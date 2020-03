Додано: Сер 25 бер, 2020 09:34

vovakwasov написав: Игорь написав: До глубины души проникся Вашими страхами. Чтобы Вас хоть как-то успокоить - небольшой инсайдик - сегодня на тайном собрании кабинета министров, было принято решение не вводить дефолт,ЧП и банкопад, получено от надежного источника в правительстве посредством телеграмм-канала прямо из зала заседаний.



Дякую за гарні новини.

Відсотки валютного депо, поміняв сьогодні в Приват24 на гривню по 27,5, а потім її зняв у банкоматі Привата, проблем ніяких не виникло.

Дякую за гарні новини.

Відсотки валютного депо, поміняв сьогодні в Приват24 на гривню по 27,5, а потім її зняв у банкоматі Привата, проблем ніяких не виникло.

Ща буду йти на роботу, погляну на ситуацію біля обмінки. (південне передмістя Києва)

Ну шо там, работают? вчера много закрыто было... продажа от 28 до 28.7 вроде... наличие не уточнял...

