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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4744474547464747>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 371
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
42
27.51-28.0
12%
45
выше 28
46%
169
Всього голосів : 371
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:47

https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

24.03
1.3 Інші монетарні операції
-1 406

2.1 Зміна обсягу готівки
-177


Перемога?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:51

      сірий написав:мурзик продолжил падение,.зацепившись за подоконик этажом ниже :mrgreen:



    Видать кто то мурзика за бубенцы в конце дня ловит и вверх затаскивают.
    ...короче не любят они мурзика , который падает.
    холява
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    Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:00

      холява написав:
        сірий написав:мурзик продолжил падение,.зацепившись за подоконик этажом ниже :mrgreen:



      Видать кто то мурзика за бубенцы в конце дня ловит и вверх затаскивают.
      ...короче не любят они мурзика , который падает.

      Да просто в течение дня денег заработали на качелях туда-сюда, но идти спать предпочитают в твердой валюте! Мало ли. А то проснутся с курсом 30 и весь заработок за месяц коту под хвост. 8)
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      Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:04

      А почему молчит наш упоротый? Где обещанные 27, или как всегда по жизни балабол до первого прилета в хлеборезку? :mrgreen:
      kwon
       
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      Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:04

        Автор77 написав:
        dir написав:
        Автор77 написав:-Собственники киевсикх квартир, те,что поадекватнее снизили аренду людям на 30%, те что не совсем адекватные -большинство квартирантов только и ждет момента,чтобы сменить квартиру,
      Если речь идёт о новых квартирах, то адекватный арендодатель не позволит амортизировать новый ремонт и технику себе в минус. Это будет означать меценатство. Проще хорошее за копейки не сдавать. Это всё равно что купленное за тысячу продавать за 500. Адекватные не будут фиксировать убытки, проще сохранить ремонт и технику на период безвременья.Цену в скв может и можно обсуждать , но рано, а в грн. с чего бы? Девальвация и так снизила доход арендодателя на её размер.



      https://news.finance.ua/ua/news/-/46760 ... hy-biznesu
      Рожкова:
      Банківська система на сьогодні ліквідна
      Ми бачимо той факт, що кількість відвідувань скорочується. Але вони працюють, люди мають доступ до своїх рахунків. Жодних обмежень щодо використання коштів, які є у населення чи бізнесу, які акумульовані на рахунках у банках, немає.

      Вызывает сомнения н а б у д у щ е е - не правда ли ?

      Особенно, если светлые головы не озвучат четко дату по хотя бы частичному сворачиванию блокировки работы бизнеса.

      Чем большую истерию онит раздувают тем больше качают банковскую систему.

      Что получается:

      1.Единственное, что меньше всего пострадало это удачные (только локационные) квартиры в Киеве,Львове,Одессе, просто цена ниже рынка и все ОК.
      С коммерческой проблемы в данное время.

      2.Особо жадные не находят компромис с арендаторами и поэтому их ждут огромные простои.
      Но лучше иметь стабильно немного, чем ничего -долго,несмотря ни на какую технику, износ и т.п.

      3.Банковская система - в стране остается уязвима, все будет зависеть от того одумаются ли те,кто принимает решения.

      4.Нал также уязвим в силу ,во-первых,безопасности хранения, во-вторых,в силу постоянной годами обесценки всех бумажных денег.

      5.Тем не менее, цены всех активов в Украине сейчас переоценены в соответствии с соотношением - ожидаемые доходы граждан и бизнеса и цена актива.

      6.Сейчас пострадают все - и население, и бизнес, и даже жирные коты.

      7.Однако, если чел в бизнесе имею свои 1-2 тыс. дол.дохода ,
      а будет иметь - 0 грн.дохода,
      если чел имел зарплату,
      а сейчас будет иметь 0 грн. зарплаты -
      это очень сильно отличается от того, что чел имел ежемесячный доход 10 млн. грн. в месяц,
      а будет иметь 8 млн. грн. в месяц,
      или вариант попроще, члены наблюдательного совета госпредприятий имели 1 млн. грн . в месяц дохода,
      а сейчас может им снизят до 900 тыс.грн. в месяц.

