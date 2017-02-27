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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4756475747584759

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 376
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
172
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:09

Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:19

а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???
как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков нет. :roll:
что то пахнет грандиозным шухером в стране.
власть не может определится нам нужен мвф или нет. :roll:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 25 бер, 2020 01:31, всього редагувалось 4 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:24

  zzzzzz написав:
  сірий написав:У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь :lol:


Есть проект пенсам с 1 апреля по 1000 подкинуть, это 10 млрд.грн.
Вот будет сушка......

Ты думаешь пенс побежит с этой "штукой" на вал рынок? Он скорее себе купит пожрать и лекарств, а это как стимулятор потребительского рынка, но никак не валютного.
Мда
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:30

  Мда написав:
  zzzzzz написав:
  сірий написав:У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь :lol:


Есть проект пенсам с 1 апреля по 1000 подкинуть, это 10 млрд.грн.
Вот будет сушка......

Ты думаешь пенс побежит с этой "штукой" на вал рынок? Он скорее себе купит пожрать и лекарств, а это как стимулятор потребительского рынка, но никак не валютного.

А торгаш едой понесет.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:33

  Игорь Алексеевич написав:а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???
как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ. :roll:
что то пахнет грандиозным шухером в стране.
власть не может определится нам нужен мвф или нет. :roll:


Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ :?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:37

  Libo написав:Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.

Что значит 2 трюлика новыми деньгами? Это уже амеро или феникс что ли печатать будут? :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:38

  Moneta написав:
  Игорь Алексеевич написав:а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???
как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ. :roll:
что то пахнет грандиозным шухером в стране.
власть не может определится нам нужен мвф или нет. :roll:


Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ :?


да как бы мы все не оказались в далёком 90-м. без разницы грн. или валюта в банках.
у моего отца до сих пор лежит книжка в шкатулке от сбербанка ссср. :shock:
я смотрю по сообщениям на форуме в банках нет не валюты не грн.
если кредитки прикроют, то тогда окончательно - полундра :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:44

  hxbbgaf написав:
  Libo написав:Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.

Что значит 2 трюлика новыми деньгами? Это уже амеро или феникс что ли печатать будут? :shock:

Изворотливость речи. Имеется в виду новонапечатанными. По $250 на каждого жителя планеты. Можно было бы и побольше.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:49

  Игорь Алексеевич написав:у моего отца до сих пор лежит книжка в шкатулке от сбербанка ссср. :shock:


Лучше бы твой папанька складывал в шкатулку не книжки сбербанка СССР со многими нулями, а обычные серебряные ложки. :idea: Учись на ошибках предка. 8)
Libo
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