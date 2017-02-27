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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47534754475547564757>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 375
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
171
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:18

  zzzzzz написав:
  сірий написав:
  zzzzzz написав:
Закрылись 27,99
Интересно.

Стабильность однако.
Низы не могут, верхи не хотят.
Думаю завтра на этом и порешат :wink:



Пока печатный станок не включат вверх будет тяжеловато, может до 30 к концу марта дойдем, но не факт.

на друк має бути одобрям із МВФ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:19

  hamster bear написав:
А моє питання ширше нашої української фінансової калюжки. Як зберегти заощадження/інвестиції на горизонті 10-20-30 років? Чи варто взагалі заощаджувати в традиційному розумінні? Що і скільки людині і його родині потрібно для того, аби більш-менш впевнено дивитися в майбутнє?

Сьогодні долар - це відповідь. завтра, можливо, вже ні.


ИМХО, а нет ответа на этот вопрос - у любого способа есть минусы: валюта, недвижимость, золото, проч.
первый вводная - максимальная диверсификация
еще вариант - при достаточно больших суммах - создавать работающий бизнес, который генерит кеш
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:20

Найближчими днями банки зможуть поповнити свої каси готівковими доларами, - повідомили у Національному банку.
"Партія банкнот має незабаром надійти до України, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову", йдеться у повідомленні НБУ на сторінці у Facebook. :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:21

  холява написав:Организатор финансовой пирамиды B2B Jewelry объявил о приостановке выплат.

Как там Долярчик ???
В петле наверное...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:22

  Striker написав:Насколько разумно хранить сейчас доллары в банке? Не на депо, а просто на карте. Для меня доллары - чтобы сохранить накопленное непосильным трудом. Периодически конвертировать в грн на текущие нужды. Проблемы будут только если банк обанкротится, а в остальных случаях не будет проблем вывести гривной? Не хочу держать наличкой, чтобы не бегать по обменникам каждый раз. У кого есть опыт в таких делах, подскажите.

Якщо є можливість катнутися до Польщі, то можна в на конто у валюті в польському банку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:22

удалил
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:24

  asti написав:
  холява написав:Организатор финансовой пирамиды B2B Jewelry объявил о приостановке выплат.

Как там Долярчик ???
В петле наверное...

Да что Вы вообще знаете об оптимизме?Моя знакомая,когда моет окна,всегда кладёт в карман ключи от квартиры.На случай если вывалится из окна.А живёт она на 12-и этаже.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:24

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Востаннє редагувалось ruvex в Вів 24 бер, 2020 21:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:27

  сірий написав:
  zzzzzz написав:
Міжбанк почав функціонувати без участі НБУ.

«Вперше за останні декілька тижнів Національному банку не довелося проводити інтервенції з продажу валюти. Міжбанківський ринок балансувався без нашої участі. Котирування знаходилися переважно в діапазоні 27,7-28 грн за долар США», - повідомили в НБУ.



Закрылись 27,99
Интересно.

Стабильность однако.
Низы не могут, верхи не хотят.
Думаю завтра на этом и порешат :wink:


Нізи хотять, але мало хто спроможен.:)

Сьогодні це зрозумів.

Вийшов на вулицю і ...
Опинився в американському фільмі про апокаліпсис.

Світить сонце, 12-та година дня, але таке враження, що 12 година ночі.

Місто виглядає саме так, як воно виглядає вночі, людей зовсім нема, нічого не працює і тільки їздять машини.
Працюють тільки маркети, які працюють і вночі.
Обмінки працюють тільки ті, які і раніше працювали вночі і всі, як одна, 27,5-28,2.-курс, як бпчите, теж не схожий на день.
Питання, хто буде зливати, чи купувати по цим курсам?

Ок, іду далі.
Заходжу в Укргазбанк, нікого, згадав фільм "Сталкер", ще раз.
Курс купівлі висить 28.
Супер!!!
Питаюсь, а можна вам долар здати?
Відповідь-нема гривні.
Питаюсь-вже заради жарту-я прагнув тільки 5 доларів здати, у вас що 140 гривень немає.
Тільки, що інкасація пройшла немає-відповіла кассир.

Тобто в голові у мене зразу чомусь пролетіла думка, що курс сьогодняшній дуже надуманий.

Пішов далі.
Піду думаю в Приват, до того я там замовляв долар зі своєї дебетової картки валютної, до того я сам на цю картку ті долари і клав для мандрівок.
Але після замовлення долара, мені його ніхто не видав,( на хвилинку мій долар я не можу взяти), бо літаки не привезли, але запропонували видати гривнею по курсу 27, 05 на той день, коли в обмінках булр по 28.
Зрозуміло, що я не погодився.
Тому зайшов сьогодні курс прийому 27,45.
Кажу 100 доларів можна забрати з своєї картки, ну мало, а раптом є.
Ні,відповідає касір, та хто ж сумнівався.
Кажу, тоді можна мені їз гривнею віддати?

Увага!!!

-Гривні зараз немає, відповідає касир.

Тобто ви зараз зрозуміли моє відчуття і мої думки?

Я після цього зрозумів, що курс 28 це бутафорія.
32, 36, 40?
Навіть не знаю, але мабуть коли поверну свої ж грощі, то зрозумію по якому курсу банк може мені їх віддати.

Тобто я зараз поавильно розумію, що банки займаються геноцидом населення, коли те сидить без праці, а вони не видають хм іх грощі?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:28

  ruvex написав:
  budivelnik написав:Через 20 років - зарплата буде становити 80% від США, а рівень життя...може бути навіть вищим...
Опять призрачные 20 лет затянутых поясов? Даже до текущего момента только 3% вернулось с Польши. Дай то Бог выйти из карантина без возврата начала 90-х.
п.с. Продайте шутку в 95 квартал.
1 Хто казав про затягнуті пояси?-Ви ?
То й ви собі і затягуйте
2 Що заважає вже сьогодні отримати 22,3 долара в годину роботи? А з урахуванням в рази менших цін-то можете отримавши 10 доларів в годину - жити як сьогодні живе середньостатистичний американець
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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