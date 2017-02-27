- Размер средней заработной платы в США вырос до 23.96 USD/час (3833.6 USD/мес) в феврале 2020. Максимальный размер средней зарплаты составлял 23.96 USD/час, а минимальный - 2.5 USD/час - Данные публикует Ежемесячно Бюро статистики труда.
Якщо комусь цікаво В Україні середня зарплата подвоюється...кожних 7 років, тобто в 2 рази швидше від США
asti написав:Интересно, сегодня произошел просто взрывной рост торгов ОВГЗ на ПФТС, причем активно торговали как короткими бумагами с погашением в июне-июле этого года, так и шестилетками с погашением в 2025 году! При этом по длинным бумагам было много сделок относительно небольшими объемами и с большим разбросом цен - от 781 до 927 гривен за бумагу. По коротким бумагам было несколько сделок крупными пакетами от 100000 бумаг и более//)
Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів зарплати і рахунки в США та Україні.Новий міністр задекларував годинник Vacheron Constantin і колекцію ювелірних виробів Chopard (каблучка, сережки, підвіска з дорогоцінними каменями і кулон), які належать його дружині.Петрашко володіє машинами: Suzuki Vitara S (2016 року випуску), LAND ROVER (модель Range ROVER SPORT 2017 року випуску) і MITSUBISHI OUTLANDER.У 2019 році він отримав 13,67 млн грн зарплати в “Укрлендфармінгу” Олега Бахматюка.міністр зберігає 808 157 доларів в американському банку Morgan Stenley, на 15 764 доларів у нього відкритий спільний рахунок з дружиною в Citibank в Нью-Йорку. Також міністр економіки задекларував 510 тисяч доларів і 1,05 млн грн готівки, а його дружина – 480 тисяч доларів і 1,6 млн грн.
Зарплата в частной компании в экономике Украины, где население получает 2 доллара в час средней зарплаты, - 13 млн.грн. в год,это официально.
1 млн. баксов счета не в Привате и не в Ощаде, в банке США И прочее.
Вот и ответ - о перспективах экономики и гривны.
Ну , а что Вы хотели ? Чтобы у него был значек Победитель соцсоревнования ? Или не выплаченный кредит в Привате ?
............"Зараз у нас середня в 9 разів менша від США Отже при таких темпах - через 20 років-наша буде становити 70% від США".......
Значит в Украине будет огромный бум на объемные кошельки и портмоне в ближайшее время, лучше подготовиться к таким зарплатам заранее.
Некоторые зарплаты в США: врач-анестизиолог до 235 тыс.дол. в год. полицейский -до 70 тыс. дол. ай-ти от 65 до 130 тыс.дол. в год юристы до 130 тыс.дол. фармацевты до 112 тыс.дол. инженеры до 92 тыс.дол. менеджеры до 85 тыс.дол. преподаватели до 74 тыс.дол. бухгалтеры до 70 тыс.дол. медсестры до 69 тыс.дол.
По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть около 116,1 млн штатных рабочих и служащих Америки до уплаты налогов в среднем получают 3 920 долларов в месяц.
Есть еще налоги, но они отдаются госудраством не в карманы владельца "Золотой Рябы", а дорогами,медициной, образованием, страховкой на все случаи жизни, дешевым топливом, продуктами,шмотками,автомашинами и т.п.
А еще за счет налогов оплачивают более менее честную власть и судебную систему, в соответствии с которой можно загреметь на десятки лет за малую долю - всего лишь одну миллиардную долю того, что вытворяют у нас.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 24 бер, 2020 19:36, всього редагувалось 2 разів.
budivelnik написав:Зараз у нас середня в 9 разів менша від США Отже при таких темпах - через 20 років-наша буде становити 70% від США
Значит в Украине будет огромный бум на объемные кошельки и портмоне в ближайшее время, лучше подготовиться к таким зарплатам заранее.
Ви реально вірите що кожних 15 років в США стають краще жити в 2 рази? Ріст доходу в 2 рази (в папірцях ,навіть якщо це долари чи тугрики чи марсіанські сольдо...) може навіть погіршувати якість життя. Тому Зараз в Україні зарплата становить 10% від зарплати в США ,але рівень життя -як мінімум 50% від США Через 20 років - зарплата буде становити 80% від США, а рівень життя...може бути навіть вищим...