      Т.е. страна остается ориенитирована и работает даже в условиях кризиса на 5% избранных и их обслуги.

      Пока такое есть.
      В Украине не будет нормальных доходов ни у простых людей, ни у мелких бизнесменов.

      Страна не будет иметь нормальных темпов развития и роста.

      Нац.валюта будет очень волатильна и нестабильна.

      Очереди на визу - видел пару дней назад в одном из крупных городов - просто зашкаливают, там людей было больше в 10 раз чем еще в феврале.

      Вывод - никто не верит властям в способности вывести экономику из штопора,

      и спасти гривну от сильного обесценивания на второй волне.

      И никакие миллиарды от МВФ и других не помогут неконкурентоспособной
      и не жизнеспособной системе ,
      построенной на клановом принципе много лет назад.

      Много раз буду писать об этом,
      экономике ничего не светит - если вместо того,чтобы выпрашивать у жирных котов маски и ИВЛ,
      просто не поставят их в рамки уплачивать налоги как в Европе.

      Рецепт простой,но он единственный, все остальное туфта для временной передышки.
      Однако, пока что все косят дурочку - типа не понимают этого и пытаются даже в условиях развала экономики уменьшить потери не простых людей и мелкого бизнеса, а определенного круга кланов.

      Вкратце,существуют неразрешимые противоречия между большинством(наемные,бюджетники и малый бизнес) и меньшинством бенефициаров такого государства (4 олигарха,олигархи 2 сорта и поменьше,обслуживающий их класс политиков,медиа и прочая шушера).Неразрешимые противоречия решаются только в борьбе.Уровень,инструменты, результаты разные-История в помощь.На сейчас и намека на борьбу за смену с условно "латиноамериканской" на "европейскую" траекторию развития не имеем.Реальные рефлексии-свалинг,то бишь голосование ногами и разочарование во всем политическом классе голосованием за клоуна.То, что на подтанцовке у олигарха(непонимание сути процессов) даже вторично,потому-что интересно,что или кто после, вроде никого и не осталось,пустота и прострация.В такой ситуации валютный курс такой страны в таких внешних и внутренних условиях потенциально подвержен самым невероятным метаморфозам:)
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      Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:09

        kwon написав:А почему молчит наш упоротый? Где обещанные 27, или как всегда по жизни балабол до первого прилета в хлеборезку? :mrgreen:



      В бане
      холява
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      Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:10

      Да ладно, они не идиоты, чтобы не понимать, чо Путин съест их и не подавится...
      И неважно, о чем с ним будут договариваться и что он кому пообещает.

      Наши олигархи, в отличии от предидента действительно не лохи.
      Таки да,может быть.Путин опасен,это понятно,но всё-таки подобного варианта я бы не исключал.Он ещё и спасителем их может стать в случае настоящей революции.Порой интересы совпадают.
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      Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:11

        холява написав:
        kwon написав:А почему молчит наш упоротый? Где обещанные 27, или как всегда по жизни балабол до первого прилета в хлеборезку? :mrgreen:



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      за тупые прогнозы в бан - это очень правильное решение, по закону карантинного времени так сказать
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      Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:13

        sergey_sryvkin написав:Середня зарплатня в США подвоюється десь кожні 15 років.
      Це еквівалент 4-5% річних у долярі.

      График,
      может кому интересно:
      Зображення
      https://take-profit.org/statistics/wages/united-states/
      - Размер средней заработной платы в США вырос до 23.96 USD/час (3833.6 USD/мес) в феврале 2020. Максимальный размер средней зарплаты составлял 23.96 USD/час, а минимальный - 2.5 USD/час
      - Данные публикует Ежемесячно Бюро статистики труда.
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      Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:15

        холява написав:
          сірий написав:мурзик продолжил падение,.зацепившись за подоконик этажом ниже :mrgreen:



        Видать кто то мурзика за бубенцы в конце дня ловит и вверх затаскивают.
        ...короче не любят они мурзика , который падает.

        Це ж треба було так.
        Взяв та відскочив.
        Сподіваюсь розумні нам-грішним пояснять що, чому і як :roll:
        сірий
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