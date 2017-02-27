Додано: Вів 24 бер, 2020 23:45

............"проєвропейський вектор - з кожним днем підтримує все більше і більше"...



Если в Украине когда-нибудь и был проевропейский вектор, то разве что в розовых снах,

или же со слов тех, кто беззастенчиво десятилетиями тупо доит и экономику ,и все население.



Проевропейский вектор не может быть:



-когда пару процентов населения живут на уровне Билла Гейтса, хотя умом не дотягивают даже до его ботинка на левой ноге, а остальные на уровне грузчика овощей на рынке в странах третьего мира



-когда страна годами мечтает не о развитии ,а о том,чтобы выпросить очередной транш у МВФ



-когда даже русские и белорусы с их отсталой экономикой уровня первых паровых машин живут лучше в среднем чем украинцы ,причем все годы, спокойные и неспокойные



-когда по принципу круговой поруки ни один топ-чиновник не наказан за коррупцию и воровство. За почти тридцать лет, ноль, полный ноль, исключая Пашу Лазаренка,но его амеры взяли.



-когда нет ничего - ни дорог,ни медицины,ни социалки, ни на 99% нормальных домов среди новостроек, кроме Рябы да еще считанных предприятий нечего и вспомнить за тридцать лет, ну исключая суперсовременные торговые центры,рестораны и т.п, а крупные проекты и вообще реализовывались еще при отсталом Союзе



-когда гривну колбасит , а доходы у большинства на уровне польских школьников на летней подработке



-когда годами страна живет в долг, ради того, чтобы какой-нибудь очередной чел купил себе чего-нибудь самого дорогого в Лондоне



-когда кофе и ланч для бенефициаров системы иногда стоят дороже,чем пенсия у какой-нибудь бабульки



-когда бизнес в основном либо чего-нибудь продает ,или пересылает, или же тупо паразитирует на наследии той же отсталой совдепии



-когда школы,детсады,стадионы, инфраструктура, канализационные трубы также тупо в основном остались от той же совдепии, зато те же бутики и торг.центры штампуют на каждом шагу





Это не проевропейский вектор. Это латино-американо-русский вектор.