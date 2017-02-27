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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4748474947504751

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 372
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
42
27.51-28.0
12%
45
выше 28
46%
170
Всього голосів : 372
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:07

  Patrick написав:
  sergey_sryvkin написав:Середня зарплатня в США подвоюється десь кожні 15 років.
Це еквівалент 4-5% річних у долярі.
График,
может кому интересно:
Зображення
https://take-profit.org/statistics/wages/united-states/
- Размер средней заработной платы в США вырос до 23.96 USD/час (3833.6 USD/мес) в феврале 2020. Максимальный размер средней зарплаты составлял 23.96 USD/час, а минимальный - 2.5 USD/час
- Данные публикует Ежемесячно Бюро статистики труда.
Якщо комусь цікаво
В Україні середня зарплата подвоюється...кожних 7 років, тобто в 2 рази швидше від США
рік __ грн __ долар
1999 __ 177,39 __ 42,95
2000 __ 231,04 __ 42,47
2001 __ 311,62 __ 58,01
2002 __ 372,98 __ 70,59
2003 __ 372,72 __ 69,89
2004 __ 524,14 __ 98,54
2005 __ 735,57 __ 143,53
2006 __ 928,81 __ 183,92
2007 __ 1197,91 __ 237,21
2008 __ 1573,99 __ 298,83
2009 __ 1650,43 __ 211,83
2010 __ 1982,63 __ 249,84
2011 __ 2370,53 __ 297,52
2012 __ 2752,95 __ 344,51
2013 __ 2979,46 __ 372,76
2014 __ 3149,45 __ 264,96
2015 __ 3661,41 __ 167,61
2016 __ 4482,35 __ 175,43
2017 __ 6273,45 __ 235,87
2018 __ 8867,33 __ 325,99
2019 __ 10503,75__ 406,4
Зараз у нас середня в 9 разів менша від США
Отже при таких темпах - через 20 років-наша буде становити 70% від США
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:10

  asti написав:Интересно, сегодня произошел просто взрывной рост торгов ОВГЗ на ПФТС, причем активно торговали как короткими бумагами с погашением в июне-июле этого года, так и шестилетками с погашением в 2025 году! При этом по длинным бумагам было много сделок относительно небольшими объемами и с большим разбросом цен - от 781 до 927 гривен за бумагу. По коротким бумагам было несколько сделок крупными пакетами от 100000 бумаг и более//)

И что из этого следует?
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:21

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/467604/novyj-ministr-ekonomiky-onovyv-deklaratsiyu-13-miljoniv-zarplaty-i-rahunky-v-ssha-ta-ukrayini

Новий міністр економіки оновив декларацію: 13 мільйонів зарплати і рахунки в США та Україні.Новий міністр задекларував годинник Vacheron Constantin і колекцію ювелірних виробів Chopard (каблучка, сережки, підвіска з дорогоцінними каменями і кулон), які належать його дружині.Петрашко володіє машинами: Suzuki Vitara S (2016 року випуску), LAND ROVER (модель Range ROVER SPORT 2017 року випуску) і MITSUBISHI OUTLANDER.У 2019 році він отримав 13,67 млн грн зарплати в “Укрлендфармінгу” Олега Бахматюка.міністр зберігає 808 157 доларів в американському банку Morgan Stenley, на 15 764 доларів у нього відкритий спільний рахунок з дружиною в Citibank в Нью-Йорку.
Також міністр економіки задекларував 510 тисяч доларів і 1,05 млн грн готівки, а його дружина – 480 тисяч доларів і 1,6 млн грн.

Зарплата в частной компании в экономике Украины, где население получает 2 доллара в час средней зарплаты, - 13 млн.грн. в год,это официально.

1 млн. баксов счета не в Привате и не в Ощаде, в банке США
И прочее.

Вот и ответ - о перспективах экономики и гривны.



Ну , а что Вы хотели ?
Чтобы у него был значек Победитель соцсоревнования ?
Или не выплаченный кредит в Привате ?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:24

  Qwerty написав:Золото 1655 і воно знову виросло...

Зараз ще выросло и вже 1625.

Никто не подскажет,что это у многобуквенного товарища появился конкурент или друг?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

............"Зараз у нас середня в 9 разів менша від США
Отже при таких темпах - через 20 років-наша буде становити 70% від США".......

Значит в Украине будет огромный бум на объемные кошельки и портмоне в ближайшее время,
лучше подготовиться к таким зарплатам заранее.

Некоторые зарплаты в США:
врач-анестизиолог до 235 тыс.дол. в год.
полицейский -до 70 тыс. дол.
ай-ти от 65 до 130 тыс.дол. в год
юристы до 130 тыс.дол.
фармацевты до 112 тыс.дол.
инженеры до 92 тыс.дол.
менеджеры до 85 тыс.дол.
преподаватели до 74 тыс.дол.
бухгалтеры до 70 тыс.дол.
медсестры до 69 тыс.дол.

По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть около 116,1 млн штатных рабочих и служащих Америки до уплаты налогов в среднем получают 3 920 долларов в месяц.

Есть еще налоги, но они отдаются госудраством не в карманы владельца "Золотой Рябы",
а дорогами,медициной, образованием, страховкой на все случаи жизни, дешевым топливом, продуктами,шмотками,автомашинами и т.п.

А еще за счет налогов оплачивают более менее честную власть и судебную систему, в соответствии с которой можно загреметь на десятки лет за малую долю -
всего лишь одну миллиардную долю того, что вытворяют у нас.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 24 бер, 2020 19:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:42

[quote="4914562:Автор77"]............"Зараз у нас середня в 9 разів менша від США
Отже при таких темпах - через 20 років-наша буде становити 70% від США".......

Значит в Украине будет огромный бум на объемные кошельки и портмоне в ближайшее время,
лучше подготовиться к таким зарплатам заранее.

Некоторые зарплаты в США:
врач-анестизиолог до 235 тыс.дол. в год.
полицейский -до 70 тыс. дол.
ай-ти от 65 до 130 тыс.дол. в год


https://weproject.media/articles/detail ... 000-v-god/
Свеженькое.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 19:54

ИНТЕРЕСНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАВТРАШНЕГО МБ.
У кого какие мысли? Нестесняйтесь. Излагайте :)
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:01

  Автор77 написав:
  budivelnik написав:Зараз у нас середня в 9 разів менша від США
Отже при таких темпах - через 20 років-наша буде становити 70% від США
Значит в Украине будет огромный бум на объемные кошельки и портмоне в ближайшее время,
лучше подготовиться к таким зарплатам заранее.
Ви реально вірите що кожних 15 років в США стають краще жити в 2 рази?
Ріст доходу в 2 рази (в папірцях ,навіть якщо це долари чи тугрики чи марсіанські сольдо...) може навіть погіршувати якість життя.
Тому
Зараз в Україні зарплата становить 10% від зарплати в США ,але рівень життя -як мінімум 50% від США
Через 20 років - зарплата буде становити 80% від США, а рівень життя...може бути навіть вищим...

ТИому розмір портмоне-не головне.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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