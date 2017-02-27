budivelnik написав:Тому Зараз в Україні зарплата становить 10% від зарплати в США ,але рівень життя -як мінімум 50% від США Через 20 років - зарплата буде становити 80% від США, а рівень життя...може бути навіть вищим...
Чушь недалекая... По ВВП на душу с поправкой на ППС относительное отставание от США не уменьшается, а абсолютное - только увеличивается.
Украина 1999 = 3700 долларов; США 1999 = 34500 долларов (+830%, +30800 долларов).
Украина 2009 = 7300 долларов; США 2009 = 47000 долларов (+540%, +39700 долларов).
Украина 2019 = 9800 долларов; США 2019 = 65100 долларов (+560%, +55300 долларов).
Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.
Libo написав:Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.
Что значит 2 трюлика новыми деньгами? Это уже амеро или феникс что ли печатать будут?
Игорь Алексеевич написав:а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране??? как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ. что то пахнет грандиозным шухером в стране. власть не может определится нам нужен мвф или нет.
Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ
да как бы мы все не оказались в далёком 90-м. без разницы грн. или валюта в банках. у моего отца до сих пор лежит книжка в шкатулке от сбербанка ссср. я смотрю по сообщениям на форуме в банках нет не валюты не грн. если кредитки прикроют, то тогда окончательно - полундра
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Libo написав:Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.
Что значит 2 трюлика новыми деньгами? Это уже амеро или феникс что ли печатать будут?
Изворотливость речи. Имеется в виду новонапечатанными. По $250 на каждого жителя планеты. Можно было бы и побольше.
Игорь Алексеевич написав:боюсь, что сделают опять ограничения на валютном рынке и в банках
До этих мер ещё нужно добежать.Стоим на пороге грандиозного шухера.
надо всё же всем пересмотреть свои финансы на счетах в банках, что бы в случае шухера не встрять выше фг. а то валюта вверх. я сегодня увидел, что есть на счёте в одном из банков более 200штук.
Moneta написав:
Игорь Алексеевич написав:а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране??? как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ. что то пахнет грандиозным шухером в стране. власть не может определится нам нужен мвф или нет.
Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ
До глубины души проникся Вашими страхами. Чтобы Вас хоть как-то успокоить - небольшой инсайдик - сегодня на тайном собрании кабинета министров, было принято решение не вводить дефолт,ЧП и банкопад, получено от надежного источника в правительстве посредством телеграмм-канала прямо из зала заседаний.