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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4755475647574758>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 376
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
172
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 21:47

  ruvex написав:
  budivelnik написав:1 Хто казав про затягнуті пояси?-Ви ?
То й ви собі і затягуйте
2 Що заважає вже сьогодні отримати 22,3 долара в годину роботи? А з урахуванням в рази менших цін-то можете отримавши 10 доларів в годину - жити як сьогодні живе середньостатистичний американець
Красота, прямо как в рекламе для тупых. И уже не нужно 20 лет, все прямо сейчас? Крестик или трусы - выбирайте.
Хто тобі винуватий
Що я з хрестиком - а ти без трусів?

Хочеш бути кращим - напрягайся, добре напряжешся - доженеш той 1-2 млн які вже сьогодні в Україні живуть як середній американець
Хочеш щоб для тебе напрягались - ходи без трусів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:00

  unicdima написав:
  Trast написав:
  unicdima написав:я так розумію завтра треба йти та зняти все з картки? :)

Як?
Дрлара немає, гривні теж.

а банкомати?

А з яких це часів у нас приватовські банкомати долар з доларової картки почали видавати?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:10

У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:18

  сірий написав: Це добре що Гривночку сушать.
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Та да, таргетировать инфляцию в условиях повальной остановки бизнеса - что может быть умнее....
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:27

  сірий написав:У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь :lol:


Есть проект пенсам с 1 апреля по 1000 подкинуть, это 10 млрд.грн.
Вот будет сушка......
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:27

  budivelnik написав:Хто тобі винуватий
Що я з хрестиком - а ти без трусів?

Вся аргументация фантастического уровня жизни через 20 лет в стране зиждиться на банальном переходе на личную тему. Успехов в дальнейших проповедях, только паства твоя тает на глазах.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:32

  unicdima написав:
  Trast написав:Як?
Дрлара немає, гривні теж.

а банкомати?

Сегодня по многим банкоматам ощада только 200 грн. Но может прилетит голубой вертолет.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:40

  Amat написав:
  Striker написав:Насколько разумно хранить сейчас доллары в банке? Не на депо, а просто на карте. Для меня доллары - чтобы сохранить накопленное непосильным трудом. Периодически конвертировать в грн на текущие нужды. Проблемы будут только если банк обанкротится, а в остальных случаях не будет проблем вывести гривной? Не хочу держать наличкой, чтобы не бегать по обменникам каждый раз. У кого есть опыт в таких делах, подскажите.


Я прошу прощения за тон моего ответа, но :
1. Разве вы не жили в Украине в 2008 ?
2. Вы не жили в Украине в 2014 ?
3. Если вы сейчас на карантине, днями дома... разве Вас можно оргабить ?

Я честно не понимаю людей, которые дивя в нашей стране, после двух обвалов (нетсчитая первого) задают такие вопросы...

Ответ. Если вы в у.е, а банк вам даёт от 0,02 до 4%. И при этом ВСЕ банки в Украине имеют слабый (мягко говоря) запас прочности.... а ВЕСЬ МИР при этом входит в кризис с непредсказуемым финалом (даже для банков развитых стран), то как Вы можете полагаться (доверять) нашим банкам...

По сути, Ваш вопрос прост - что важнее - сохранить накопленное за ВСЮ ЖИЗНЬ или рискнуть и заработать ещё 4% (максимум) во время МИРОВОГО кризиса....
Выключите «рефлексию». Включите здравый смысл....

1,2. Я банками начал интересоваться только в этом году, до этого вообще не вникал как, что и к чему.
3. Я каждый день езжу на работу, даже на выходных работаю.
Какие 4%? Я поменял грн на доллары через онлайн, чтобы у меня были сбережения в твёрдой валюте, а не в бумаге. Я не ложу на депозит. В чём проблема? Я могу поменять эти доллары в грн и снять в любом банкомате. Что я теряю?
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:45

  Trast написав:А з яких це часів у нас приватовські банкомати долар з доларової картки почали видавати?

А разве доллары нельзя обменять на грн и снять в банкомате? Или конкретно доллары нужны?
Striker
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:59

  Vitalych-new написав:шота наша главная надежда на валютную выручку начинает пробуксовывать:
Через падіння цін на нафту зернові подешевшали на 15%

БРЕХНЯ. :mrgreen:

Цены четвертый день шагают в рост. Хотя некоторое сезонное снижение до этого было. Но сезонное снижение поэтому и сезонное, что с мировым кризисом не коррелирует.

Что касается кризиса и роста цен на продукты питания в Италии, Испании, Германии, Польше, Турции и других странах, подвергшихся пандемии корона-вируса, а также в Украине, можно быть уверенным в том, что мировые цены на зерновые должны расти. Карантин и не защищенность даже развитых стран от корона-вируса не способствует увеличению производительности сельского хозяйства по всему миру, а угнетает его, а спрос на продукты питания в трудные времена для мировой экономики растет. А значит растут и цены.

В доказательство привожу текущий график цен на зерно.
Зображення
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