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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47584759476047614762>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 377
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
16%
59
27.01-27.5
11%
43
27.51-28.0
12%
46
выше 28
46%
173
Всього голосів : 377
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:38

  qay написав:Добрый день,

принимая во внимание неопределенность с банками/выплатами/отказами выдавать валюту и т.д. хотелось бы спросить, реально ли судиться с банком и получить свои валютные вклады в валюте? Каковы шансы на успех? Можно ли получить моральную компенсацию?

моральную только если докажете документально прямую взаимосвязь ухудшения самочувствия с фактом невыплаты
kwon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:38

Де "доляр гепнувся"? Чи це такий "ведмежий" загон?
SmoothPimp
 
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stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:47

  edvardd написав:Минфин разместил трехмесячные номинированные в долларе ОВГЗ на $801,6 млн под 3% годовых, а также облигации в евро со сроком обращения 1,1 года на 75,7 млн евро под 2,22% годовых.

В долгосрочные никто не вкладывается, а 3х-месячные это фактически "перезанять до зарплаты". Дотянуть бы нынешней власти до выборов...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:49

  zzzzzz написав:Межбанк уперся в 28, выше пока не может пройти


ждьомс 30 на кінець березня :mrgreen:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51

  kwon написав:
  qay написав:Добрый день,

принимая во внимание неопределенность с банками/выплатами/отказами выдавать валюту и т.д. хотелось бы спросить, реально ли судиться с банком и получить свои валютные вклады в валюте? Каковы шансы на успех? Можно ли получить моральную компенсацию?

моральную только если докажете документально прямую взаимосвязь ухудшения самочувствия с фактом невыплаты


:D Моральную ладно, пусть себе оставят.
Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).
qay
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:54

  Nazarkino написав:ждьомс 30 на кінець березня :mrgreen:


до 30-ти нинішній курс все-таки сильно ближче, ніж до 20-ти. Я вже не кажу про виборчу обіцянку "по вісім як при янику"
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:55

zzzzz начал, но так и не раскрыл тему откуда 10 млрд. грн возьмут для выплаты 1000 пенсам.
Кстати, в Штатах, по 1200 usd выплатят всем, у кого доход меньше 75 k$ в год.
Германия 15000 евро безвозмездно - мелкому бизнесу и некоторым категориям фрилансеров (artists, care givers ..)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:57

  Nazarkino написав:
  zzzzzz написав:Межбанк уперся в 28, выше пока не может пройти


ждьомс 30 на кінець березня :mrgreen:

Якщо відкинути попередній рік зі статистики - то 30 буде цілком адекватним курсом ...
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  qay написав:Моральную ладно, пусть себе оставят.
Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).
практика возмещения сугубо морального вреда (например, от публичного оскорбления в нецензурной форме) существует. В основном, суды считают адекватным возмещение в размере 5-10 тыс грн.
Издержки в некоторой части можно взыскать в виде оплаты труда адвоката, но по этой статье тоже астрономических сумм не проходит.
juristkostya
 
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