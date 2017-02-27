Додано: Сер 25 бер, 2020 01:33

Игорь Алексеевич написав: а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???

как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ.

что то пахнет грандиозным шухером в стране.

власть не может определится нам нужен мвф или нет. а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ.что то пахнет грандиозным шухером в стране.власть не может определится нам нужен мвф или нет.



Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.