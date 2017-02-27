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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4754475547564757

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 376
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
172
Всього голосів : 376
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:09

Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:24

  zzzzzz написав:
  сірий написав:У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь :lol:


Есть проект пенсам с 1 апреля по 1000 подкинуть, это 10 млрд.грн.
Вот будет сушка......

Ты думаешь пенс побежит с этой "штукой" на вал рынок? Он скорее себе купит пожрать и лекарств, а это как стимулятор потребительского рынка, но никак не валютного.
Мда
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:30

  Мда написав:
  zzzzzz написав:
  сірий написав:У мене теж є затримка по соц. Виплаті. Це добре що Гривночку сушать.
Скоріш за все Долярчик просяде.
ВСІМ ДЯКУЮ. Завтра здибаємося, не перемикайтесь :lol:


Есть проект пенсам с 1 апреля по 1000 подкинуть, это 10 млрд.грн.
Вот будет сушка......

Ты думаешь пенс побежит с этой "штукой" на вал рынок? Он скорее себе купит пожрать и лекарств, а это как стимулятор потребительского рынка, но никак не валютного.

А торгаш едой понесет.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:37

  Libo написав:Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.

Что значит 2 трюлика новыми деньгами? Это уже амеро или феникс что ли печатать будут? :shock:
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:38

  Moneta написав:
  Игорь Алексеевич написав:а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???
как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ. :roll:
что то пахнет грандиозным шухером в стране.
власть не может определится нам нужен мвф или нет. :roll:


Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ :?


да как бы мы все не оказались в далёком 90-м. без разницы грн. или валюта в банках.
у моего отца до сих пор лежит книжка в шкатулке от сбербанка ссср. :shock:
я смотрю по сообщениям на форуме в банках нет не валюты не грн.
если кредитки прикроют, то тогда окончательно - полундра :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 01:44

  hxbbgaf написав:
  Libo написав:Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.

Что значит 2 трюлика новыми деньгами? Это уже амеро или феникс что ли печатать будут? :shock:

Изворотливость речи. Имеется в виду новонапечатанными. По $250 на каждого жителя планеты. Можно было бы и побольше.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 02:52

  Игорь Алексеевич написав:
  Дед Мороз написав:
  Игорь Алексеевич написав:боюсь, что сделают опять ограничения на валютном рынке и в банках

До этих мер ещё нужно добежать.Стоим на пороге грандиозного шухера.


надо всё же всем пересмотреть свои финансы на счетах в банках, что бы в случае шухера не встрять выше фг.
а то валюта вверх.
я сегодня увидел, что есть на счёте в одном из банков более 200штук. :oops:

  Moneta написав:
  Игорь Алексеевич написав:а банки случайно не приготовили лыжи под чрезв. положение в стране???
как бы мы носильно не просидели дома, а потом после выхода - банков и отделений НЕТ. :roll:
что то пахнет грандиозным шухером в стране.
власть не может определится нам нужен мвф или нет. :roll:

Меня это первым делом насторожило. А ведь валютные деполюди не задумываются, что от выдачи их депо резаной бумагой их отделяет всего одна постанова НБУ :?

До глубины души проникся Вашими страхами. Чтобы Вас хоть как-то успокоить - небольшой инсайдик - сегодня на тайном собрании кабинета министров, было принято решение не вводить дефолт,ЧП и банкопад, получено от надежного источника в правительстве посредством телеграмм-канала прямо из зала заседаний. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 03:21

  yarick26 написав:В принципе давно считаю, что анализ поведения нашего валютного рынка занятие специфическое. И какие-то прогнозы возможны на очень короткий промежуток времени... Например что пн - вт боковик, по сути угадал.

Мне вот вывод понравился, скопировал сюда:
""—-///://////
Тепер під наступний аукціон, міркую, що знову будуть запропоновані валютні ОВДП і Банкам потрібно далі скуповувати валюту, тобто починаючи вже завтра. Курс за тиждень відростає до 28.50-29 на МБ, Регулятор звісно витрачатиме ЗВР, а МінФін наступного аукціону отримує цю валюту назад. Мабуть таке домовлення було з банкірами в допомозі Уряду, тільки погодились вкладатись у валютні ОВДП, а не в гривневі, бо є побоювання в подальшому послабленні гривні, як помітили, облігації гривневі МінФін навіть і не пропонує. От такий відбувається собі рух валюти по колу, Регулятор продає на МБ, бо є попит Банків, а потім Банки прилаштовуються в ОВДП і віддають валюту МінФіну, тільки курс від цього зростає, хоча МінФін може її продати на МБ, при потребі в гривні, тільки дорожче, бо відсотки ж теж потрібно віддавати. А ми ламаємо голову, хто ж купує валюту, коли нерезиденти наче не виходять на такий об"єм, тепер все стало зрозуміло.

"Продали совсем короткие (трехмесячные) ОВГЗ в долларе на очень крупную сумму - на $801,6 млн, под 3% годовых. А также облигации в евровалюте со сроком погашения в мае 2021 года общим объемом €75,7 млн под 2,2% годовых.

Весьма неплохой результат, особенно в непростой ситуации с вялым рынком и шатающейся экономикой, уже страдающей от коронавируса. Однако источники "Страны" уверяют, что на открытом рынке разбирали лишь бумаги в евро, а размещение долларовых облигаций - это результат кулуарных договоренностей Минфина с государственной корпорацией НАК "Нафтогаз". Ее руководство убедили "одолжить" правительству часть доллара, полученного от "Газпрома" по стокгольмскому арбитражу. Говорят, что НАК наотрез отказывался продавать доллар (вероятно, его руководство ждет дальнейшей девальвации гривни), но его уговорили одолжить валюту."
ОлегВМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 08:01

  Libo написав:Speaking at Tuesday's White House coronavirus task force briefing, Director of the United States National Economic Council Larry Kudlow specifically said the new coronavirus bill working its way through Democrat-driven congressional gridlock would total $6 trillion: $4 trillion in liquidity from the Federal Reserve, and $2 trillion in new money.


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