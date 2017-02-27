Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів зарплати і рахунки в США та Україні.Новий міністр задекларував годинник Vacheron Constantin і колекцію ювелірних виробів Chopard (каблучка, сережки, підвіска з дорогоцінними каменями і кулон), які належать його дружині.Петрашко володіє машинами: Suzuki Vitara S (2016 року випуску), LAND ROVER (модель Range ROVER SPORT 2017 року випуску) і MITSUBISHI OUTLANDER.У 2019 році він отримав 13,67 млн грн зарплати в “Укрлендфармінгу” Олега Бахматюка.міністр зберігає 808 157 доларів в американському банку Morgan Stenley, на 15 764 доларів у нього відкритий спільний рахунок з дружиною в Citibank в Нью-Йорку. Також міністр економіки задекларував 510 тисяч доларів і 1,05 млн грн готівки, а його дружина – 480 тисяч доларів і 1,6 млн грн.
Зарплата в частной компании в экономике Украины, где население получает 2 доллара в час средней зарплаты, - 13 млн.грн. в год,это официально.
1 млн. баксов счета не в Привате и не в Ощаде, в банке США И прочее.
Pupsik написав: Зараз навпаки, МБ і нал злилися в екстазі! На налі Олені видохлись - на МБ спекулів Смолій Я.В. трішки заспокоїв (слава Богу)
Смолий трошки 2 ярда денег слил,кторые бенианы уже считали своими,успокоил он дорого,очень дорого. Вы часом не за одним столом с Алексом сидите? Уж больно сленг стал похож,ведь оленями оказались 90% торговли в стране,которых сделали вместе и умножили на ноль,как бы мультипликатор сжатия экономики будет не кислый,думаю 5% падения ВВП от придворных аналитиков это разговоры о халве во рту,не больше,реальность будет совсем другая.
Мне кажется что эта волна стабилизации устроена специально для вывода бабла жирными котами из банков первой десятки,пусть получат свои валютные вклады не папиром по драконовскому и заниженому курсу приёма,а валютой откупленой у настоящих оленей,которые радостно сольют по 25.90 всю котлетку и будут ждать у моря погоды,а кукловоды в это время решатся на дефолт и слитие в экстазе с рашей. Многоходовочка,но а адекватным надо сделать правильные выводы и задраить люки перед большими изменениями и решительным ходам бенефициаров с переворотом шахматной доски в том числе((///
18:00 По доляру підросли та якось без ажитацій копійок на 5-10. По євро, здається, тільки зменьшили маржу.
11:00
Курс НБУ припав:
Євро (₴ --> €) 30,1057(30,2463 − 0,1406), Долар США (₴ --> $) 27,7728(28,1126 − 0,3398). День міркували потрібна тая валюта чи ні На вечір, після аукціону вирішили що потрібна! Та здається наші юрики вирішили не марінувати валюту в себе на рахунках, а трохи підзаробити! Так що, мабуть, і потрібна, та в не тої кількості, що на аукціоні залучили, бо в юриків тої валюти, як гуталіну...
Крос курс євро/доляр - 1,07875(1,08020 (−0,00145)) також припав,
Золото - 1622,30(1539,11 + 83,19(+ 47,09)) доляра за унцію. Знову виросло.
Амерофонда на зараз зелена-зелена відсотків аж на 7-9
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 24 бер, 2020 18:57, всього редагувалось 3 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
hamster bear написав:А моє питання ширше нашої української фінансової калюжки. Як зберегти заощадження/інвестиції на горизонті 10-20-30 років? Чи варто взагалі заощаджувати в традиційному розумінні? Що і скільки людині і його родині потрібно для того, аби більш-менш впевнено дивитися в майбутнє?
Сьогодні долар - це відповідь. завтра, можливо, вже ні.
Я собі на це питання відповів - це нерухомість. Питання, в якій країні вона повинна знаходитись?
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Интересно, сегодня произошел просто взрывной рост торгов ОВГЗ на ПФТС, причем активно торговали как короткими бумагами с погашением в июне-июле этого года, так и шестилетками с погашением в 2025 году! При этом по длинным бумагам было много сделок относительно небольшими объемами и с большим разбросом цен - от 781 до 927 гривен за бумагу. По коротким бумагам было несколько сделок крупными пакетами от 100000 бумаг и более//)