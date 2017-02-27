Додано: Вів 24 бер, 2020 21:34

Pupsik написав: Найближчими днями банки зможуть поповнити свої каси готівковими доларами, - повідомили у Національному банку.

"Партія банкнот має незабаром надійти до України, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову", йдеться у повідомленні НБУ на сторінці у Facebook. "Партія банкнот має незабаром надійти до України, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову", йдеться у повідомленні НБУ на сторінці у Facebook.

И что валютные депо и счета начнут выдавать валютой?Вот это прорыв,красотища,развитой зелинизм.Правда ради курса грохнули всю торговлю,а так да,молодцы,а про интервенции на межбанке ничего не говорили? А то там печалька без НБУ,объёмов нет,а вот желающие валюты на скамеечке имеются,правда нерезам сейчас не позавидуешь,влететь на 50% за полгода это конечно жесть,вчера скидывали котировки по ОВГЗ,это ШОК,хотя я думал что есть договорённости,оказывается их тоже сделали вместеп.с. вот новички говорят об обмане,мол по меняйлу приёмы якобы по 28.05,а липовая продажа в обменнике по 28.Ребята,это значит что есть серьёзные заказы на валюту,если даже ваша обменка сжалится и продаст вам сотку,то это не значит,что доллара навалом.Скорее всего розничная обменка с курсами на лоха работает только на приём,а хозяин обменки имеет крупный заказ на продажу ,он возьмёт у 100-та человек по сотке и скинет дяде по 28.15,а цифры о приёме по 28.05 на миняйле говорят о том,что если у вас есть например десяточка на отдачу,то хозяин обменки готов её забрать и не мучаться через выкуп розничных сумм по своим обменкам,учитесь,пора взрослеть(с)