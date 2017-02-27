Amat написав:

Striker написав: Насколько разумно хранить сейчас доллары в банке? Не на депо, а просто на карте. Для меня доллары - чтобы сохранить накопленное непосильным трудом. Периодически конвертировать в грн на текущие нужды. Проблемы будут только если банк обанкротится, а в остальных случаях не будет проблем вывести гривной? Не хочу держать наличкой, чтобы не бегать по обменникам каждый раз. У кого есть опыт в таких делах, подскажите. Насколько разумно хранить сейчас доллары в банке? Не на депо, а просто на карте. Для меня доллары - чтобы сохранить накопленное непосильным трудом. Периодически конвертировать в грн на текущие нужды. Проблемы будут только если банк обанкротится, а в остальных случаях не будет проблем вывести гривной? Не хочу держать наличкой, чтобы не бегать по обменникам каждый раз. У кого есть опыт в таких делах, подскажите.

Я прошу прощения за тон моего ответа, но :1. Разве вы не жили в Украине в 2008 ?2. Вы не жили в Украине в 2014 ?3. Если вы сейчас на карантине, днями дома... разве Вас можно оргабить ?Я честно не понимаю людей, которые дивя в нашей стране, после двух обвалов (нетсчитая первого) задают такие вопросы...Ответ. Если вы в у.е, а банк вам даёт от 0,02 до 4%. И при этом ВСЕ банки в Украине имеют слабый (мягко говоря) запас прочности.... а ВЕСЬ МИР при этом входит в кризис с непредсказуемым финалом (даже для банков развитых стран), то как Вы можете полагаться (доверять) нашим банкам...По сути, Ваш вопрос прост - что важнее - сохранить накопленное за ВСЮ ЖИЗНЬ или рискнуть и заработать ещё 4% (максимум) во время МИРОВОГО кризиса....Выключите «рефлексию». Включите здравый смысл....