RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4755475647574758

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 376
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
172
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:00

  prilepskiy написав:unicdima Укргазбанк брал сегодня по 28.00

снова брал без наличия гривны :mrgreen:
SILVER_UA
 
Повідомлень: 600
З нами з: 21.07.10
Подякував: 93 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:05

  Striker написав:
  Trast написав:А з яких це часів у нас приватовські банкомати долар з доларової картки почали видавати?

А разве доллары нельзя обменять на грн и снять в банкомате? Или конкретно доллары нужны?

По перше мені не зрозуміло чого я повинен втрачати на курсі 60 гривень з кожної сотки і чому я не можу власними коштами самостійно розпорядковувати.
А по друге яка така юридична підстава є для цього?
А по третє-ви давно знімали гривню з банкомату?
Trast
 
Повідомлень: 254
З нами з: 10.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:06

SILVER_UA
Выслушал лекцию за отсутствие маски на лице (требование на входе в банк), но никому не нужную валюту по курсу 28 приняли с выдачей наличной гривны... Или вам надо скан квитанции сделать?
prilepskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 25.05.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:07

  ruvex написав:
  budivelnik написав:Хто тобі винуватий
Що я з хрестиком - а ти без трусів?

Хочеш бути кращим - напрягайся, добре напряжешся - доженеш той 1-2 млн які вже сьогодні в Україні живуть як середній американець
Хочеш щоб для тебе напрягались - ходи без трусів.
Вся аргументация фантастического уровня жизни через 20 лет в стране зиждиться на банальном переходе на личную тему. Успехов в дальнейших проповедях, только паства твоя тает на глазах.
Що ПЦУ , що проєвропейський вектор - з кожним днем підтримує все більше і більше...
От і виходить
ти бачиш зменшення своєї пастви(РПЦ+росія) - я збільшення своєї.
Тобі пора переживати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22392
З нами з: 15.01.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 2283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:27

  Trast написав:
Нізи хотять, але мало хто спроможен.:)

Сьогодні це зрозумів.

Вийшов на вулицю і ...
Опинився в американському фільмі про апокаліпсис.

Світить сонце, 12-та година дня, але таке враження, що 12 година ночі.

Місто виглядає саме так, як воно виглядає вночі, людей зовсім нема, нічого не працює і тільки їздять машини.
Працюють тільки маркети, які працюють і вночі.
Обмінки працюють тільки ті, які і раніше працювали вночі і всі, як одна, 27,5-28,2.-курс, як бпчите, теж не схожий на день.
Питання, хто буде зливати, чи купувати по цим курсам?

Ок, іду далі.
Заходжу в Укргазбанк, нікого, згадав фільм "Сталкер", ще раз.
Курс купівлі висить 28.
Супер!!!
Питаюсь, а можна вам долар здати?
Відповідь-нема гривні.
Питаюсь-вже заради жарту-я прагнув тільки 5 доларів здати, у вас що 140 гривень немає.
Тільки, що інкасація пройшла немає-відповіла кассир.

Тобто в голові у мене зразу чомусь пролетіла думка, що курс сьогодняшній дуже надуманий.

Пішов далі.
Піду думаю в Приват, до того я там замовляв долар зі своєї дебетової картки валютної, до того я сам на цю картку ті долари і клав для мандрівок.
Але після замовлення долара, мені його ніхто не видав,( на хвилинку мій долар я не можу взяти), бо літаки не привезли, але запропонували видати гривнею по курсу 27, 05 на той день, коли в обмінках булр по 28.
Зрозуміло, що я не погодився.
Тому зайшов сьогодні курс прийому 27,45.
Кажу 100 доларів можна забрати з своєї картки, ну мало, а раптом є.
Ні,відповідає касір, та хто ж сумнівався.
Кажу, тоді можна мені їз гривнею віддати?

Увага!!!

-Гривні зараз немає, відповідає касир.

Тобто ви зараз зрозуміли моє відчуття і мої думки?

Я після цього зрозумів, що курс 28 це бутафорія.
32, 36, 40?
Навіть не знаю, але мабуть коли поверну свої ж грощі, то зрозумію по якому курсу банк може мені їх віддати.

Тобто я зараз поавильно розумію, що банки займаються геноцидом населення, коли те сидить без праці, а вони не видають хм іх грощі?

