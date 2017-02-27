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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 01:09
Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 01:19
а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???
как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков нет.
что то пахнет грандиозным шухером в стране.
власть не может определится нам нужен мвф или нет.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 25 бер, 2020 01:31, всього редагувалось 4 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 25 бер, 2020 01:24
zzzzzz написав: сірий написав:
У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь
Есть проект пенсам с 1 апреля по 1000 подкинуть, это 10 млрд.грн.
Вот будет сушка......
Ты думаешь пенс побежит с этой "штукой" на вал рынок? Он скорее себе купит пожрать и лекарств, а это как стимулятор потребительского рынка, но никак не валютного.
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Мда
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Додано: Сер 25 бер, 2020 01:30
Мда написав: zzzzzz написав: сірий написав:
У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь
Есть проект пенсам с 1 апреля по 1000 подкинуть, это 10 млрд.грн.
Вот будет сушка......
Ты думаешь пенс побежит с этой "штукой" на вал рынок? Он скорее себе купит пожрать и лекарств, а это как стимулятор потребительского рынка, но никак не валютного.
А торгаш едой понесет.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 01:33
Игорь Алексеевич написав:
а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???
как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ.
что то пахнет грандиозным шухером в стране.
власть не может определится нам нужен мвф или нет.
Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 01:37
Libo написав:
Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion
: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.
Что значит 2 трюлика новыми деньгами? Это уже амеро или феникс что ли печатать будут?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 01:38
Moneta написав: Игорь Алексеевич написав:
а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???
как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ.
что то пахнет грандиозным шухером в стране.
власть не может определится нам нужен мвф или нет.
Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ
да как бы мы все не оказались в далёком 90-м. без разницы грн. или валюта в банках.
у моего отца до сих пор лежит книжка в шкатулке от сбербанка ссср.
я смотрю по сообщениям на форуме в банках нет не валюты не грн.
если кредитки прикроют, то тогда окончательно - полундра
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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