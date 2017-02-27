снова брал без наличия гривны
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:00
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:05
По перше мені не зрозуміло чого я повинен втрачати на курсі 60 гривень з кожної сотки і чому я не можу власними коштами самостійно розпорядковувати.
А по друге яка така юридична підстава є для цього?
А по третє-ви давно знімали гривню з банкомату?
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:06
SILVER_UA
Выслушал лекцию за отсутствие маски на лице (требование на входе в банк), но никому не нужную валюту по курсу 28 приняли с выдачей наличной гривны... Или вам надо скан квитанции сделать?
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:07
Що ПЦУ , що проєвропейський вектор - з кожним днем підтримує все більше і більше...
От і виходить
ти бачиш зменшення своєї пастви(РПЦ+росія) - я збільшення своєї.
Тобі пора переживати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:27
Вы 70 летний дедушка (бабушка) который не умеет платить карточками?
Радоваться надо, что не дают этой гадской глистозаразопереносящей бумаги.
Наш педиатр нам когда-то рассказала самые грязные места. На первом месте - резиновая лента метро, на втором - ручки в общественных местах и на третьем - банкноты.
Ещё рассказала что в сёлах под Киевом клубнику любят выращивать удобряя человеческим дерьмом, не выдерживая сроков перегнивания, обильно снабжая ягоды яйцами глистов.
Сидеть надо дома, спокойно крутя цифрами в ИБ и платя картой, протирая ее после магазина спиртягой или на худой конец водка тоже сойдёт. Гривны много не надо, галоп на валютном рынке сошел.
Пока надо стараться не заболеть тяжело, а не то вафли. Вот главная задача, а не сдать доллар на 50 коп дороже
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:42
Поживем - увидим.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
............"проєвропейський вектор - з кожним днем підтримує все більше і більше"...
Если в Украине когда-нибудь и был проевропейский вектор, то разве что в розовых снах,
или же со слов тех, кто беззастенчиво десятилетиями тупо доит и экономику ,и все население.
Проевропейский вектор не может быть:
-когда пару процентов населения живут на уровне Билла Гейтса, хотя умом не дотягивают даже до его ботинка на левой ноге, а остальные на уровне грузчика овощей на рынке в странах третьего мира
-когда страна годами мечтает не о развитии ,а о том,чтобы выпросить очередной транш у МВФ
-когда даже русские и белорусы с их отсталой экономикой уровня первых паровых машин живут лучше в среднем чем украинцы ,причем все годы, спокойные и неспокойные
-когда по принципу круговой поруки ни один топ-чиновник не наказан за коррупцию и воровство. За почти тридцать лет, ноль, полный ноль, исключая Пашу Лазаренка,но его амеры взяли.
-когда нет ничего - ни дорог,ни медицины,ни социалки, ни на 99% нормальных домов среди новостроек, кроме Рябы да еще считанных предприятий нечего и вспомнить за тридцать лет, ну исключая суперсовременные торговые центры,рестораны и т.п, а крупные проекты и вообще реализовывались еще при отсталом Союзе
-когда гривну колбасит , а доходы у большинства на уровне польских школьников на летней подработке
-когда годами страна живет в долг, ради того, чтобы какой-нибудь очередной чел купил себе чего-нибудь самого дорогого в Лондоне
-когда кофе и ланч для бенефициаров системы иногда стоят дороже,чем пенсия у какой-нибудь бабульки
-когда бизнес в основном либо чего-нибудь продает ,или пересылает, или же тупо паразитирует на наследии той же отсталой совдепии
-когда школы,детсады,стадионы, инфраструктура, канализационные трубы также тупо в основном остались от той же совдепии, зато те же бутики и торг.центры штампуют на каждом шагу
Это не проевропейский вектор. Это латино-американо-русский вектор.
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:46
Чушь недалекая... По ВВП на душу с поправкой на ППС относительное отставание от США не уменьшается, а абсолютное - только увеличивается.
Украина 1999 = 3700 долларов;
США 1999 = 34500 долларов (+830%, +30800 долларов).
Украина 2009 = 7300 долларов;
США 2009 = 47000 долларов (+540%, +39700 долларов).
Украина 2019 = 9800 долларов;
США 2019 = 65100 долларов (+560%, +55300 долларов).
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