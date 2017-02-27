Додано: Вів 24 бер, 2020 21:27

сірий написав: zzzzzz написав: Міжбанк почав функціонувати без участі НБУ.



«Вперше за останні декілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар США», - повідомили в НБУ.





Закрылись 27,99

Интересно. Закрылись 27,99Интересно.

Стабильность однако.

Низы не могут, верхи не хотят.

Думаю завтра на этом и порешат Стабильность однако.Низы не могут, верхи не хотят.Думаю завтра на этом и порешат

Нізи хотять, але мало хто спроможен.Сьогодні це зрозумів.Вийшов на вулицю і ...Опинився в американському фільмі про апокаліпсис.Світить сонце, 12-та година дня, але таке враження, що 12 година ночі.Місто виглядає саме так, як воно виглядає вночі, людей зовсім нема, нічого не працює і тільки їздять машини.Працюють тільки маркети, які працюють і вночі.Обмінки працюють тільки ті, які і раніше працювали вночі і всі, як одна, 27,5-28,2.-курс, як бпчите, теж не схожий на день.Питання, хто буде зливати, чи купувати по цим курсам?Ок, іду далі.Заходжу в Укргазбанк, нікого, згадав фільм "Сталкер", ще раз.Курс купівлі висить 28.Супер!!!Питаюсь, а можна вам долар здати?Відповідь-нема гривні.Питаюсь-вже заради жарту-я прагнув тільки 5 доларів здати, у вас що 140 гривень немає.Тільки, що інкасація пройшла немає-відповіла кассир.Тобто в голові у мене зразу чомусь пролетіла думка, що курс сьогодняшній дуже надуманий.Пішов далі.Піду думаю в Приват, до того я там замовляв долар зі своєї дебетової картки валютної, до того я сам на цю картку ті долари і клав для мандрівок.Але після замовлення долара, мені його ніхто не видав,( на хвилинку мій долар я не можу взяти), бо літаки не привезли, але запропонували видати гривнею по курсу 27, 05 на той день, коли в обмінках булр по 28.Зрозуміло, що я не погодився.Тому зайшов сьогодні курс прийому 27,45.Кажу 100 доларів можна забрати з своєї картки, ну мало, а раптом є.Ні,відповідає касір, та хто ж сумнівався.Кажу, тоді можна мені їз гривнею віддати?Увага!!!-Гривні зараз немає, відповідає касир.Тобто ви зараз зрозуміли моє відчуття і мої думки?Я після цього зрозумів, що курс 28 це бутафорія.32, 36, 40?Навіть не знаю, але мабуть коли поверну свої ж грощі, то зрозумію по якому курсу банк може мені їх віддати.Тобто я зараз поавильно розумію, що банки займаються геноцидом населення, коли те сидить без праці, а вони не видають хм іх грощі?