Вы 70 летний дедушка (бабушка) который не умеет платить карточками?
Радоваться надо, что не дают этой гадской глистозаразопереносящей бумаги.
Наш педиатр нам когда-то рассказала самые грязные места. На первом месте - резиновая лента метро, на втором - ручки в общественных местах и на третьем - банкноты.
Ещё рассказала что в сёлах под Киевом клубнику любят выращивать удобряя человеческим дерьмом, не выдерживая сроков перегнивания, обильно снабжая ягоды яйцами глистов.

Сидеть надо дома, спокойно крутя цифрами в ИБ и платя картой, протирая ее после магазина спиртягой или на худой конец водка тоже сойдёт. Гривны много не надо, галоп на валютном рынке сошел.

Пока надо стараться не заболеть тяжело, а не то вафли. Вот главная задача, а не сдать доллар на 50 коп дороже
curiousobro
 
Повідомлень: 2681
З нами з: 21.07.17
Подякував: 49 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:42

  budivelnik написав:Що ПЦУ , що проєвропейський вектор - з кожним днем підтримує все більше і більше...
От і виходить
ти бачиш зменшення своєї пастви(РПЦ+росія) - я збільшення своєї.
Тобі пора переживати.

Поживем - увидим.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9307
З нами з: 03.11.08
Подякував: 701 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

............"проєвропейський вектор - з кожним днем підтримує все більше і більше"...

Если в Украине когда-нибудь и был проевропейский вектор, то разве что в розовых снах,
или же со слов тех, кто беззастенчиво десятилетиями тупо доит и экономику ,и все население.

Проевропейский вектор не может быть:

-когда пару процентов населения живут на уровне Билла Гейтса, хотя умом не дотягивают даже до его ботинка на левой ноге, а остальные на уровне грузчика овощей на рынке в странах третьего мира

-когда страна годами мечтает не о развитии ,а о том,чтобы выпросить очередной транш у МВФ

-когда даже русские и белорусы с их отсталой экономикой уровня первых паровых машин живут лучше в среднем чем украинцы ,причем все годы, спокойные и неспокойные

-когда по принципу круговой поруки ни один топ-чиновник не наказан за коррупцию и воровство. За почти тридцать лет, ноль, полный ноль, исключая Пашу Лазаренка,но его амеры взяли.

-когда нет ничего - ни дорог,ни медицины,ни социалки, ни на 99% нормальных домов среди новостроек, кроме Рябы да еще считанных предприятий нечего и вспомнить за тридцать лет, ну исключая суперсовременные торговые центры,рестораны и т.п, а крупные проекты и вообще реализовывались еще при отсталом Союзе

-когда гривну колбасит , а доходы у большинства на уровне польских школьников на летней подработке

-когда годами страна живет в долг, ради того, чтобы какой-нибудь очередной чел купил себе чего-нибудь самого дорогого в Лондоне

-когда кофе и ланч для бенефициаров системы иногда стоят дороже,чем пенсия у какой-нибудь бабульки

-когда бизнес в основном либо чего-нибудь продает ,или пересылает, или же тупо паразитирует на наследии той же отсталой совдепии

-когда школы,детсады,стадионы, инфраструктура, канализационные трубы также тупо в основном остались от той же совдепии, зато те же бутики и торг.центры штампуют на каждом шагу


Это не проевропейский вектор. Это латино-американо-русский вектор.
Автор77
 
Повідомлень: 685
З нами з: 09.11.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
1
4
7
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:46

  budivelnik написав:Тому
Зараз в Україні зарплата становить 10% від зарплати в США ,але рівень життя -як мінімум 50% від США
Через 20 років - зарплата буде становити 80% від США, а рівень життя...може бути навіть вищим...


Чушь недалекая... По ВВП на душу с поправкой на ППС относительное отставание от США не уменьшается, а абсолютное - только увеличивается.

Украина 1999 = 3700 долларов;
США 1999 = 34500 долларов (+830%, +30800 долларов).

Украина 2009 = 7300 долларов;
США 2009 = 47000 долларов (+540%, +39700 долларов).

Украина 2019 = 9800 долларов;
США 2019 = 65100 долларов (+560%, +55300 долларов).

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5281
З нами з: 02.05.18
Подякував: 961 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
2
4
3
  #<1 ... 4755475647574758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 685, 686, 687
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6863 1530960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 22:05
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
389 75547
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 бер, 2020 00:46
zРадио
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1724, 1725, 1726
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17259 2171630
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 19:16
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2719)
25.03.2020 00:35
Банк Львів (216)
25.03.2020 00:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.