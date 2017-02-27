Додано: Сер 25 бер, 2020 01:30

Мда написав: zzzzzz написав: сірий написав: У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.

Скоріш за все Долярчик просяде.

ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.Скоріш за все Долярчик просяде.ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь



Есть проект пенсам с 1 апреля по 1000 подкинуть, это 10 млрд.грн.

Вот будет сушка...... Есть проект пенсам с 1 апреля по 1000 подкинуть, это 10 млрд.грн.Вот будет сушка......

Ты думаешь пенс побежит с этой "штукой" на вал рынок? Он скорее себе купит пожрать и лекарств, а это как стимулятор потребительского рынка, но никак не валютного. Ты думаешь пенс побежит с этой "штукой" на вал рынок? Он скорее себе купит пожрать и лекарств, а это как стимулятор потребительского рынка, но никак не валютного.

А торгаш едой понесет. А торгаш едой понесет.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.