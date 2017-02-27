qay написав:Моральную ладно, пусть себе оставят. Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).
во первых вас сегодня концел. с иском пошлёт в ж....- карантин. скажет тепайте на почту и отправляйте заказным. но, а далее готовьтесь увидеть решение через годика два, плюс годика два на исполнительную. а если у банка хорошая юрид. служба, то могут потянуть иск без рассмотрения в суде три года и тогда начинай всё сначало. издержки на адвоката, на усмотрение судьи сумму затрат.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
qay написав:Моральную ладно, пусть себе оставят. Если серьезно - реально ли это в Украине, получить свои деньги в судебном порядке. Может надо что-то кому-то в суде занести, если это поможет (конечно, тогда содрать с банка на эти услуги судье).
во первых вас сегодня концел. с иском пошлёт в ж....- карантин. скажет тепайте на почту и отправляйте заказным. но, а далее готовьтесь увидеть решение через годика два, плюс годика два на исполнительную. а если у банка хорошая юрид. служба, то могут потянуть иск без рассмотрения в суде три года и тогда начинай всё сначало. издержки на адвоката, на усмотрение судьи сумму затрат.
Благодарю за ответ, я где-то так себе это все и представлял, что судиться в этой стране с банком смысла нет. Наверное, стоит подумать над тем, чтобы впредь не делать вкладов в валюте под "смешные" проценты и тратить потом нервы.
qay написав:Благодарю за ответ, я где-то так себе это все и представлял, что судиться в этой стране с банком смысла нет. Наверное, стоит подумать над тем, чтобы впредь не делать вкладов в валюте под "смешные" проценты и тратить потом нервы.
Как показала практика Дельты и иже с ней, оптимальный вариант брать бумагой по курсу банки и конвертить, кто решил изебн..ся - в итоге проиграл
Игорь Алексеевич написав:плюс годика два на исполнительную.
сегодня если у тебя на руках решение о взыскании денег, арест накладывается буквально дня за 3-5. Даже чего гос исполнителя. А частные исполнители так уже на следующий день землю роют, они ж за процент от реально взысканного работают.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
По нерезам вот такая инфа была вчера, посмотрим ли сбудется инсайд.
"От гривневых бумаг избавляют очень аккуратно и выверено. Можете не сомневаться, что крупные держатели находятся на оперативной связи с некоторыми членами правления Нацбанка, и выверяют каждый шаг при их помощи. Они заинтересованы выводить свои капиталы из Украине на уровне 26,90-27,10 грн/$. Есть слух, что в НБУ им обещали такой шанс, просто просили подождать. Там провернули многоходовочку: сначала паника и девальвация гривни, которую надо было переждать, теперь снижение активности на межбанке и замирание рынка, на котором гривна может начать укрепляться. Это назовут коррекцией после резкой раскачки курса. И вот тогда-то с аккуратными валютными приобретениями доллара начнут появляться нерезиденты, сбрасывающие ОВГЗ. А Национальный банк начнет продавать им доллар из резерва. Якобы для сглаживания котировок, а на самом деле - для помощи крупным держателям бумаг", - отметил в беседе со "Страной" председатель правления банка на правах анонимности.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 25 бер, 2020 11:34, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.