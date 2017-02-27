yarick26 написав:В принципе давно считаю, что анализ поведения нашего валютного рынка занятие специфическое. И какие-то прогнозы возможны на очень короткий промежуток времени... Например что пн - вт боковик, по сути угадал.
Мне вот вывод понравился, скопировал сюда:
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Тепер під наступний аукціон, міркую, що знову будуть запропоновані валютні ОВДП і Банкам потрібно далі скуповувати валюту, тобто починаючи вже завтра. Курс за тиждень відростає до 28.50-29 на МБ, Регулятор звісно витрачатиме ЗВР, а МінФін наступного аукціону отримує цю валюту назад. Мабуть таке домовлення було з банкірами в допомозі Уряду, тільки погодились вкладатись у валютні ОВДП, а не в гривневі, бо є побоювання в подальшому послабленні гривні, як помітили, облігації гривневі МінФін навіть і не пропонує. От такий відбувається собі рух валюти по колу, Регулятор продає на МБ, бо є попит Банків, а потім Банки прилаштовуються в ОВДП і віддають валюту МінФіну, тільки курс від цього зростає, хоча МінФін може її продати на МБ, при потребі в гривні, тільки дорожче, бо відсотки ж теж потрібно віддавати. А ми ламаємо голову, хто ж купує валюту, коли нерезиденти наче не виходять на такий об"єм, тепер все стало зрозуміло.
"Продали совсем короткие (трехмесячные) ОВГЗ в долларе на очень крупную сумму - на $801,6 млн, под 3% годовых. А также облигации в евровалюте со сроком погашения в мае 2021 года общим объемом €75,7 млн под 2,2% годовых.
Весьма неплохой результат, особенно в непростой ситуации с вялым рынком и шатающейся экономикой, уже страдающей от коронавируса. Однако источники "Страны" уверяют, что на открытом рынке разбирали лишь бумаги в евро, а размещение долларовых облигаций - это результат кулуарных договоренностей Минфина с государственной корпорацией НАК "Нафтогаз". Ее руководство убедили "одолжить" правительству часть доллара, полученного от "Газпрома" по стокгольмскому арбитражу. Говорят, что НАК наотрез отказывался продавать доллар (вероятно, его руководство ждет дальнейшей девальвации гривни), но его уговорили одолжить валюту."