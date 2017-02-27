24.03
1.3 Інші монетарні операції
-1 406
2.1 Зміна обсягу готівки
-177
Перемога?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:47
24.03
1.3 Інші монетарні операції
-1 406
2.1 Зміна обсягу готівки
-177
Перемога?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:51
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:00
Да просто в течение дня денег заработали на качелях туда-сюда, но идти спать предпочитают в твердой валюте! Мало ли. А то проснутся с курсом 30 и весь заработок за месяц коту под хвост.
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:04
А почему молчит наш упоротый? Где обещанные 27, или как всегда по жизни балабол до первого прилета в хлеборезку?
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:04
Вкратце,существуют неразрешимые противоречия между большинством(наемные,бюджетники и малый бизнес) и меньшинством бенефициаров такого государства (4 олигарха,олигархи 2 сорта и поменьше,обслуживающий их класс политиков,медиа и прочая шушера).Неразрешимые противоречия решаются только в борьбе.Уровень,инструменты, результаты разные-История в помощь.На сейчас и намека на борьбу за смену с условно "латиноамериканской" на "европейскую" траекторию развития не имеем.Реальные рефлексии-свалинг,то бишь голосование ногами и разочарование во всем политическом классе голосованием за клоуна.То, что на подтанцовке у олигарха(непонимание сути процессов) даже вторично,потому-что интересно,что или кто после, вроде никого и не осталось,пустота и прострация.В такой ситуации валютный курс такой страны в таких внешних и внутренних условиях потенциально подвержен самым невероятным метаморфозам:)
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:09
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:10
Да ладно, они не идиоты, чтобы не понимать, чо Путин съест их и не подавится...
И неважно, о чем с ним будут договариваться и что он кому пообещает.
Наши олигархи, в отличии от предидента действительно не лохи.
Таки да,может быть.Путин опасен,это понятно,но всё-таки подобного варианта я бы не исключал.Он ещё и спасителем их может стать в случае настоящей революции.Порой интересы совпадают.
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:11
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:13
График,
может кому интересно:
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:15
Це ж треба було так.
Взяв та відскочив.
Сподіваюсь розумні нам-грішним пояснять що, чому і як
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