RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4754475547564757

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 375
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
171
Всього голосів : 375
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:47

  ruvex написав:
  budivelnik написав:1 Хто казав про затягнуті пояси?-Ви ?
То й ви собі і затягуйте
2 Що заважає вже сьогодні отримати 22,3 долара в годину роботи? А з урахуванням в рази менших цін-то можете отримавши 10 доларів в годину - жити як сьогодні живе середньостатистичний американець
Красота, прямо как в рекламе для тупых. И уже не нужно 20 лет, все прямо сейчас? Крестик или трусы - выбирайте.
Хто тобі винуватий
Що я з хрестиком - а ти без трусів?

Хочеш бути кращим - напрягайся, добре напряжешся - доженеш той 1-2 млн які вже сьогодні в Україні живуть як середній американець
Хочеш щоб для тебе напрягались - ходи без трусів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22387
З нами з: 15.01.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 2283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:00

  unicdima написав:
  Trast написав:
  unicdima написав:я так розумію завтра треба йти та зняти все з картки? :)

Як?
Дрлара немає, гривні теж.

а банкомати?

А з яких це часів у нас приватовські банкомати долар з доларової картки почали видавати?
Trast
 
Повідомлень: 253
З нами з: 10.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:10

У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь :lol:
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1561
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:18

  сірий написав: Це добре що Гривночку сушать.
:

Та да, таргетировать инфляцию в условиях повальной остановки бизнеса - что может быть умнее....
juristkostya
 
Повідомлень: 2542
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4754475547564757
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, user412, zzzzzz, ЛОБ і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6863 1530849
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 22:05
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
389 75512
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 00:46
zРадио
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1724, 1725, 1726
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17259 2171550
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 19:16
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24798)
24.03.2020 22:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.