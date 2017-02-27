на друк має бути одобрям із МВФ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:18
на друк має бути одобрям із МВФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:19
ИМХО, а нет ответа на этот вопрос - у любого способа есть минусы: валюта, недвижимость, золото, проч.
первый вводная - максимальная диверсификация
еще вариант - при достаточно больших суммах - создавать работающий бизнес, который генерит кеш
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:20
Найближчими днями банки зможуть поповнити свої каси готівковими доларами, - повідомили у Національному банку.
"Партія банкнот має незабаром надійти до України, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову", йдеться у повідомленні НБУ на сторінці у Facebook.
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:21
В петле наверное...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:22
Якщо є можливість катнутися до Польщі, то можна в на конто у валюті в польському банку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:24
Да что Вы вообще знаете об оптимизме?Моя знакомая,когда моет окна,всегда кладёт в карман ключи от квартиры.На случай если вывалится из окна.А живёт она на 12-и этаже.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:24
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 24 бер, 2020 21:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:27
Нізи хотять, але мало хто спроможен.
Сьогодні це зрозумів.
Вийшов на вулицю і ...
Опинився в американському фільмі про апокаліпсис.
Світить сонце, 12-та година дня, але таке враження, що 12 година ночі.
Місто виглядає саме так, як воно виглядає вночі, людей зовсім нема, нічого не працює і тільки їздять машини.
Працюють тільки маркети, які працюють і вночі.
Обмінки працюють тільки ті, які і раніше працювали вночі і всі, як одна, 27,5-28,2.-курс, як бпчите, теж не схожий на день.
Питання, хто буде зливати, чи купувати по цим курсам?
Ок, іду далі.
Заходжу в Укргазбанк, нікого, згадав фільм "Сталкер", ще раз.
Курс купівлі висить 28.
Супер!!!
Питаюсь, а можна вам долар здати?
Відповідь-нема гривні.
Питаюсь-вже заради жарту-я прагнув тільки 5 доларів здати, у вас що 140 гривень немає.
Тільки, що інкасація пройшла немає-відповіла кассир.
Тобто в голові у мене зразу чомусь пролетіла думка, що курс сьогодняшній дуже надуманий.
Пішов далі.
Піду думаю в Приват, до того я там замовляв долар зі своєї дебетової картки валютної, до того я сам на цю картку ті долари і клав для мандрівок.
Але після замовлення долара, мені його ніхто не видав,( на хвилинку мій долар я не можу взяти), бо літаки не привезли, але запропонували видати гривнею по курсу 27, 05 на той день, коли в обмінках булр по 28.
Зрозуміло, що я не погодився.
Тому зайшов сьогодні курс прийому 27,45.
Кажу 100 доларів можна забрати з своєї картки, ну мало, а раптом є.
Ні,відповідає касір, та хто ж сумнівався.
Кажу, тоді можна мені їз гривнею віддати?
Увага!!!
-Гривні зараз немає, відповідає касир.
Тобто ви зараз зрозуміли моє відчуття і мої думки?
Я після цього зрозумів, що курс 28 це бутафорія.
32, 36, 40?
Навіть не знаю, але мабуть коли поверну свої ж грощі, то зрозумію по якому курсу банк може мені їх віддати.
Тобто я зараз поавильно розумію, що банки займаються геноцидом населення, коли те сидить без праці, а вони не видають хм іх грощі?
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:28
1 Хто казав про затягнуті пояси?-Ви ?
То й ви собі і затягуйте
2 Що заважає вже сьогодні отримати 22,3 долара в годину роботи? А з урахуванням в рази менших цін-то можете отримавши 10 доларів в годину - жити як сьогодні живе середньостатистичний американець
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