Хіба старий не казав про це?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:30
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Опять призрачные 20 лет затянутых поясов? Даже для 40-летних это абсурд. Дай то Бог выйти из карантина без возврата начала 90-х.
п.с. Продайте лучше шутку в 95 квартал.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 21:33
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:34
И что валютные депо и счета начнут выдавать валютой?
Вот это прорыв,красотища,развитой зелинизм.
Правда ради курса грохнули всю торговлю,а так да,молодцы,а про интервенции на межбанке ничего не говорили? А то там печалька без НБУ,объёмов нет,а вот желающие валюты на скамеечке имеются,правда нерезам сейчас не позавидуешь,влететь на 50% за полгода это конечно жесть,вчера скидывали котировки по ОВГЗ,это ШОК,хотя я думал что есть договорённости,оказывается их тоже сделали вместе
п.с. вот новички говорят об обмане,мол по меняйлу приёмы якобы по 28.05,а липовая продажа в обменнике по 28.
Ребята,это значит что есть серьёзные заказы на валюту,если даже ваша обменка сжалится и продаст вам сотку,то это не значит,что доллара навалом.
Скорее всего розничная обменка с курсами на лоха работает только на приём,а хозяин обменки имеет крупный заказ на продажу ,он возьмёт у 100-та человек по сотке и скинет дяде по 28.15,а цифры о приёме по 28.05 на миняйле говорят о том,что если у вас есть например десяточка на отдачу,то хозяин обменки готов её забрать и не мучаться через выкуп розничных сумм по своим обменкам,учитесь,пора взрослеть(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:36
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:38
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:39
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:43
Красота, прямо как в рекламе для тупых. И уже не нужно 20 лет, все прямо сейчас? Крестик или трусы - выбирайте.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 24 бер, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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Black Jack - White Business
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:43
Я прошу прощения за тон моего ответа, но :
1. Разве вы не жили в Украине в 2008 ?
2. Вы не жили в Украине в 2014 ?
3. Если вы сейчас на карантине, днями дома... разве Вас можно оргабить ?
Я честно не понимаю людей, которые дивя в нашей стране, после двух обвалов (нетсчитая первого) задают такие вопросы...
Ответ. Если вы в у.е, а банк вам даёт от 0,02 до 4%. И при этом ВСЕ банки в Украине имеют слабый (мягко говоря) запас прочности.... а ВЕСЬ МИР при этом входит в кризис с непредсказуемым финалом (даже для банков развитых стран), то как Вы можете полагаться (доверять) нашим банкам...
По сути, Ваш вопрос прост - что важнее - сохранить накопленное за ВСЮ ЖИЗНЬ или рискнуть и заработать ещё 4% (максимум) во время МИРОВОГО кризиса....
Выключите «рефлексию». Включите здравый смысл....
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