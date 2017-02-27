budivelnik написав:1 Хто казав про затягнуті пояси?-Ви ? То й ви собі і затягуйте 2 Що заважає вже сьогодні отримати 22,3 долара в годину роботи? А з урахуванням в рази менших цін-то можете отримавши 10 доларів в годину - жити як сьогодні живе середньостатистичний американець
Красота, прямо как в рекламе для тупых. И уже не нужно 20 лет, все прямо сейчас? Крестик или трусы - выбирайте.
Хто тобі винуватий Що я з хрестиком - а ти без трусів?
Хочеш бути кращим - напрягайся, добре напряжешся - доженеш той 1-2 млн які вже сьогодні в Україні живуть як середній американець Хочеш щоб для тебе напрягались - ходи без трусів.
Striker написав:Насколько разумно хранить сейчас доллары в банке? Не на депо, а просто на карте. Для меня доллары - чтобы сохранить накопленное непосильным трудом. Периодически конвертировать в грн на текущие нужды. Проблемы будут только если банк обанкротится, а в остальных случаях не будет проблем вывести гривной? Не хочу держать наличкой, чтобы не бегать по обменникам каждый раз. У кого есть опыт в таких делах, подскажите.
Я прошу прощения за тон моего ответа, но : 1. Разве вы не жили в Украине в 2008 ? 2. Вы не жили в Украине в 2014 ? 3. Если вы сейчас на карантине, днями дома... разве Вас можно оргабить ?
Я честно не понимаю людей, которые дивя в нашей стране, после двух обвалов (нетсчитая первого) задают такие вопросы...
Ответ. Если вы в у.е, а банк вам даёт от 0,02 до 4%. И при этом ВСЕ банки в Украине имеют слабый (мягко говоря) запас прочности.... а ВЕСЬ МИР при этом входит в кризис с непредсказуемым финалом (даже для банков развитых стран), то как Вы можете полагаться (доверять) нашим банкам...
По сути, Ваш вопрос прост - что важнее - сохранить накопленное за ВСЮ ЖИЗНЬ или рискнуть и заработать ещё 4% (максимум) во время МИРОВОГО кризиса.... Выключите «рефлексию». Включите здравый смысл....
1,2. Я банками начал интересоваться только в этом году, до этого вообще не вникал как, что и к чему. 3. Я каждый день езжу на работу, даже на выходных работаю. Какие 4%? Я поменял грн на доллары через онлайн, чтобы у меня были сбережения в твёрдой валюте, а не в бумаге. Я не ложу на депозит. В чём проблема? Я могу поменять эти доллары в грн и снять в любом банкомате. Что я теряю?
Vitalych-new написав:шота наша главная надежда на валютную выручку начинает пробуксовывать: Через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%
БРЕХНЯ.
Цены четвертый день шагают в рост. Хотя некоторое сезонное снижение до этого было. Но сезонное снижение поэтому и сезонное, что с мировым кризисом не коррелирует.
Что касается кризиса и роста цен на продукты питания в Италии, Испании, Германии, Польше, Турции и других странах, подвергшихся пандемии корона-вируса, а также в Украине, можно быть уверенным в том, что мировые цены на зерновые должны расти. Карантин и не защищенность даже развитых стран от корона-вируса не способствует увеличению производительности сельского хозяйства по всему миру, а угнетает его, а спрос на продукты питания в трудные времена для мировой экономики растет. А значит растут и цены.
В доказательство привожу текущий график цен на зерно.