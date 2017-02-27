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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 бер, 2020 10:38
qay написав:
Добрый день,
принимая во внимание неопределенность с банками/выплатами/отказами выдавать валюту и т.д. хотелось бы спросить, реально ли судиться с банком и получить свои валютные вклады в валюте? Каковы шансы на успех? Можно ли получить моральную компенсацию?
моральную только если докажете документально прямую взаимосвязь ухудшения самочувствия с фактом невыплаты
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kwon
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:38
Де "доляр гепнувся"? Чи це такий "ведмежий" загон?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:44
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:47
edvardd написав:
Минфин разместил трехмесячные номинированные в долларе ОВГЗ на $801,6 млн под 3% годовых, а также облигации в евро со сроком обращения 1,1 года на 75,7 млн евро под 2,22% годовых.
В долгосрочные никто не вкладывается, а 3х-месячные это фактически "перезанять до зарплаты". Дотянуть бы нынешней власти до выборов...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51
kwon написав: qay написав:
Добрый день,
принимая во внимание неопределенность с банками/выплатами/отказами выдавать валюту и т.д. хотелось бы спросить, реально ли судиться с банком и получить свои валютные вклады в валюте? Каковы шансы на успех? Можно ли получить моральную компенсацию?
моральную только если докажете документально прямую взаимосвязь ухудшения самочувствия с фактом невыплаты
Моральную ладно, пусть себе оставят.
Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).
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qay
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:54
Nazarkino написав:
ждьомс 30 на кінець березня
до 30-ти нинішній курс все-таки сильно ближче, ніж до 20-ти. Я вже не кажу про виборчу обіцянку "по вісім як при янику"
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:55
zzzzz начал, но так и не раскрыл тему откуда 10 млрд. грн возьмут для выплаты 1000 пенсам.
Кстати, в Штатах, по 1200 usd выплатят всем, у кого доход меньше 75 k$ в год.
Германия 15000 евро безвозмездно - мелкому бизнесу и некоторым категориям фрилансеров (artists, care givers ..)
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:57
Nazarkino написав: zzzzzz написав:
Межбанк уперся в 28, выше пока не может пройти
ждьомс 30 на кінець березня
Якщо відкинути попередній рік зі статистики - то 30 буде цілком адекватним курсом ...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:57
qay написав:
Моральную ладно, пусть себе оставят.
Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).
практика возмещения сугубо морального вреда (например, от публичного оскорбления в нецензурной форме) существует. В основном, суды считают адекватным возмещение в размере 5-10 тыс грн.
Издержки в некоторой части можно взыскать в виде оплаты труда адвоката, но по этой статье тоже астрономических сумм не проходит.
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