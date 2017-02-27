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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4754475547564757>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 375
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
171
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Trast написав:Увага!!!

-Гривні зараз немає, відповідає касир.
Хіба старий не казав про це?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Через 20 років - зарплата буде становити 80% від США, а рівень життя...може бути навіть вищим...

Опять призрачные 20 лет затянутых поясов? Даже для 40-летних это абсурд. Дай то Бог выйти из карантина без возврата начала 90-х.

п.с. Продайте лучше шутку в 95 квартал.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:33

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Увага!!!

-Гривні зараз немає, відповідає касир.
Хіба старий не казав про це?

Ні, я реально прозрів.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:34

  Pupsik написав:Найближчими днями банки зможуть поповнити свої каси готівковими доларами, - повідомили у Національному банку.
"Партія банкнот має незабаром надійти до України, після чого Національний банк проведе чергову операцію з обміну готівкової валюти на безготівкову", йдеться у повідомленні НБУ на сторінці у Facebook. :)

И что валютные депо и счета начнут выдавать валютой?

Вот это прорыв,красотища,развитой зелинизм.

Правда ради курса грохнули всю торговлю,а так да,молодцы,а про интервенции на межбанке ничего не говорили? А то там печалька без НБУ,объёмов нет,а вот желающие валюты на скамеечке имеются,правда нерезам сейчас не позавидуешь,влететь на 50% за полгода это конечно жесть,вчера скидывали котировки по ОВГЗ,это ШОК,хотя я думал что есть договорённости,оказывается их тоже сделали вместе 8)

п.с. вот новички говорят об обмане,мол по меняйлу приёмы якобы по 28.05,а липовая продажа в обменнике по 28.
Ребята,это значит что есть серьёзные заказы на валюту,если даже ваша обменка сжалится и продаст вам сотку,то это не значит,что доллара навалом.
Скорее всего розничная обменка с курсами на лоха работает только на приём,а хозяин обменки имеет крупный заказ на продажу ,он возьмёт у 100-та человек по сотке и скинет дяде по 28.15,а цифры о приёме по 28.05 на миняйле говорят о том,что если у вас есть например десяточка на отдачу,то хозяин обменки готов её забрать и не мучаться через выкуп розничных сумм по своим обменкам,учитесь,пора взрослеть(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:36

  Trast написав:Тобто я зараз поавильно розумію, що банки займаються геноцидом населення, коли те сидить без праці, а вони не видають хм іх грощі?

я так розумію завтра треба йти та зняти все з картки? :)
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:38

  unicdima написав:
  Trast написав:Тобто я зараз поавильно розумію, що банки займаються геноцидом населення, коли те сидить без праці, а вони не видають хм іх грощі?

я так розумію завтра треба йти та зняти все з картки? :)

Як?
Дрлара немає, гривні теж.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:39

  Trast написав:
  unicdima написав:
  Trast написав:Тобто я зараз поавильно розумію, що банки займаються геноцидом населення, коли те сидить без праці, а вони не видають хм іх грощі?

я так розумію завтра треба йти та зняти все з картки? :)

Як?
Дрлара немає, гривні теж.

а банкомати?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  somilitark написав:развитой зелинизм
:D плюсанул,патентуй :wink:
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:43

  budivelnik написав:
  ruvex написав:
  budivelnik написав:Через 20 років - зарплата буде становити 80% від США, а рівень життя...може бути навіть вищим...
Опять призрачные 20 лет затянутых поясов? Даже для 40-летних это абсурд. Дай то Бог выйти из карантина без возврата начала 90-х.

п.с. Продайте лучше шутку в 95 квартал.

1 Хто казав про затягнуті пояси?-Ви ?
То й ви собі і затягуйте
2 Що заважає вже сьогодні отримати 22,3 долара в годину роботи? А з урахуванням в рази менших цін-то можете отримавши 10 доларів в годину - жити як сьогодні живе середньостатистичний американець

Красота, прямо как в рекламе для тупых. И уже не нужно 20 лет, все прямо сейчас? Крестик или трусы - выбирайте.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 24 бер, 2020 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:43

  Striker написав:Насколько разумно хранить сейчас доллары в банке? Не на депо, а просто на карте. Для меня доллары - чтобы сохранить накопленное непосильным трудом. Периодически конвертировать в грн на текущие нужды. Проблемы будут только если банк обанкротится, а в остальных случаях не будет проблем вывести гривной? Не хочу держать наличкой, чтобы не бегать по обменникам каждый раз. У кого есть опыт в таких делах, подскажите.


Я прошу прощения за тон моего ответа, но :
1. Разве вы не жили в Украине в 2008 ?
2. Вы не жили в Украине в 2014 ?
3. Если вы сейчас на карантине, днями дома... разве Вас можно оргабить ?

Я честно не понимаю людей, которые дивя в нашей стране, после двух обвалов (нетсчитая первого) задают такие вопросы...

Ответ. Если вы в у.е, а банк вам даёт от 0,02 до 4%. И при этом ВСЕ банки в Украине имеют слабый (мягко говоря) запас прочности.... а ВЕСЬ МИР при этом входит в кризис с непредсказуемым финалом (даже для банков развитых стран), то как Вы можете полагаться (доверять) нашим банкам...

По сути, Ваш вопрос прост - что важнее - сохранить накопленное за ВСЮ ЖИЗНЬ или рискнуть и заработать ещё 4% (максимум) во время МИРОВОГО кризиса....
Выключите «рефлексию». Включите здравый смысл....
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