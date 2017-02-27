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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 08:38
Что, не спится. Всё о доляре думу думаешь.
А ОН о тебе НЕ ДУМАЕТ, suка
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сірий
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:56
Обмінка зранку світить 27.6/28.2. Покупка на 20коп нижче вчорашнього закриття.
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stryzhko
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Додано: Сер 25 бер, 2020 08:56
Игорь написав:
До глубины души проникся Вашими страхами. Чтобы Вас хоть как-то успокоить - небольшой инсайдик - сегодня на тайном собрании кабинета министров, было принято решение не вводить дефолт,ЧП и банкопад, получено от надежного источника в правительстве посредством телеграмм-канала прямо из зала заседаний.
Дякую за гарні новини.
Відсотки валютного депо, поміняв сьогодні в Приват24 на гривню по 27,5, а потім її зняв у банкоматі Привата, проблем ніяких не виникло.
Ща буду йти на роботу, погляну на ситуацію біля обмінки. (південне передмістя Києва)
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vovakwasov
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:34
vovakwasov написав: Игорь написав:
До глубины души проникся Вашими страхами. Чтобы Вас хоть как-то успокоить - небольшой инсайдик - сегодня на тайном собрании кабинета министров, было принято решение не вводить дефолт,ЧП и банкопад, получено от надежного источника в правительстве посредством телеграмм-канала прямо из зала заседаний.
Дякую за гарні новини.
Відсотки валютного депо, поміняв сьогодні в Приват24 на гривню по 27,5, а потім її зняв у банкоматі Привата, проблем ніяких не виникло.
Ща буду йти на роботу, погляну на ситуацію біля обмінки. (південне передмістя Києва)
Ну шо там, работают? вчера много закрыто было... продажа от 28 до 28.7 вроде... наличие не уточнял...
Востаннє редагувалось lestat
в Сер 25 бер, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:36
Утренние курсы:
9-30
Харьков 28.00 - 28.15,
диапазон предложений на покупку-продажу доллара 27.95/28.00 - 28.15/28.25 (опт)
Сумы 27.80 - 28.10
Полтава 27.60 - 28.20
Востаннє редагувалось Patrick
в Сер 25 бер, 2020 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:41
lestat написав:
Ну шо там, работают? вчера много закрыто было... продажа от 28 до 28.7 вроде... наличие не уточнял...
Працюють, 27.65/28.00 клієнтів...голяк (нема ні душі)
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vovakwasov
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:44
Чую що щось гепнулось,.
Мабуть доляр на МБ
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сірий
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:45
vovakwasov написав: lestat написав:
Ну шо там, работают? вчера много закрыто было... продажа от 28 до 28.7 вроде... наличие не уточнял...
Працюють, 27.65/28.00 клієнтів...голяк (нема ні душі)
Спасибо добрый человек)
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
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lestat
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:59
Украина 113 ( +29 )
"По состоянию на 10:00 25 марта в Украине 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 29 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь зафиксирована:
Волынская область - 1 случай (выявлено за последние сутки);
Запорожская область - 2 случая (обнаруженные за последние сутки)
Днепропетровская область - 2 случая;
Донецкая область - 1 случай;
Житомирская область - 2 (1 летальный) случая;
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный) случаев;
м. Киев - 31 случай (из них 2 обнаружены в течение последних суток)
Киевская область - 22 случаев (из них 7 в течение последних суток)
Львовская область - 2 случая;
Луганская область - 1 (выявлен за последние сутки)
Одесская область - 1 (выявлен за последние сутки)
Тернопольская область - 4 случая (2 из которых обнаружены за последние сутки);
Черновицкая область - 38 (1 летальный) случаев, из них 13 обнаружены в течение последних суток;
Черкасская область - 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 марта 2020 в Центр поступило 185 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 941 сообщение о подозрении на COVID-19
Живите своим умом!
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