Додано: Вів 24 бер, 2020 19:29

............"Зараз у нас середня в 9 разів менша від США

Отже при таких темпах - через 20 років-наша буде становити 70% від США".......



Значит в Украине будет огромный бум на объемные кошельки и портмоне в ближайшее время,

лучше подготовиться к таким зарплатам заранее.



Некоторые зарплаты в США:

врач-анестизиолог до 235 тыс.дол. в год.

полицейский -до 70 тыс. дол.

ай-ти от 65 до 130 тыс.дол. в год

юристы до 130 тыс.дол.

фармацевты до 112 тыс.дол.

инженеры до 92 тыс.дол.

менеджеры до 85 тыс.дол.

преподаватели до 74 тыс.дол.

бухгалтеры до 70 тыс.дол.

медсестры до 69 тыс.дол.



По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть около 116,1 млн штатных рабочих и служащих Америки до уплаты налогов в среднем получают 3 920 долларов в месяц.



Есть еще налоги, но они отдаются госудраством не в карманы владельца "Золотой Рябы",

а дорогами,медициной, образованием, страховкой на все случаи жизни, дешевым топливом, продуктами,шмотками,автомашинами и т.п.



А еще за счет налогов оплачивают более менее честную власть и судебную систему, в соответствии с которой можно загреметь на десятки лет за малую долю -

всего лишь одну миллиардную долю того, что вытворяют у нас.