті не більше місяця. Куплені грн ОВДП продавав через один-три місяці, аби зайти у валюту по "міцному" курсу.

А моє питання ширше нашої української фінансової калюжки. Як зберегти заощадження/інвестиції на горизонті 10-20-30 років? Чи варто взагалі заощаджувати в традиційному розумінні? Що і скільки людині і його родині потрібно для того, аби більш-менш впевнено дивитися в майбутнє?

Сьогодні долар - це відповідь. завтра, можливо, вже ні.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:25

  2XL написав:Хоть бы никто со своей полторушкой на межбанк не вышел. Иначе курс 23 обеспечен )


мы тут с коллегами на налик вышли - тока слили полторы по 27,90 на текущие расходы, как ЧР пошёл сразу вверх :lol: :lol: :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:31

Ой, а что это на межбанке?
Продавали закончились?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:35

  zzzzzz написав:Ой, а что это на межбанке?
Продавали закончились?

Нет, это алекс2006 купил очередные полторы пачки! :mrgreen: Сейчас будет рынок шатать...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:37

  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Ой, а что это на межбанке?
Продавали закончились?

Нет, это алекс2006 купил очередные полторы пачки! :mrgreen: Сейчас будет рынок шатать...

Надо срочно Кокса вызывать, вчера продавал бакс упал
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:41

  hamster bear написав:А моє питання ширше нашої української фінансової калюжки. Як зберегти заощадження/інвестиції на горизонті 10-20-30 років?


Гарантовано - ніяк. Якби така відповідь існувала, то, хоч потрошку, люди би перетворювалися на рантьє. А якщо всі будуть рантьє, то не буде, кому працювати.

  hamster bear написав:Чи варто взагалі заощаджувати в традиційному розумінні? Що і скільки людині і його родині потрібно для того, аби більш-менш впевнено дивитися в майбутнє?
Сьогодні долар - це відповідь. завтра, можливо, вже ні.


Вочевидь, варто. Бо, якщо не мати заощаджень зовсім - можна жахливо влетіти.
Ось, наприклад, як зараз - Хтось, можливо, роботу 1) втратив, 2) не зможе знайти, бо решта теж втратили, 3) не може поїхати, бо нікуди не пустять. І все, залишається жити на велфер, якщо дадуть, і скільки дадуть.

Для впевненості потрібна лише впевненість :)
Чим більше ти маєш, тим повільніше воно буде знецінюватись в абсолютному значенні. Ну і диверсифікація допоможе "зберегти хоч щось".

Середня зарплатня в США подвоюється десь кожні 15 років.
Це еквівалент 4-5% річних у долярі.

Тобто, якщо ви маєте суму, на яку ЗАРАЗ можна собі щось дозволити, то за умови стабільних інвестицій під 5% річних ви збережете свої можливості.

Якщо менше, то менше. Грубо, десь так.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:46

https://bank.gov.ua/markets/ovdp/search ... =&date_to=


надо будет гасить ОВГЗ которые были в 2013 году папиредниками?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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