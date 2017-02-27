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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 21:47
ruvex написав: budivelnik написав:
1 Хто казав про затягнуті пояси?-Ви ?
То й ви собі і затягуйте
2 Що заважає вже сьогодні
отримати 22,3 долара в годину роботи? А з урахуванням в рази менших цін-то можете отримавши 10 доларів в годину - жити як сьогодні живе середньостатистичний американець
Красота, прямо как в рекламе для тупых. И уже не нужно 20 лет, все прямо сейчас? Крестик или трусы - выбирайте.
Хто тобі винуватий
Що я з хрестиком - а ти без трусів?
Хочеш бути кращим - напрягайся, добре напряжешся - доженеш той 1-2 млн які вже сьогодні в Україні живуть як середній американець
Хочеш щоб для тебе напрягались - ходи без трусів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:00
unicdima написав: Trast написав: unicdima написав:
я так розумію завтра треба йти та зняти все з картки?
Як?
Дрлара немає, гривні теж.
а банкомати?
А з яких це часів у нас приватовські банкомати долар з доларової картки почали видавати?
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Trast
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:10
У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь
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сірий
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:18
сірий написав:
Це добре що Гривночку сушать.
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Та да, таргетировать инфляцию в условиях повальной остановки бизнеса - что может быть умнее....
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juristkostya
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