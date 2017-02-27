Автор77 написав:

dir написав: Автор77 написав: -Собственники киевсикх квартир, те,что поадекватнее снизили аренду людям на 30%, те что не совсем адекватные -большинство квартирантов только и ждет момента,чтобы сменить квартиру, -Собственники киевсикх квартир, те,что поадекватнее снизили аренду людям на 30%, те что не совсем адекватные -большинство квартирантов только и ждет момента,чтобы сменить квартиру, Если речь идёт о новых квартирах, то адекватный арендодатель не позволит амортизировать новый ремонт и технику себе в минус. Это будет означать меценатство. Проще хорошее за копейки не сдавать. Это всё равно что купленное за тысячу продавать за 500. Адекватные не будут фиксировать убытки, проще сохранить ремонт и технику на период безвременья.Цену в скв может и можно обсуждать , но рано, а в грн. с чего бы? Девальвация и так снизила доход арендодателя на её размер. Если речь идёт о новых квартирах, то адекватный арендодатель не позволит амортизировать новый ремонт и технику себе в минус. Это будет означать меценатство. Проще хорошее за копейки не сдавать. Это всё равно что купленное за тысячу продавать за 500. Адекватные не будут фиксировать убытки, проще сохранить ремонт и технику на период безвременья.Цену в скв может и можно обсуждать , но рано, а в грн. с чего бы? Девальвация и так снизила доход арендодателя на её размер.

Рожкова:Банківська система на сьогодні ліквіднаМи бачимо той факт, що кількість відвідувань скорочується. Але вони працюють, люди мають доступ до своїх рахунків. Жодних обмежень щодо використання коштів, які є у населення чи бізнесу, які акумульовані на рахунках у банках, немає.Вызывает сомнения н а б у д у щ е е - не правда ли ?Особенно, если светлые головы не озвучат четко дату по хотя бы частичному сворачиванию блокировки работы бизнеса.Чем большую истерию онит раздувают тем больше качают банковскую систему.Что получается:1.Единственное, что меньше всего пострадало это удачные (только локационные) квартиры в Киеве,Львове,Одессе, просто цена ниже рынка и все ОК.С коммерческой проблемы в данное время.2.Особо жадные не находят компромис с арендаторами и поэтому их ждут огромные простои.Но лучше иметь стабильно немного, чем ничего -долго,несмотря ни на какую технику, износ и т.п.3.Банковская система - в стране остается уязвима, все будет зависеть от того одумаются ли те,кто принимает решения.4.Нал также уязвим в силу ,во-первых,безопасности хранения, во-вторых,в силу постоянной годами обесценки всех бумажных денег.5.Тем не менее, цены всех активов в Украине сейчас переоценены в соответствии с соотношением - ожидаемые доходы граждан и бизнеса и цена актива.6.Сейчас пострадают все - и население, и бизнес, и даже жирные коты.7.Однако, если чел в бизнесе имею свои 1-2 тыс. дол.дохода ,а будет иметь - 0 грн.дохода,если чел имел зарплату,а сейчас будет иметь 0 грн. зарплаты -это очень сильно отличается от того, что чел имел ежемесячный доход 10 млн. грн. в месяц,а будет иметь 8 млн. грн. в месяц,или вариант попроще, члены наблюдательного совета госпредприятий имели 1 млн. грн . в месяц дохода,а сейчас может им снизят до 900 тыс.грн. в месяц.Т.е. страна остается ориенитирована и работает даже в условиях кризиса на 5% избранных и их обслуги.Пока такое есть.В Украине не будет нормальных доходов ни у простых людей, ни у мелких бизнесменов.Страна не будет иметь нормальных темпов развития и роста.Нац.валюта будет очень волатильна и нестабильна.Очереди на визу - видел пару дней назад в одном из крупных городов - просто зашкаливают, там людей было больше в 10 раз чем еще в феврале.Вывод - никто не верит властям в способности вывести экономику из штопора,и спасти гривну от сильного обесценивания на второй волне.И никакие миллиарды от МВФ и других не помогут неконкурентоспособнойи не жизнеспособной системе ,построенной на клановом принципе много лет назад.Много раз буду писать об этом,экономике ничего не светит - если вместо того,чтобы выпрашивать у жирных котов маски и ИВЛ,просто не поставят их в рамки уплачивать налоги как в Европе.Рецепт простой,но он единственный, все остальное туфта для временной передышки.Однако, пока что все косят дурочку - типа не понимают этого и пытаются даже в условиях развала экономики уменьшить потери не простых людей и мелкого бизнеса, а определенного круга кланов.